Zur Verleihung selbst: Nach einer weitgehend virtuellen Preisverleihung im vergangenen Jahr, bei der Jimmy Kimmel vor leeren Rängen moderierte und die meisten Nominierten per Video-Call zugeschaltet wurden, gibt es in diesem Jahr mit Gastgeber Cedric the Entertainer wieder eine reale Preisverleihung, allerdings immer noch in ungewöhnlicher Form: Nur wenige hundert Gäste sitzen an Tischen unter einem Zelt. Teilnehmen darf nur, wer vollständig geimpft und getestet wurde. Die Primetime Emmys 2021, sie werden also allein durch ihre besondere Form schon bemerkenswert. Mit der US-Wahl hinter uns bleibt auch abzuwarten, wie politische die Dankesreden diesmal werden. Auch in den zwei Kategorien, die diesmal erstmals im Rahmen der TV-Gala statt den Creative Arts Emmys vergeben werden: Outstanding Variety Special Live und Outstanding Variety Special Pre-Recorded. In letztere Kategorie fallen z.B. die "Friends"- und "West Weing"-Reunion-Specials sowie die "Hamilton"-Verfilmung.

Drama Series: In der Königskategorie der besten Serie ist das Rennen grundsätzlich offen, auch weil Emmy-erprobte Serien wie "Ozark" oder "Succession" durch die Pandemie nicht wie geplant produziert und veröffentlicht werden konnten. Nach "Game of Thrones" und "Succession" sehen viele Beobachter die Netflix-Serie "The Crown" hier mit großen Chancen auf einen Emmys - dem ersten für Netflix in einer der fiktionalen Werkskategorien. Ebenso hoch im Kurs steht auch "The Mandalorian" von Disney+ mit einer starken Performance bei den Creative Arts Emmys. Sollte eine der anderen Produktionen - "The Boys", "Bridgestone", "The Handmaid's Tale", "Lovecraft Country", "Pose" oder "This is us" - gewinnen, wäre das eine haushohe Überraschung. Im Hinterkopf behalten sollte man aber: Hin und wieder werfen die Mitglieder der Television Academy verdienten Serien noch einen Preis hinterher, was Außenseiter-Chancen für "The Handmaid's Tale", das beendete "Pose" oder die einzige Network-Serie "This is us" bedeutet.

Comedy Series: Das Feld der nominierten Comedy-Serien ist breit, einige davon in Deutschland gar nicht bekannt. Klar ist, dass es einen neuen Gewinner geben wird. In einer Kategorie die in der Vergangenheit gerne wiederholt an die gleiche Produktion ging (3x "30 Rock", 5x "Modern Family", 3x "Veep"), war zuletzt mit "The Marvelous Mrs. Maisel" (2018), "Fleabag" (2019) und "Schitt’s Creek" (2020) schon mehr Abwechslung drin. Haushoher Favorit fast aller Beobachter ist "Ted Lasso", was den bisher größten Sieg für den Streamingdienst AppleTV+ bei den Emmys bedeuten würde, nachdem das starbesetzte "The Morning Show" mit der ersten Staffel im vergangenen Jahr nur einen Preis für die beste Nebenrolle erhielt. Mit 20 Nominierungen stellte "Ted Lasso" zumindest schon mal den Rekord für die meisten Nominierungen einer Comedy-Serie in der ersten Staffel auf. Warum die furchtbar belanglose Netflix-Comedy "Emily in Paris" nominiert wurde, gibt den meisten Beobachtern übrigens noch immer Rätsel auf.

Limited or Anthology Series: Vor den Creative Arts Emmys war die Favoritenrolle in diesem Segment gar nicht so eindeutig, doch jetzt ist die Netflix-Serie "The Queen's Gambit" (in Deutschland "Das Damengambit") eindeutiger Favorit mit bereits neun gewonnenen Emmys für diverse Gewerke. Jubeln konnten hier sogar drei deutsche Kreativ: Szenenbildner Uli Hanisch, Kostümbildnerin Gina Krauß und Tonmeister Roland Winke. Dagegen sah es z.B. für "WandaVision" von Disney+ mit bisher drei Emmys bei mehr Nominierungen und "Mare of Easttown" (HBO) mit nur einem gewonnenen Emmy mau aus. Auch in dieser Kategorie hat Netflix also gute Chancen zum ersten Mal überhaupt einen Emmy in einer fiktionalen Werkskategorie einzuheimsen. Härtester Wettbewerb ist sicher das innovative "WandaVision".

Schauspiel Drama Series: Bei den männlichen Hauptrollen treten drei Wiederholungstäter gegen drei erstmals für ihre Rollen nominierte Kollegen an. Favorit ist einer der Wiederholungstäter: Billy Porter für seine Rolle in "Pose". Bei der männlichen Nebenrolle war Michael K. Williams für seine Rolle in "Lovecraft Country" schon vor seinem Tod einer der Favoriten. Bei den Frauen sind Emmy Corrin für ihre Hauptrolle der Princess Diana in "The Crown" sowie Gillian Anderson für ihre Nebenrolle als Margaret Thatcher Favoritinnen. Doch auch MJ Rodriguez hat gute Chancen für ihre Hauptrolle in "Pose". Sie wäre die erste Transfrau, die in dieser Kategorie gewinnt.

Schauspiel Comedy Series: Es ist kaum vorstellbar, dass hier ein anderer Schauspieler als Jason Sudeikis als Gewinner vom Platz geht. Für seine Hauptrolle in "Ted Lasso" ist sein Emmy die sicherste Wette dieser Nacht. Bei der Nebenrolle ist das weniger sicher, auch weil gleich drei Schauspieler für ihre Rolle in "Ted Lasso" nominiert sind. Dass es einer von ihnen wird, ist wahrscheinlich. Bei den Frauen hat Hannah Waddingham einen Emmy für ihre Nebenrolle in "Ted Lasso" abräumen, bei der weiblichen Hauptrolle steht eine Schauspielerin hoch im Kurs, die in Deutschland weitgehend unbekannt ist: Jean Smart für ihre Rolle in der HBO Max-Serie "Hacks".

Schauspiel Limited Series: Was für ein Aufgebot hier diesmal zur Wahl steht, insbesondere bei den weiblichen Hauptdarstellerinnen. Kate Winslet, unglaublich stark in "Mare of Easttown", aber auch Michaela Coel in "I May Destroy You", Cynthia Erivo in "Genius: Aretha" und Elizabeth Olsen in "WandaVision". Favoritin aber ist Anya Taylor-Joy für die famose Hauptrolle in "The Queen's Gambit". Völlig unvorhersehbar ist hingegen das Rennen der Männer: Lin-Manuel Miranda und Leslie Odom Jr. sind für die "Hamilton"-Verfilmung bei Disney+ im Rennen, Ewan McGregor für die Netflix-Miniserie "Halston", Hugh Grant etwas überraschend für "The Undoing" (HBO) und Paul Bettany für "WandaVision".

Und sonst? Ausgezeichnet werden in der Nacht außerdem die Regie-Leistungen in Drama, Comedy und Limited Series/Movie, ebenso wie die Drehbuchleistungen in diesen drei Bereichen sowie zusätzlich den Variety Series sowie neben den schon erwähnten Variety Specials auch die Werkkategorien Outstanding Competition Program (Favorit "RuPaul's Drag Race"), Outstanding Variety Talk Series (Emmy-Liebling hier ist "Last Week Tonight with John Oliver") und Outstanding Variety Sketch Series (Emmy-Abo für "Saturday Night Live").

Werkskategorien

Outstanding Drama Series

Bridgerton (Netflix)

Lovecraft Country (HBO)

Pose (FX Networks)

The Boys (Amazon Prime Video)

The Crown (Netflix)

The Handmaid's Tale (Hulu)

The Mandalorian (Disney+)

This is us (NBC)

Outstanding Comedy Series

black-ish (ABC)

Cobra Kai (Netflix)

Emily in Paris (Netflix)

Hacks (HBO Max)

Pen15 (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

The Flight Attendant (HBO Max)

The Kominsky Method (Netflix)

Outstanding Limited or Anthology Series

I may destroy you (HBO)

Mare of Easttown (HBO)

The Queen's Gambit (Netflix)

The Underground Railroad (Amazon Prime Video)

WandaVision (Disney+)

Outstanding Competition Program

The Amazing Race (CBS)

Nailed It! (Netflix)

RuPaul's Drag Race (VH1)

Top Chef (Bravo)

The Voice (NBC)

Outstanding Variety Talk Series

Conan (TBS)

The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Outstanding Variety Sketch Series

A Black Lady Sketch Show (HBO)

Saturday Night Live (NBC)

Outstanding Variety Special (Live)

Celebrating America – An Inauguration Night Special (Multiple Platforms)

The 63rd Annual Grammy Awards (CBS)

The Oscars (ABC)

The Pepsi Super Bowl LV Halftime Show Starring The Weeknd (CBS)

Stephen Colbert's Election Night 2020: Democracy's Last Stand Building Back America Great Again Better 2020 (Showtime)

Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)

Bo Burnham: Inside (Netflix)

David Byrne's American Utopia (HBO)

8:46 – Dave Chappelle (Netflix)

Friends: The Reunion (HBO Max)

Hamilton (Disney+)

A West Wing Special to Benefit When We All Vote (HBO Max)

Schauspiel-Kategorien

Outstanding Lead Actress in a Drama Series

Uzo Aduba ("In Treatment"/HBO)

Olivia Colman ("The Crown"/Netflix)

Emma Corrin ("The Crown"/Netflix)

Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale"/Hulu)

Mj Rodriguez ("Pose"/FX Networks)

Jurnee Smollett ("Lovecraft Country"/HBO)

Outstanding Lead Actor in a Drama Series

Sterling K. Brown ("This is us"/NBC)

Jonathan Majors ("Lovecraft Country"/HBO)

Josh O'Connor ("The Crown"/Netflix)

Regé-Jean Page ("Bridgerton"/Netflix)

Billy Porter ("Pose"/FX Networks)

Matthew Rhys ("Perry Mason"/HBO)

Outstanding Lead Actress in a Comedy Series

Aidy Bryant ("Shrill"/Hulu)

Kaley Cuoco ("The Flight Attendant/HBO Max)

Allison Janney ("Mom"/CBS)

Tracee Ellis Ross (black-ish"/ABC)

Jean Smart ("Hacks"/HBO Max)

Outstanding Lead Actor in a Comedy Series

Anthony Anderson ("black-ish"/ABC)

Michael Douglas ("The Kominsky Method"/Netflix)

William H. Macy ("Shameless"/Showtime)

Jason Sudeikis ("Ted Lasso"/Apple TV+)

Kenan Thompson ("Kenan"/NBC)

Lead Actress in a Limited or Anthology Series or Movie

Michaela Coel ("I may destroy you"/HBO)

Cynthia Erivo ("Genius: Aretha"/National Geographic)

Elizabeth Olsen ("WandaVision"/Disney+)

Anya Taylor-Joy ("The Queen's Gambit")

Kate Winslet ("Mare of Easttown"/HBO)

Lead Actor in a Limited or Anthology Series or Movie

Paul Bettany ("WandaVision"/Disney+)

Hugh Grant ("The Undoing"/HBO)

Ewan McGregor ("Halston"/Netflix)

Lin-Manuel Miranda ("Hamilton"/Disney+)

Leslie Odom, Jr. ("Hamilton"/Disney+)

Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series

Carl Clemons-Hopkins ("Hacks"/HBO Max)

Brett Goldstein ("Ted Lasso"/Apple TV+)

Brendan Hunt ("Ted Lasso"/Apple TV+)

Nick Mohammed ("Ted Lasso"/Apple TV+)

Paul Reiser ("The Kominsky Method"/Netflix)

Jeremy Swift ("Ted Lasso"/Apple TV+)

Kenan Thompson ("Saturday Night Live"/NBC)

Bowen Yang ("Saturday Night Live"/NBC)

Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series

Aidy Bryant ("Saturday Night Live"/NBC)

Hannah Einbinder ("Hacks"/HBO Max)

Kate McKinnon ("Saturday Night Live"/NBC)

Rosie Perez ("The Flight Attendant"/HBO Max)

Cecily Strong ("Saturday Night Live"/NBC)

Juno Temple ("Ted Lasso"/Apple TV+)

Hannah Waddingham ("Ted Lasso"/Apple TV+)

Outstanding Supporting Actor in a Drama Series

Giancarlo Esposito ("The Mandalorian"/Disney+)

O-T Fagbenle ("The Handmaid's Tale"/Hulu)

John Lithgow ("Perry Mason"/HBO)

Tobias Menzies ("The Crown"/Netflix)

Max Minghella ("The Handmaid's Tale"/Hulu)

Chris Sullivan ("This Is Us"/NBC)

Bradley Whitford ("The Handmaid's Tale"/Hulu)

Michael K. Williams ("Lovecraft Country"/HBO) (posthumous)

Outstanding Supporting Actress in a Drama Series

Gillian Anderson ("The Crown"/Netflix)

Helena Bonham Carter ("The Crown"/Netflix)

Madeline Brewer ("The Handmaid's Tale"/Hulu)

Ann Dowd ("The Handmaid's Tale"/Hulu)

Aunjanue Ellis ("Lovecraft Country"/HBO)

Emerald Fennell "The Crown"/Netflix)

Yvonne Strahovski ("The Handmaid's Tale"/Hulu)

Samira Wiley ("The Handmaid's Tale"/Hulu)

Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie

Thomas Brodie-Sangster ("The Queen's Gambit"/Netflix)

Daveed Diggs ("Hamilton"/Disney+)

Paapa Essiedu ("I May Destroy You"/HBO)

Jonathan Groff ("Hamilton"/Disney+)

Evan Peters ("Mare of Easttown"/HBO)

Anthony Ramos ("Hamilton"/Disney+)

Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie

Renée Elise Goldsberry ("Hamilton"/Disney+)

Kathryn Hahn ("WandaVision"/Disney+)

Moses Ingram ("The Queen's Gambit"/Netflix)

Julianne Nicholson ("Mare of Easttown"/HBO)

Jean Smart ("Mare of Easttown"/HBO)

Phillipa Soo ("Hamilton"/Disney+)

Gewerks-Kategorien

Outstanding Directing for a Comedy Series

"B Positive", Directed by James Burrows (CBS)

"The Flight Attendant", Directed by Susanna Fogel (HBO Max)

"Hacks", Directed by Lucia Aniello (HBO Max)

Mom, Directed by James Widdoes (CBS)

Ted Lasso, Directed by Zach Braff (Apple TV+)

Ted Lasso, Directed by MJ Delaney (Apple TV+)

Ted Lasso, Directed by Declan Lowney (Apple TV+)

Outstanding Directing for a Drama Series

Bridgerton, Directed by Julie Anne Robinson (Netflix)

The Crown, Directed by Benjamin Caron (Netflix)

The Crown, Directed by Jessica Hobbs (Netflix)

The Handmaid's Tale, Directed by Liz Garbus (Hulu)

The Mandalorian, Directed by Jon Favreau (Disney+)

Pose, Directed by Steven Canals (FX)

Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie

Hamilton, Directed by Thomas Kail (Disney+)

I May Destroy You, Directed by Sam Miller and Michaela Coel (HBO)

I May Destroy You, Directed by Sam Miller (HBO)

Mare of Easttown, Directed by Craig Zobel (HBO)

The Queen's Gambit, Directed by Scott Frank (Netflix)

The Underground Railroad, Directed by Barry Jenkins (Prime Video)

WandaVision, Directed by Matt Shakman (Disney+)

Outstanding Writing for a Comedy Series

The Flight Attendant, Written by Steve Yockey (HBO Max)

Girls5eva, Written by Meredith Scardino (Peacock)

Hacks, Written by Lucia Aniello, Paul W. Downs, and Jen Statsky (HBO Max)

PEN15, Written by Maya Erskine (Hulu)

Ted Lasso, Written by Joe Kelly, Brendan Hunt, and Jason Sudeikis (Apple TV+)

Ted Lasso, Written by Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt, and Joe Kelly (Apple TV+)

Outstanding Writing for a Drama Series

The Boys, Written by Rebecca Sonnenshine (Prime Video)

The Crown, Written by Peter Morgan (Netflix)

The Handmaid's Tale, Written by Yahlin Chang (Hulu)

Lovecraft Country, Written by Misha Green (HBO)

The Mandalorian, Written by Dave Filoni (Disney+)

The Mandalorian, Written by Jon Favreau (Disney+)

Pose, Written by Steven Canals, Brad Falchuk, Our Lady J, Janet Mock, and Ryan Murphy (FX)

Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie

I May Destroy You, Written by Michaela Coel (HBO)

Mare of Easttown, Written by Brad Ingelsby (HBO)

The Queen's Gambit, Written by Scott Frank (Netflix)

WandaVision, Written by Chuck Hayward and Peter Cameron (Disney+)

WandaVision, Written by Jac Schaeffer (Disney+)

WandaVision, Written by Laura Donney (Disney+)

Outstanding Writing for a Variety Series