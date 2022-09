"This is us" gehört fraglos zu den letzten großen Broadcast-Erfolgen im Serien-Bereich - nicht nur aus Quotensicht, auch bei den Emmys hat die hochemotionale Serie über Jahre für NBC gut abgeliefert. Von den ersten fünf Staffeln waren vier als Beste Drama-Serie nominiert, Sterling K. Brown war seit Staffel 1 durchgehend als bester Hauptdarsteller im Rennen und 2017 auch siegreich, seine Kolleginnen und Kollegen heimsten auch diverse Preise ein. In diesem Jahr stand nun die Abschiedsstaffel an - und fiel fast vollständig durchs Raster. Nur eine einzige Nominierung gab es - und zwar für "Outstanding Original Music and Lyrics" ("The Forever Now"). Der Preis in dieser Kategorie wurde allerdings schon vergeben und zwar an Schmigadoon!" Und so bleibt es letztlich bei nur vier Emmy-Gewinnen traditionellen Kategorien über die gesamte Laufzeit von "This is us": Neben Sterling K. Brown gewann nur zwei Mal Ron Cephas Jones, der Randalls Vater William spielte, sowie Gerald Mc Raney, ebenfalls für einen Gastautritt als Dr. Katowski.

Während "This is us" das Fähnchen des Broadcast-Fernsehens im Drama-Bereich hochhielt, war es im Bereich der Comedyserien "black-ish", das sich der immer übermächtigeren Pay-TV und Streaming-Konkurrenz erwehrte. 2016, 2017, 2018 und 2021 war "black-ish" als beste Comedy-Serie nominiert, dazu diverse Male auch Anthony Anderson und Tracee Ellis Ross in ihren jeweiligen Rollen. Auch dort stand nun die finale Staffel an - doch auch "black-ish" ging in den Hauptkategorien leer aus und wurde lediglich nochmal für Kostüme und Hairstyling mit einer Nominierung berücksichtigt. Über die gesamte Laufzeit der Serie reichte es letztlich nur für einen einzigen Emmy-Gewinn - und zwar für "Outstanding Contemporary Hairstyling" im Jahr 2020. Die Rolle als Last-Broadcastseries-Standing übernahm in diesem Jahr unterdessen "Abbott Elementary". Manch einer hatte auch auf die ziemlich erfolgreich gestartete CBS-Serie "Ghosts" gehofft, die aber leer ausging.

Dass eine Serie noch lange kein Emmy-Glück beschieden ist, nur weil sie auf eine große Fangemeinde blickt, lässt sich freilich auch anderswo beobachten: "Yellowstone" war zuletzt die meistgesehene Serie im US-Fernsehen überhaupt. Und nachdem sich der Neo-Western mit Kevin Costner in den letzten Jahren zu einem Megahit entwickelt hatte, erwartetem viele in diesem Jahr nun mit der vierten Staffel auch den Emmy-Durchbruch. Doch Pustekuchen: Es reichte noch nicht mal in einer Nebenkategorie zu einer einzigen Nominierung. Der Ableger "1883" brachte es immerhin auf drei, allerdings nur in Nebenkategorien wie Musik-Komposition und Kinematographie.

Als beste Miniserie kam "1883" also nicht in Frage - dort tummeln sich neben "The White Lotus" hingegen allerlei wahre Geschichten, gerne aus dem Bereich Hochstapelei: "The Dropout", "Dopesick", "Inventing Anna". Da fällt dann schon sehr auf, wenn eine Produktion wie "WeCrashed" - Apples Verarbeitung des Aufstiegs von "WeWork" zum 47-Milliarden-Dollar-Unternehmen und dem anschließenden Fall - fehlt. Keine einzige Nominierung gab es hier. Die Watergate-Serie "Gaslit" brachte es zwar auf vier Nominierungen, allerdings nur in Nebenkategorien. Unter anderem Hauptdarstellerin Julia Roberts ging hingegen leer aus.

Jennifer Aniston, die 2020 als beste Hauptdarstellerin für "The Morning Show" nominiert war (und leer ausging), musste den Platz in diesem Feld diesmal ihrer damals nicht nominierten Kollegin Reese Witherspoon überlassen. Etwas neidisch auf nominierte Kollegen könnte unterdessen auch Selena Gomez blicken: Während Steve Martin und Martin Short beide um den Emmy für die beste Hauptrolle in einer Comedyserie konkurrieren, ging sie als einzige aus dem Hauptcast leer aus. Ärgern köntne sich auch Britt Lower, die bei "Severance" eine entscheidende Rolle spielt aber ebenfalls anders als diverse andere Kolleginnen und Kollegen keine Emmy-Nominierung abbekam.

Andere Serien die in diesem Jahr durchaus hoch gehandelt wurden, aber bei den Emmys nicht mit einer Nominierung in wichtigen Kategorien berücksichtigt wurden: "Station Eleven" mit Himesh Patel, "Maid", "Pachinko" oder auch "Reservation Dogs". Einen genaueren Blick auf die Produktionen, die stattdessen um die prestigeträchtigen Preise in den Emmy-Hauptkategorien konkurrieren, lesen Sie in den kommenden Tagen bei DWDL.de. Die Verleihung findet dann kommende Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag statt. Hierzulande überträgt Warner TV Serie.