Hilarious: RuPaul's "Backstage-Show" der 2019er Emmys

15.09.2019 - 20:09 Uhr von Thomas Lückerath , Los Angeles15.09.2019 - 20:09 Uhr

Seit 2016 ungeschlagen: Zum vierten Mal in Folge gewann RuPaul am Samstagabend den Emmy als bester Host einer Reality-Show für sein "Drag Race" (in den USA bei VH1) und ist damit auf dem besten Weg, Emmy-Geschichte zu schreiben. Er hat aufgeschlossen zu Jeff Probst, der für seine "Survivor"-Moderation ebenfalls vierfach ausgezeichnet wurde.

Aber nicht nur das: "RuPaul's Drag Race" gewann zwei weitere Emmys: Hector Poscasangre wurde, wie schon im Vorjahr, für das Outstanding Hairstyling in der Sendung ausgezeichnet. Zaldy Goco gewann im dritten Jahr in Folge den Emmy in der Kategorie Outstanding Costumes für die VH1-Realityshow.Entsprechend gut gelaunt - anders kennt man ihn ohnehin nicht - präsentierte sich RuPaul der Presse backstage nach der Preisverleihung und auch in diesem Jahr scherte sich RuPaul nicht ums Protokoll. Aus einem einmütigen Q&A wurde erneut eine achtminütige RuPaul-Show, der wieder einmal denkwürdigste Auftritt des Abends im Press Room der Creative Arts Emmys. DWDL.de zeigt den ganzen Auftritt im Video.