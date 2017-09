© DWDL.de

So sehen Sieger aus: Das Team von "Full Frontal with Samantha Bee" gewann einen Emmy für die Autorenleistung des Specials "Not the White House Correspondents Dinner" ab. Wir haben Miles Kahn (Autor) und Kristen Everman (Producerin) am roten Teppich erwischt. Ein kurzer Chat über Comedy unter Donald Trump.



10.09.2017 - 21:18 Uhr von Thomas Lückerath , Los Angeles10.09.2017 - 21:18 Uhr

Über den Autor

Thomas Lückerath ist Gründer und Chefredakteur des Medienmagazins DWDL.de. Hatte schon viereckige Augen, bevor es Bingewatching gab. Liebt Serien, das Formatgeschäft und das internationale TV-Business. Ist mehr unterwegs als am Schreibtisch. E-Mail an Thomas Lückerath

@lueckerath bei Twitter

Teilen