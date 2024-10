Der Primetime-Verlauf: Sat.1 und RTL kämpfen ums gleiche Publikum

Ein Blick auf den Nutzungsverlauf in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten zeigt am Dienstag eine deutlich erkennbare Wechselwirkung zwischen Sat.1 und RTL, die mit "Promi Big Brother" und dem "Sommerhaus der Stars" offensichtlich in der gleichen Zielgruppe auf Publikumsfang gingen. Immer wenn sich "Promi Big Brother" in eine Werbepause verabschiedete, ging es beim "Sommerhaus" merklich nach oben, umgekehrt war es genauso. Die stärkste Phase hatte "Promi BB" dann auch folgerichtig erst dann, als das "Sommerhaus der Stars" um 22:15 Uhr zu Ende war und die Trash-TV-Fans rüber zu Sat.1 wechselten.

Der Vorabend-Verlauf

Am Vorabend herrschte am Dienstag Business as usual. Wie schon am Tag zuvor konnte die neue Sat.1-Serie "Für alle Fälle Familie" auch am Dienstag keine Fahrt aufnehmen und verharrte fast eie ganze Zeit über auf dem mauen Anfangs-Niveau. Besonders steil nach oben ging's hingegen während "Brisant" und "Wer weiß denn sowas?" im Ersten sowie zu allen Nachrichten-Sendungen.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Prime Deal Days sind auch fürs TV ein guter Deal

Mit dem Start der "Prime Deal Days" legte Amazon in Sachen TV-Werbung nochmal eine Schippe drauf und verwies damit erstmals seit Tagen auch wieder die Shop-Apotheke in ihre Schranken, die mit rund 188 XRP aber trotzdem weiterhin eine enorme Bruttoreichweite zeigte. Amazon war mit einer Bruttreichweite von annähernd 250 XRP aber weit vorneweg.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.