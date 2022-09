Die Emmy-Saison 2022 wird spannend, weil ungewöhnlich. Mit "Squid Game" ist erstmals eine nicht-englischsprachige Produktion mit gleich 14 Nominierungen im Rennen und fordert die Offenheit der abstimmenden Academy-Mitglieder heraus: In der Vergangenheit gab es schon viel Liebe aus den USA für ursprünglich britische Produktionen, doch mit dem Netflix-Überraschungshit aus dem vergangenen Jahr könnten die Primetime Emmys in Los Angeles so international werden wie noch nie zuvor. Lassen die Mitglieder den zahlreichen Nominierungen auch Preise folgen? Oder räumt doch eher Academy-Liebling HBO mit der heimisch produzierten Saga um Macht und Medien namens "Succession" nach den satten 25 Nominierungen groß ab?

Schon an diesem Wochenende, in den Nächten zu Sonntag und Montag, wird es erste Antworten im Emmy-Rennen geben. Mit seiner enormen Kategorien-Vielfalt sind neben den Würdigungen der einzelnen Leistungen auch die Gesamtzahl der abgeräumten Preise ein Indikator im Wettbewerb der Plattformen und Sender geworden. Weil die mehreren tausend Mitglieder der Television Academy sehr detailliert auszeichnen, werden die meisten Gewerke und längst sogar einige Werkskategorien schon vor der großen TV-Gala im Rahmen der sogenannten Creative Arts Emmys verliehen.

Hier wird sich bereits zeigen, wie neben "Squid Game" (14 Nominierungen) und "Succession" (25 Nominierungen) auch die anderen Favoriten aus der Nominierungsphase abschneiden: "Ted Lasso" (AppleTV+) und "The White Lotus" (HBO) stehen angesichts von 20 Nominierungen ebenso unter besonderer Beobachtung wie die HBO Max-Serie "Hacks" und die Hulu-Produktion "Only murders in the building" mit je 17 Nominierungen. Die Mehrzahl dieser Nominierungen erfolgte in Kategorien, die bereits bei den Creative Arts Emmys vergeben werden. Wer sich weiter Hoffnungen machen will auf Auszeichnungen in den Königskategorien der TV-Gala, muss hier bereits abräumen.

So manche Träume zerplatzen so schon bei den Creative Arts Emmys. Die Emmys 2022 werden ein offenes Rennen und nicht nur durch "Squid Game" interessant: Keine der meistnominierten Serien dieses Jahres ist in ihrer finalen Staffel, was Academy-Mitglieder freier abstimmen lässt. Mehrfach schon haben finale Staffeln erfolgreicher Serien am Ende noch einmal abgeräumt - und damit gerade neuen, vielversprechenden Serien die Aufmerksamkeit einer Auszeichnung entzogen. Nichtsdestotrotz bleibt das Duell der etablierten Produktionen ("Succession") gegen Shootingstar ("Severance", AppleTV+) erhalten. Wie verliebt ist die Mehrheit der Academy-Mitglieder also in wohlbekannte Charaktere, wie offen für Neues?

die dieses Jahr nicht sonntags sondern montags stattfindet