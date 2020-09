Die 72. Primetime Emmy Awards waren in so vielerlei Hinsicht keine normale Emmy-Verleihung und das lag nicht nur an der Pandemie-bedingten Form, der übrigens trotz einer Vielzahl per Videocall zugeschalteter Gewinnerinnen und Gewinner ein großer technischer Fauxpas erspart blieb. Amazon Prime Video, in den Vorjahren dank „Marvelous Mrs Maisel“ stark vertreten, ging völlig leer aus. Und Netflix gewann in der Nacht nur zwei Auszeichnungen, darunter aber eine ganz Besondere aus deutscher Sicht: Der Emmy für die beste Regie einer Limited Series ging nach Berlin, an Maria Schrader für ihre Arbeit bei „Unorthodox“.

Die ersten 60 Minuten der Verleihung gehörten allerdings einer anderen Serie - und auch nur dieser Serie: „Schitt’s Creek“, eine kanadische Familien-Comedy zusammen mit dem kleinen US-Kabelsender Pop TV produziert, wurde im vergangenen Jahr überhaupt erstmals für die Primetime Emmys nominiert, ging aber komplett leer aus. In der Nacht zu Montag sah das diesmal völlig anders aus. „Holy cow“, wie es Dan Levy, Autor, Regisseur und Darsteller selbst irgendwann formulierte. Mit der sechsten und finalen Staffel räumte „Schitt’s Creek“ - in Deutschland exklusiv bei TVNow zu sehen - in den Comedy-Kategorien einfach alle Emmys ab. Catherine O’Hara und Eugene Levy wurden für ihre Hauptrollen ausgezeichnet, Annie Murphy und Dan Levy für ihre Nebenrollen, Dan Levy darüber hinaus auch für das beste Buch und die beste Regie (zusammen mit Andrew Cividino) geehrt.

Video: "Schitt's Creek" ist beste Comedy 2020

Und nach sechs Emmys am Stück markierte der siebte Emmy für die beste Comedyserie des Jahres einen historischen Emmy-Rekord. Seine vierte Dankesrede des Abends begann Dan Levy schon vorsorglich mit einer Entschuldigung für die Siegesserie. Gejubelt wurde trotzdem. Nie zuvor gewann eine Comedyserie mehr Emmys in einem Jahr: Zusammen mit zwei Creative Arts Emmys für Casting und Kostüme kommt „Schitt’s Creek“ auf neun Auszeichnungen.

Zuletzt hatte Amazons „The Marvelous Mrs Maisel“ 2018 und 2019 mit jeweils acht Emmys diesen Rekord gehalten. Weniger überraschend als dieser spektakuläre Erfolg von „Schitt’s Creek“ waren die Gewinner in den beiden non-fiktionalen Kategorien des Abends: „Last Week Tonight with John Oliver“ (HBO) gewann zum fünften Mal in Folge als beste Variety Talk Series und „RuPaul’s Drag Race“ gewann ebenso erwartungsgemäß als Favorit den Emmy als bestes Reality Competition Program, wie schon in den zwei Jahren zuvor.

Video: "Watchmen" gewinnt Limited Series

Während „Schitt’s Creek“ in den Comedy-Kategorien alles abräumte, gelang das dem haushohen Favorit unter den „Limited Series“ nicht. Hier holte die HBO-Serie „Watchmen“, meistnominiert ins Emmy-Rennen gegangen, insgesamt drei mehr als verdiente Auszeichnungen - für das Drehbuch von Damon Lindelof and Cord Jefferson, für Hauptdarstellerin Regina King und als beste Limited Series des Jahres. Der Emmy für die beste männliche Hauptrolle ging allerdings an Mark Ruffalo („I know this much is true“, HBO), der Emmy für die beste weibliche Nebenrolle in einer Limited Series ging an Uzo Abuba für „Mrs. America“ (FX).

Der diesjährige Govenors Award der Television Academy, sozusagen der Ehrenpreis der Stifter, ging in diesem Jahr an Tyler Perry. Die Laudatio auf seine Verdienste um das US-Fernsehen und Sichtbarkeit von Diversity hielten Oprah Winfrey und Chris Rock. Gesellschaftspolitische Statements gab es einige, mehr noch Aufrufe im November zur Wahl zu gehen. Und im Falle von Mark Ruffalo und dem Team von "Succession" auch klare Botschaften an US-Präsident Donald Trump.



Großes Finale bildeten die Emmys in den Drama-Kategorien. Hier holte Julia Garner kurz vor Ende für ihre Nebenrolle in „Ozark“ den zweiten Emmy der Nacht für Netflix und Billy Crudup als bester Nebendarsteller für seine Rolle bei „The Morning Show“ den einzigen Emmy für AppleTV+. Beste Haupdarstellerin in einer Dramaserie ist Zendaya für „Euphoria“ (HBO), während alle anderen Preise - die Emmys für Buch und Regie sowie bester Hauptdarsteller (Jerem Strong) - an den Favoriten „Succession“ gingen, der auch in der Königskategorie „Beste Drama-Serie“ das Erbe von „Game of Thrones“ antritt.

Video: "Succession" beerbt "GoT"

Am Ende der von Jimmy Kimmel moderierten Primetime Emmys 2020 führt "Schitt's Creek" die Gewinnerliste dieser Nacht mit sieben Auszeichnungen mit deutlichem Abstand an. "Watchmen" und "Succesion" kommen jeweils auf vier Emmys. Blickt man zusätzlich auf die schon bei Creative Arts Emmys vergebenen Auszeichungen, liegt "Schitt's Creek" bei neun Emmys. Nur „Watchmen“ kommt auf mehr: Zu den drei Preisen dieser Nacht kommen sieben schon abgeräumte Creative Arts Emmys. "The Mandalorian" (Disney+), das am finalen Emmy-Abend nur eine weitere Chance hatte, sich aber "Succession" geschlagen geben musste, bleibt dementsprechend bei sieben Emmys stehen. Auf das gleiche Endergebnis kommt auch die HBO-Serie.

Im Folgenden eine Übersicht aller Kategorien der Primetime Emmys in der Reihenfolge, in der sie verliehen wurden:

Outstanding Lead Actress in a Comedy Series

Catherine O'Hara as Moira Rose on Schitt's Creek (Pop TV)

Christina Applegate as Jen Harding on Dead to Me (Netflix)

Rachel Brosnahan as Miriam "Midge" Maisel on The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Linda Cardellini as Judy Hale on Dead to Me (Netflix)

Issa Rae as Issa Dee on Insecure (HBO)

Tracee Ellis Ross as Dr. Rainbow "Bow" Johnson on Black-ish (ABC)

Outstanding Lead Actor in a Comedy Series

Eugene Levy as Johnny Rose on Schitt's Creek (Pop TV)

Anthony Anderson as Andre "Dre" Johnson, Sr. on Black-ish (ABC)

Don Cheadle as Maurice "Mo" Monroe on Black Monday (Showtime)

Ted Danson as Michael on The Good Place (NBC)

Michael Douglas as Sandy Kominsky on The Kominsky Method (Netflix)

Ramy Youssef as Ramy Hassan on Ramy (Hulu)

Outstanding Writing for a Comedy Series

Schitt's Creek (Episode: "Happy Ending"), Written by Dan Levy (Pop TV)

The Good Place (Episode: "Whenever You're Ready"), Written by Michael Schur (NBC)

The Great (Episode: "The Great"), Written by Tony McNamara (Hulu)

Schitt's Creek (Episode: "The Presidential Suite"), Written by David West Read (Pop TV)

What We Do in the Shadows (Episode: "Collaboration"), Written by Sam Johnson and Chris Marcil (FX)

What We Do in the Shadows (Episode: "Ghosts"), Written by Paul Simms (FX)

What We Do in the Shadows (Episode: "On the Run"), Written by Stefani Robinson (FX)

Outstanding Directing for a Comedy Series

Schitt's Creek (Episode: "Happy Ending"), Directed by Andrew Cividino and Dan Levy (Pop TV)

The Great (Episode: "The Great"), Directed by Matt Shakman (Hulu)

The Marvelous Mrs. Maisel (Episode: "It's Comedy or Cabbage"), Directed by Amy Sherman-Palladino (Prime Video)

The Marvelous Mrs. Maisel (Episode: "Marvelous Radio"), Directed by Daniel Palladino (Prime Video)

Modern Family (Episode: "Finale, Part 2"), Directed by Gail Mancuso (ABC)

Ramy (Episode: "Miakhalifa.mov"), Directed by Ramy Youssef (Hulu)

Will & Grace (Episode: "We Love Lucy"), Directed by James Burrows (NBC)

Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series

Dan Levy as David Rose on Schitt's Creek (Pop TV)

Mahershala Ali as Sheikh Ali Malik on Ramy (Hulu)

Alan Arkin as Norman Newlander on The Kominsky Method (Netflix)

Andre Braugher as Captain Ray Holt on Brooklyn Nine-Nine (NBC)

Sterling K. Brown as Reggie on The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

William Jackson Harper as Chidi Anagonye on The Good Place (NBC)

Tony Shalhoub as Abe Weissman on The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Kenan Thompson as Various Characters on Saturday Night Live (NBC)

Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series

Annie Murphy as Alexis Rose on Schitt's Creek (Pop TV)

Alex Borstein as Susie Myerson on The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

D'Arcy Carden as Janet on The Good Place (NBC)

Betty Gilpin as Debbie "Liberty Bell" Eagan on GLOW (Netflix)

Marin Hinkle as Rose Weissman on The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Kate McKinnon as Various Characters on Saturday Night Live (NBC)

Yvonne Orji as Molly Carter on Insecure (HBO)

Cecily Strong as Various Characters on Saturday Night Live (NBC)

Outstanding Comedy Series

Schitt's Creek (Pop TV)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Dead to Me (Netflix)

The Good Place (NBC)

Insecure (HBO)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

What We Do in the Shadows (FX)

Outstanding Variety Talk Series

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central)

Full Frontal with Samantha Bee (TBS)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie

Regina King as Angela Abar / Sister Night on Watchmen (HBO)

Cate Blanchett as Phyllis Schlafly on Mrs. America (FX)

Shira Haas as Esther "Esty" Shapiro on Unorthodox (Netflix)

Octavia Spencer as Madam C. J. Walker on Self Made (Netflix)

Kerry Washington as Mia Warren on Little Fires Everywhere (Hulu)

Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie

Mark Ruffalo as Dominick and Thomas Birdsey on I Know This Much Is True (HBO)

Jeremy Irons as Adrian Veidt on Watchmen (HBO)

Hugh Jackman as Dr. Frank Tassone on Bad Education (HBO)

Paul Mescal as Connell Waldron on Normal People (Hulu)

Jeremy Pope as Archie Coleman on Hollywood (Netflix)

Outstanding Writing for a Limited Series, Movie, or Dramatic Special

Watchmen (Episode: "This Extraordinary Being"), Written by Damon Lindelof and Cord Jefferson (HBO)

Mrs. America (Episode: "Shirley"), Written by Tanya Barfield (FX)

Normal People (Episode: "Episode 3"), Written by Sally Rooney and Alice Birch (Hulu)

Unbelievable (Episode: "Episode 1"), Written by Susannah Grant, Michael Chabon, and Ayelet Waldman (Netflix)

Unorthodox (Episode: "Part 1"), Written by Anna Winger (Netflix)

Outstanding Directing for a Limited Series, Movie, or Dramatic Special

Unorthodox, Directed by Maria Schrader (Netflix)

Little Fires Everywhere (Episode: "Find a Way"), Directed by Lynn Shelton (Hulu)

Normal People (Episode: "Episode 5"), Directed by Lenny Abrahamson (Hulu)

Watchmen (Episode: "It's Summer and We're Running Out of Ice"), Directed by Nicole Kassell (HBO)

Watchmen (Episode: "Little Fear of Lightning"), Directed by Steph Green (HBO)

Watchmen (Episode: "This Extraordinary Being"), Directed by Stephen Williams (HBO)

Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie

Yahya Abdul-Mateen II as Calvin "Cal" Abar / Doctor Manhattan on Watchmen (HBO)

Jovan Adepo as Young Will Reeves on Watchmen (HBO)

Tituss Burgess as Titus Andromedon on Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend (Netflix)

Louis Gossett Jr. as Will Reeves on Watchmen (HBO)

Dylan McDermott as Ernest "Ernie" West on Hollywood (Netflix)

Jim Parsons as Henry Willson on Hollywood (Netflix)

Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie

Uzo Aduba as Shirley Chisholm on Mrs. America (FX)

Toni Collette as Det. Grace Rasmussen on Unbelievable (Netflix)

Margo Martindale as Bella Abzug on Mrs. America (FX)

Jean Smart as Laurie Blake on Watchmen (HBO)

Holland Taylor as Ellen Kincaid on Hollywood (Netflix)

Tracey Ullman as Betty Friedan on Mrs. America (FX)

Outstanding Limited Series

Watchmen (HBO)

Little Fires Everywhere (Hulu)

Mrs. America (FX)

Unbelievable (Netflix)

Unorthodox (Netflix)

Outstanding Competition Program

The Masked Singer (Fox)

Nailed It! (Netflix)

RuPaul's Drag Race (VH1)

Top Chef (Bravo)

The Voice (NBC)

Outstanding Lead Actor in a Drama Series

Jeremy Strong as Kendall Roy on Succession (HBO)

Jason Bateman as Martin "Marty" Byrde on Ozark (Netflix)

Sterling K. Brown as Randall Pearson on This Is Us (NBC)

Steve Carell as Mitch Kessler on The Morning Show (Apple TV+)

Brian Cox as Logan Roy on Succession (HBO)

Billy Porter as Pray Tell on Pose (FX)

Outstanding Lead Actress in a Drama Series

Zendaya as Rue Bennett on Euphoria (HBO)

Jennifer Aniston as Alex Levy on The Morning Show (Apple TV+)

Olivia Colman as Queen Elizabeth II on The Crown (Netflix)

Jodie Comer as Oksana Astankova / Villanelle on Killing Eve (BBC America)

Laura Linney as Wendy Byrde on Ozark (Netflix)

Sandra Oh as Eve Polastri on Killing Eve (BBC America)

Outstanding Writing for a Drama Series

Succession (Episode: "This Is Not for Tears"), Written by Jesse Armstrong (HBO)

Better Call Saul (Episode: "Bad Choice Road"), Written by Thomas Schnauz (AMC)

Better Call Saul (Episode: "Bagman"), Written by Gordon Smith (AMC)

The Crown (Episode: "Aberfan"), Written by Peter Morgan (Netflix)

Ozark (Episode: "All In"), Written by Chris Mundy (Netflix)

Ozark (Episode: "Boss Fight"), Written by John Shiban (Netflix)

Ozark (Episode: "Fire Pink"), Written by Miki Johnson (Netflix)

Outstanding Directing for a Drama Series

Succession (Episode: "Hunting"), Directed by Andrij Parekh (HBO)

The Crown (Episode: "Aberfan"), Directed by Benjamin Caron (Netflix)

The Crown (Episode: "Cri de Coeur"), Directed by Jessica Hobbs (Netflix)

Homeland (Episode: "Prisoners of War"), Directed by Lesli Linka Glatter (Showtime)

The Morning Show (Episode: "The Interview"), Directed by Mimi Leder (Apple TV+)

Ozark (Episode: "Fire Pink"), Directed by Alik Sakharov (Netflix)

Ozark (Episode: "Su Casa Es Mi Casa"), Directed by Ben Semanoff (Netflix)

Succession (Episode: "This Is Not for Tears"), Directed by Mark Mylod (HBO)

Outstanding Supporting Actor in a Drama Series

Billy Crudup as Cory Ellison on The Morning Show (Apple TV+)

Nicholas Braun as Greg Hirsch on Succession (HBO)

Kieran Culkin as Roman Roy on Succession (HBO)

Mark Duplass as Charlie "Chip" Black on The Morning Show (Apple TV+)

Giancarlo Esposito as Gus Fring on Better Call Saul (AMC)

Matthew Macfadyen as Tom Wambsgans on Succession (HBO)

Bradley Whitford as Commander Joseph Lawrence on The Handmaid's Tale (Hulu)

Jeffrey Wright as Bernard Lowe on Westworld (HBO)

Outstanding Supporting Actress in a Drama Series

Julia Garner as Ruth Langmore on Ozark (Netflix)

Helena Bonham Carter as Princess Margaret on The Crown (Netflix)

Laura Dern as Renata Klein on Big Little Lies (HBO)

Thandie Newton as Maeve Millay on Westworld (HBO)

Fiona Shaw as Carolyn Martens on Killing Eve (BBC America)

Sarah Snook as Siobhan "Shiv" Roy on Succession (HBO)

Meryl Streep as Mary Louise Wright on Big Little Lies (HBO)

Samira Wiley as Moira Strand on The Handmaid's Tale (Hulu)

Outstanding Drama Series