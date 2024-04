Kinofilme von Wiedemann & Berg Film und Leonine Studios werden künftig auf den Sendern von RTL Deutschland zu sehen sein, Hintergrund ist eine strategische Partnerschaft, die die Unternehmen nun eingegangen sind. Die Rede ist von einem "mehrjährigen Rahmenvertrag" zu deutschen Kinofilmen. Demnach sichert sich RTL die exklusiven Rechte für die Auswertung im Free-TV sowie im Streaming.

Über die Laufzeit des Deals haben die beteiligten Unternehmen keine Angaben gemacht. Teil der Vereinbarung ist in jedem Fall aber der neue Film "Alter weißer Mann" des Filmemachers Simon Verhoeven, den Wiedemann & Berg aktuell produziert. Neben Jan Josef Liefers in der Hauptrolle zählen Nadja Uhl, Friedrich von Thun, Michael Maertens, Meltem Kaptan sowie Elyas M'Barek zum Cast. Die Komödie erzählt die Geschichte von Familienvater Heinz Hellmich, der sich in der Firma von seiner "wokesten" Seite präsentieren muss, um endlich den langersehnten Job zu bekommen. Um zu beweisen, dass er kein "alter weißer Mann" ist, lädt er seinen Chef und Kolleginnen zu einem privaten Dinner zu sich nach Hause ein. Doch schon in der Anbahnung des Abends tappt Heinz von einem Fettnäpfchen ins nächste. Als endlich alle an einem Tisch sitzen, beginnt die politisch korrekte Fassade seiner Familie schnell zu bröckeln.

Andreas Fischer, Chief Operating Officer (COO) bei RTL Deutschland, sagt zu der nun geschlossenen Vereinbarung: "Wiedemann & Berg Film und Leonine Studios setzen immer wieder Maßstäbe für erfolgreiche deutsche Kinoproduktionen. Wir freuen uns auf die neue strategische Partnerschaft, die für RTL Deutschland ein weiterer, wichtiger Schritt ist, unserem Publikum großartige fiktionale Unterhaltung zu bieten."

Max Wiedemann, Co-Chief Production Officer und Business Development Officer der Leonine Studios sowie Geschäftsführer von Wiedemann & Berg Film, ergänzt: "Wir freuen uns sehr über die langfristige und verlässliche Partnerschaft mit RTL Deutschland, ein tolles Zeichen der Wertschätzung für die Qualität unserer Inhalte. Wir haben mit unseren deutschen Kinofilmen großartige Erfolge gefeiert und möchten das nun gemeinsam mit unseren Talenten und Partner*innen in der neuen Konstellation fortführen."