Der Primetime-Verlauf: Henssler profitiert um 21:45 Uhr, Joko nicht

Wenn um 21:45 Uhr der "Tatort" im Ersten und der Herzkino-Film im ZDF zu Ende sind, dann schalten viele den Fernseher ab, viele suchen sich aber auch nochmal ein Alternativ-Programm. Dabei gelingt es regelmäßig Vox besonders gut, einen Teil dieses Publikums an sich zu binden - und um es möglichst lange auch bei sich zu halten, zeigt der Sender ab diesem Zeitpunkt auch rund eine Stunde lang keine Werbung. Im Primetime-Verlauf von All Eyes On Screens zeigt sich dann auch sehr deutlich, wie die Phase zwischen 21:45 Uhr und 22:45 Uhr die stärkste für "Grill den Henssler" ist. Die Show-Konkurrenz von ProSieben kann hingegen offenbar nicht von Zappern profitieren, bei der Reichweite lässt sich ab 21:45 Uhr keinerlei Schub erkennen.

Der Vorabend-Verlauf: Leischik bringt Sat.1 nach vorn

Am Sonntagvorabend sticht auch in dieser Woche wieder ins Auge, wie gut es Julia Leischik am Vorabend gelingt, im Lauf ihrer Sendung Publikum einzusammeln. In den von All Eyes On Screens ausgewerteten rund eine Million Vodafone-Haushalten machte sie Sat.1 über rund 40 Minuten sogar zum meisteingeschalteten Sender.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Shop-Apotheke verteidigt Spitzenplatz auch am Sonntag

Die Versand-Apotheke Shop-Apotheke hat sich den Sieg im Bruttoreichweitenranking auch am Sonntag nicht nehmen lassen und beendet damit eine insgesamt sehr starke Werbewoche mit 301 Spots und fast 140 XRP an der Spitze vor McDonald's und Amazon. Das herbstliche und schlechtere Wetter sorgte auch dafür, dass Wick wieder stärker beworben wurde und auf Rang 8 nach vorne kam, mit Ratiopharm ist zudem noch ein Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich in den Top 15 platziert.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.