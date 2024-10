Der Primetime-Verlauf: Shows punkten nach dem Krimi

Die ZDF-Krimireihe "Stralsund" hat am Samstagabend das Geschehen im Fernsehen dominiert. Nach deren Ende um 21:45 Uhr konnten aber gleich mehrere Sender profitieren. So fällt auf, dass "Deutschland sucht den Superstar" seine stärkste Phase bis kurz nach 22 Uhr hatte, wie aus den Daten von All Eyes on Screens hervorgeht.

Aber auch "Verstehen Sie Spaß?" im Ersten bekam durch den Umschaltmoment einen kräftigen Schub zu spüren, nachdem die Kurve zuvor noch ziemlich schwankte. Tatsächlich gelang es Barbara Schöneberger in der zweiten Hälfte ihrer ARD-Show deutlich besser, das Publikum bei der Stange zu halten. Daneben konnte indes auch "Schlag den Star" bei ProSieben die Zuschauerinnen und Zuschauer bis zum späten Abend vor dem Umschalten bewahren und auch Sat.1 bekam - erst mit "Matilda", dann mit "Promi Big Brother" - noch einmal einen Reichweiten-Schub zu spüren.

Der Vorabend-Verlauf: Frauen-Bundesliga lockt Fans zur ARD

Während die Männer-Bundesliga an diesem Wochenende eine Länderspiel-Pause einlegt, durften am Samstag ab 17:45 Uhr die Frauen ran. Mit dem Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München konnte der Sender jedoch ebenfalls einige Fans zum Einschalten bewegen. Die Reichweiten-Kurve zeigt, dass sowohl in der ersten als auch in der zweiten Hälfte kontinuierlich Fans eingesammelt werden konnten. Für Peaks auf anderen Sendern sorgten dazwischen aber die Nachrichten bei RTL und im ZDF.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Shop-Apotheke führt Ranking an

Keine Marke erreichte am Samstag eine höhe Reichweite im Fernsehen als Shop-Apotheke. Mit 179,33 XRP lag die Shop-Apotheke klar or McDonald's und noch deutlicher vor Google und Amazon.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.