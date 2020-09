Das Erbe von "Game of Thrones" ist geklärt, zumindest in der Kategorie der Outstanding Special Visual Effects bei den Primetime Emmys. Sechs Jahre in Folge ging dieser Emmy zuletzt an das Fantasy-Epos von HBO. In diesem Jahr holte sich "The Mandalorian" die Auszeichnungen in dieser Kategorie - und darüber hinaus noch vier weitere Emmys, u.a. für beste Kamera. Damit ist die erste Eigenproduktion von Disney+ nach der Hälfte der Emmy-Woche die bislang meistausgezeichnete Produktion und bestätigt damit als Favorit den Kurs auf die Königskategorien.

Creative Arts Emmys 2020:

Show 3 von 5 zum Nachschauen

Die weiteren Emmy-Verleihungen der kommenden Tage:

Donnerstag, 17. September: Creative Arts Emmys für fiktionale Produktionen, Teil 2

Samstag, 19. September: Finale der Creative Arts Emmys mit einigen Kategorien aller Genres

Sonntag, 20. September: Primetime Emmy Awards mit den Königskategorien in der von Jimmy Kimmel moderierten TV-Show (ab 2 Uhr nachts deutscher Zeit zu sehen bei TNT Serie)

Im Folgenden alle Gewinner der dritten von sechs Emmy-Nächten in der Übersicht. Die komplette Liste inklusive aller namentlich ausgezeichneten Personen finden Sie auf Emmys.com

Best Cinematography For A Limited Series Or Movie

Watchmen • This Extraordinary Being • HBO

Defending Jacob • After • Apple TV+

Devs • Episode 7 • FX Networks

The Plot Against America • Part 1 • HBO

Watchmen • Little Fear Of Lightning • HBO

Best Cinematography For A Multi-Camera Series

The Ranch • It Ain't My Fault • Netflix

Bob Hearts Abishola • Ice Cream For Breakfast • CBS

Family Reunion • Remember Black Elvis? • Netflix

Will & Grace • Accidentally On Porpoise • NBC

Best Cinematography For A Single-Camera Series (Half-Hour)

The Mandalorian • Chapter 7: The Reckoning • Disney+

The End Of The F***ing World • Episode 2 • Netflix

Homecoming • Giant • Prime Video

Insecure • Lowkey Happy • HBO

Insecure • Lowkey Lost • HBO

Best Contemporary Hairstylign

black-ish • Hair Day • ABC

Grace And Frankie • The Laughing Stock • Netflix

The Handmaid's Tale • Liars • Hulu

The Politician • Pilot • Netflix

Schitt's Creek • Happy Ending • Pop TV

This Is Us • Strangers: Part Two • NBC

Best Fantasy/Sci-Fi Costumes

Watchmen • It’s Summer And We’re Running Out Of Ice • HBO

Carnival Row • Aisling • Prime Video

The Handmaid's Tale • Household • Hulu

The Mandalorian • Chapter 3: The Sin • Disney+

Westworld • Parce Domine • HBO

Best Multi-Camera Picture Editing For A Comedy Series

One Day At A Time • Boundaries • Pop TV

The Conners • Slappy Holidays • ABC

Will & Grace • We Love Lucy • NBC

Will & Grace • What A Dump • NBC

Best Period Costumes

The Crown • Cri De Coeur • Netflix

Hollywood • A Hollywood Ending • Netflix

The Marvelous Mrs. Maisel • It's Comedy Or Cabbage • Prime VideoMrs. America • Shirley • FX Networks

Pose • Acting Up • FX Networks

Best Period Makeup And/Or Character Makeup (Non-Prosthetic)

The Marvelous Mrs. Maisel • It's Comedy Or Cabbage • Prime Video

American Horror Story: 1984 • The Lady In White • FX Networks

Hollywood • Outlaws • Netflix

Pose • Acting Up • FX Networks

Star Trek: Picard • Stardust City Rag • CBS All Access

Best Production Design For A Narrative Contemporary Program (One Hour Or More)

The Handmaid's Tale • Household • Hulu

Big Little Lies • What Have They Done? • The Bad Mother • I Want To Know • HBO

Killing Eve • Are You From Pinner? • BBC America

The Morning Show • In The Dark Night Of The Soul It's Always 3:30 In The Morning • Apple TV+

Ozark • Wartime • Netflix

Succession • This Is Not For Tears • HBO

Best Production Design For A Narrative Program (Half-Hour)

The Mandalorian • Chapter 1: The Mandalorian • Disney+

GLOW • Up, Up, Up • Netflix

Space Force • THE LAUNCH • Netflix

What We Do In The Shadows • Resurrection • Collaboration • Witches • FX Networks

Will & Grace • We Love Lucy • NBC

Best Prosthetic Makeup For A Series, Limited Series, Movie Or Special

Star Trek: Picard • Absolute Candor • CBS All Access

American Horror Story: 1984 • True Killers • FX Networks

Hollywood • Jump • Netflix

The Mandalorian • Chapter 6: The Prisoner • Disney+

Pose • Love's In Need Of Love Today • FX Networks

Westworld • Crisis Theory • HBO

Best Single-Camera Picture Editing For A Drama Series

Succession • This Is Not For Tears • HBO

The Mandalorian • Chapter 2: The Child • Disney+

The Mandalorian • Chapter 4: Sanctuary • Disney+

The Mandalorian • Chapter 8: Redemption • Disney+

Ozark • Fire Pink • Netflix

Ozark • Wartime • Netflix

Succession • DC • HBO

Best Single-Camera Picture Editing For A Limited Series Or Movie

Watchmen • A God Walks In To Abar • HBO

El Camino: A Breaking Bad Movie • Netflix

Mrs. America • Phyllis • FX Networks

Watchmen • It’s Summer And We’re Running Out Of Ice • HBO

Watchmen • This Extraordinary Being • HBO

Best Sound Editing For A Comedy Or Drama Series (One Hour)

Stranger Things • Chapter Eight: The Battle Of Starcourt • Netflix

Better Call Saul • Bagman • AMC

The Boys • The Name Of The Game • Prime Video

The Crown • Aberfan • Netflix

Star Trek: Picard • Et In Arcadia Ego: Part 2 • CBS All Access

Westworld • Parce Domine • HBO

Best Sound Editing For A Comedy Or Drama Series (Half-Hour) And Animation

The Mandalorian • Chapter 1: The Mandalorian • Disney+

GLOW • The Libertines • Netflix

Silicon Valley • Exit Event • HBO

Space Force • THE LAUNCH • Netflix

What We Do In The Shadows • The Return • FX Networks

Best Sound Mixing For A Comedy Or Drama Series (Half-Hour) And Animation

The Mandalorian • Chapter 2: The Child • Disney+

Modern Family • Finale Part 1 • ABC

The Ranch • Fadeaway • Netflix

Schitt's Creek • Happy Ending • Pop TV

Space Force • SAVE EPSILON 6! • Netflix

Best Sound Mixing For A Limited Series Or Movie

Watchmen • This Extraordinary Being • HBO

American Horror Story: 1984 • Camp Redwood • FX Networks

Devs • Episode 3 • FX Networks

El Camino: A Breaking Bad Movie • Netflix

Hollywood • Hooray For Hollywood • Netflix

Best Special Visual Effects

The Mandalorian • Chapter 2: The Child • Disney+

Lost In Space • Ninety-Seven • Netflix

Stranger Things • Chapter Eight: The Battle Of Starcourt • Netflix

Watchmen • See How They Fly • HBO

Westworld • Crisis Theory • HBO

Best Special Visual Effects In A Supporting Role