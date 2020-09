Mit zwei Serien ist HBO in diesem Jahr prominent im Emmy-Rennen vertreten: Einerseits ist da "Succession" in den Drama-Kategorien und andererseits eben "Watchmen" bei den Limited Series. Die beiden Serien könnten unterschiedlicher nicht sein. Einerseits ein vergleichsweise konventionell aber makellos erzählter Poker um Macht im New Yorker Mediengeschäft, andererseits eine visuell atemberaubende, manchmal sperrige Comicbuch-Realverfilmung. "Watchmen" ist der Inbegriff von serieller Avantgarde. Zum Glück aber zahlt sich die investierte Zeit bei der von Damon Lindelof umgesetzten Serienadaption des Stoffs aber aus. Eine wichtige Entwarnung für alle, die bei Lindelof noch das "Lost"-Desaster in Erinnerung haben.