am 12.12.2024 - 08:28 Uhr

Als sich Jörg Pilawa vor fast genau drei Jahren dazu entschied, die ARD zu verlassen, schüttelten nicht wenige in der Branche ungläubig mit dem Kopf. Ein Senderwechsel, noch dazu zum gebeutelten Privatsender Sat.1 erschien einigermaßen aussichtslos - zumal es in der Vergangenheit genügend Beispiele dafür gab, die davon zeugten, dass ein solcher Wechsel eher einem Bremsklotz gleichkam und nicht dem erhofften Karriereturbo.

Dass Jörg Pilawa in diesem Jahr ausgerechnet die Moderation des "Allgemeinwissensquiz" übernahm, die Johannes B. Kerner einst anvertraut bekam, zeugte so gesehen nicht von einer gewissen Ironie. Doch rückblickend betrachtet hat es Jörg Pilawa den Skeptikern gezeigt: Ohne Zweifel muss seine Rückkehr an die frühere Wirkungsstätte, wo er einst vom Sportmoderator und Dailytalker zum gefragten Showmaster aufstieg, als Erfolg gewertet werden.

Dabei ließ sich PIlawas Sat.1-Comeback im Frühjahr 2022 noch einigermaßen holprig an. Das von John de Mol entwickelte "Quiz für Dich" entpuppte sich allenfalls als mäßiger Erfolg und ging schließlich auch nicht in die eigentlich bereits angekündigte Fortsetzung. Auch "Zurück in die Schule" kam beim Publikum nicht sonderlich gut an - ähnlich wie der Versuch einer "Herzblatt"- und "Pyramide"-Neuauflage.

Wie gut, dass sich dann doch noch ein Quiz-Format fand, das zündete: Schon die erste Staffel vom "1% Quiz", der von BBC Studios Germany produzierten Adaption des in Großbritannien erfolgreichen "1% Club", erwies sich 2023 als schöner Erfolg - auf den Weg gebracht übrigens noch vom damaligen Sat.1-Chef Daniel Rosemann. Sein Nachfolger Marc Rasmus war es aber schließlich, der zunächst die Dosis massiv erhöhte und damit schließlich den Grundstein für einen neuen Quiz- und Show-Abend legte.

Ganz nebenbei überzeugte Pilawa auch noch in ungewöhnlicher Mission: In der von Spiegel TV produzierten Sat.1-Reportage "Plötzlich arm" stellte sich der Moderator der Aufgabe, vom Bürgergeld-Regelsatz zu leben. "Das Sat.1-Experiment mag die sich selbst zugewiesene Fallhöhe maximal ausreizen – aber ihr Anliegen, sich gegen die Stigmatisierung von Armut zu wenden und mehr Unterstützung für jene zu schaffen, die davon betroffen sind, nimmt man ihr ab", urteilte Peer Schader damals in seiner DWDL.de-Kolumne.

Weitere Pilawa-Ausflüge abseits des Shiny Floors sind also ausdrücklich erwünscht, auch wenn Sat.1 wohl weiterhin vorrangig hoffen dürfte, vom "Quizonkel"-Image des Moderators zu profitieren. Tatsächlich hat es der Privatsender wohl nicht zuletzt dem quizerfahrenen Jörg Pilawa zu verdanken, dass durch den "1% Quiz"-Rückenwind mit teils mehr als 13 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auf dem bis dato quotenschwachen Sendeplatz Donnerstagabend auch weitere Neustarts funktionierten, darunter "The Floor", "Hast du Töne?!" und das bereits erwähnte "Allgemeinwissensquiz". Für Sat.1 entwickelte sich der Donnerstag somit vom Flop- und Top-Abend - und der Senderwechsel für Pilawa zum Happy End. Für DWDL.de ist er damit einer der Bildschirmhelden 2024.