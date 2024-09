Der Primetime-Verlauf: "BuViCoCo" zu lang

Das Erste hat am Samstag nach 20:15 Uhr viele Zuschauerinnen und Zuschauer verloren. Der Trend begann schon direkt nach der "Tagesschau" und somit bei der Ausstrahlung eines 15 Minuten langen "Brennpunkts". Er verfestigte sich auch nach 20:30 Uhr, als die ersten Minuten des Films "Die stillen Mörder" liefen. Zu Beginn des Streifens stieg die Reichweite allerdings auch kurzzeitig; ganz offenbar, weil einige gezielt dafür einschalteten. Letztlich hatte der 90-Minüter am Ende aber klar weniger Fans als zu Beginn.

© All Eyes on Screens

© All Eyes on Screens

Der Vorabend-Verlauf: Tierformate sammeln Zuschauerinnen und Zuschauer

Ob "Hundkatzemaus" oder "Der Hundeprofi" - Vox hat am Samstag Zuschauerinnen und Zuschauer eingesammelt. Die Kurve des Vorabendprogramms zeigte klar nach oben. Etwas schwerer tat sich nach 19 Uhr das RTL-Magazin "Life", das sein Publikum nicht bis zum Ende hielt. Ein Publikumsmagnet war wie jede Woche wieder die "Sportschau" im Ersten mit den Bundesliga-Zusammenfassungen.

© All Eyes on Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Snsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Zehn Prozent Daily Reach sind für Sky-Vermarker Sky Media nicht alltäglich. Der Wert kam am Tag des Bundesliga-Spitzenspiels zwischen Bayern München und Bayer 04 Leverkusen zu stande. Damit lag man gleichauf mit El Cartel Media und knapp vor Visoon.

© All Eyes on Screens

Werbe-Ranking: Goldenes M legt sogar noch zu

Schon am Vortag war die Kampagne von McDonalds sehr stark unterwegs. Am Samstag nun gab man noch etwas mehr Gas. Und kam mit 141 XRP bei annähernd 400 Ausstrahlungen ins Ziel - ein herausragendes Ergebnis. Nur noch eine andere Kampagne kam am Samstag überhaupt auf einen dreistelligen XRP-Wert: Die Shop Apotheke, die sich von vormals Platz fünf auf die Silberposition nach vorne schob. Gegenüber dem Tag vor gewann sie knapp zehn XRP hinzu.

© All Eyes on Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es imer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.