am 11.09.2022 - 13:32 Uhr

Beste Drama-Serie

Regine Pfaff: "Euphoria" (HBO)

© HBO

Uwe Mantel: "Severance" (AppleTV+)

© AppleTV+

Thomas Lückerath: "Severance" (AppleTV+)

© AppleTV+

Beste Comedy-Serie

Regine Pfaff: "Curb Your Enthusiasm" (HBO)

© HBO

Uwe Mantel: "Only Murders in the Building" (Hulu)

© Hulu

Thomas Lückerath: "Only murders in the building" (Hulu)

© Hulu

Best Limited Series

Regine Pfaff: "The White Lotus" (HBO)

© 2021 Mario Perez / Home Box Office, Inc. All rights reserved

Uwe Mantel: "Dopesick" (Hulu)

© 2021 Hulu

Thomas Lückerath: "The White Lotus" (HBO)