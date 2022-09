Zur Verleihung selbst: 2020 gab es eine weitgehend virtuelle Preisverleihung, 2021 plante man dann zwar lange eine Indoor-Veranstaltung, ehe man angesichts steigender Corona-zahlen kurzfristig umdisponieren musste und sich schließlich in einem auf einem Parkdeck aufgestellten Zelt wiederfand, das nicht nur wenig in Sachen Ansteckungsgefahr verbesserte, sondern optisch auch den Charme einer Dorfkirmes versprühte. In diesem Jahr soll nun alles besser werden: Man werde einen glamourösen und unterhaltsamen Abend bieten, versprach man im Vorfeld. Immerhin eines hat man aus dem vergangenen Jahr gelernt: Statt einer klassischen Studio-Bestuhlung gibt es erneut an Tischen sitzende Nominierte, die Macher versprechen zudem Abwechslung durch mehrere Bühnen. Durch den Abend führen wird Kenan Thompson, den das NBC-Publikum als dienstältestes Mitglied von "Saturday Night Live" bestens kennt. Die Verleihung startet um 2 Uhr nachts deutscher Zeit und ist live bei Warner TV Serie zu sehen. Ab 1 Uhr wird dort auch schon die Ankunft der Stars am Roten Teppich gezeigt.

Drama Series: Der Vorjahressieger "The Crown" ist nicht mehr im Rennen, weil die neue Staffel noch bis November auf sich warten lässt. Einen Titelverteidiger gibt's trotzdem: "Succession" gewann 2020 für die zweite Staffel - letztes Jahr war dann durch corona-bedingte Verzögerungen Pause, sodass nun Staffel 3 im Rennen ist. "Succession" gilt dabei als Favorit, wie sich nicht nur an der Riesen-Anzahl an 25 Nominierungen zeigt, auch bei den Buchmachern liegt die Serie klar vorn - auch wenn die bisherige Ausbeute bei den Creative Arts Emmys mit lediglich einem Emmy eher enttäuschend ausfiel. Geschichte schreiben könnte in dieser Kategorie "Squid Game" als erste nicht-englischsprachige Serie, die jemals einen Emmy als beste Serie gewinnt. Doch auch falls das nicht gelingen sollte: selbst die Nominierung war schon ein Novum. (Warum "Squid Game" überhaupt im Rennen ist, erklären wir hier) Einmal mehr im Rennen: "Better Call Saul". Dass es bei der sechsten Nominierung für die Serie anders ausgeht als in den sieglosen Vorhahren, ist aber wohl eher unwahrscheinlich. "Euphoria" führt mit bislang fünf Emmys in den Creative Arts-Kategorien das Feld der meistausgezeichneten Produktionen mit an, trotzdem hat die Produktion in der Drama-Serien-Kategorie wohl eher Außenseiter-Chancen, ebenso die Neulinge "Severance" und "Yellowjackets" sowie die Veteranen "Stranger Things" und "Ozark".

Comedy Series: Lange Zeit bestimmten im Bereich der Comedy-Serien die Langläufer über mehrere Jahre das Geschehen - man denke an die fünf Preise für "Modern Family" oder die jeweils drei für "30 Rock" und "Veep". Doch das hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Seit 2018 gewannen nacheinander "The Marvelous Mrs. Maisel", "Fleabag", "Schitt's Creek" und vergangenes Jahr "Ted Lasso". Und in diesem Jahr könnte es nun tatsächlich wieder einen Titelverteidiger geben, die Apple TV+-Serie gilt nämlich als Favorit - auch wenn die zweite Staffel ein bisschen vom Charme der ersten eingebüßt hat. Geht es nach den Buchmachern, könnten Ted Lasso vor allem drei Produktionen gefährlich werden: "Barry" und "Hacks" von HBO sowie "Abbott Elementary" - die einzige Produktion aus dem klassischen Broadcast-Fernsehen. Quinta Brunson spielt darin nicht nur die Hauptrolle, sondern ist auch er kreative Kopf hinter der Serie und verspürte zuletzt durchaus Rückenwind in den Emmy-Diskussionen. Eher Außenseiterchancen hat trotz der hochkarätigen Besetzung "Only Murders in the Building", eine echte Überraschung wäre es, wenn "The Marvelous Mrs. Maisel" sich noch einmal durchsetzen könnte, auch "What we do in the shadows" und "Curb your Enthusiasm" werden kaum Chancen auf einen Emmy zugerechnet.

Limited or Anthology Series: Fünf Auszeichnungen gab es schon für "The White Lotus" bei den Creative Arts Emmys. Und die Chancen stehen recht gut, dass es mindestens noch eine mehr wird: Die einzige der nominierten Limited or Antholgy Series, die nicht auf einer wahren Begebenheit beruht, gilt als Favorit für den Emmy. Doch die Konkurrenz ist hart, das Feld in diesem Jahr sehr stark besetzt. Vor allem in "Dopesick" hat "The White Lotus" einen harten Gegner: Die mit Abstand düsterste der nominierten Produktionen handelt von der Opioid-Epidemie in den USA - und wie sie von einem skrupellosen Pharmaunternehmen maßgeblich mit verursacht wurde. Um Hochstapeleien geht's bei "The Dropout" und "Inventing Anna" - wobei letzteres schon deutlich heiterer daherkommt. "Pam & Tommy" dürfte kaum Chancen auf eine Auszeichnung haben - auch, weil wohl viele Bauchschmerzen hätten, eine Produktion auszuzeichnen, deren Hauptprotagonistin zwar klar als Opfer dargestellt wird, die diesem Projekt aber nie zugestimmt hat.

Schauspiel Drama Series: Das Rennen bei den männlichen Hauptrollen ist ziemlich offen: Jeremy Strong könnte seinen Emmy von 2020 nach der produktionsbedingten Pause im vergangenen Jahr verteidigen - er hat mit Brian Cox aber Konkurrenz aus der gleichen Serie. Beide könnten sich auch gegenseitig einige Stimmen wegnehmen, was den Weg für Historisches frei machen könnte: Mit Lee Jung-jae könnte der allererste Schauspieler asiatischen Ursprungs einen Emmy in dieser Kategorie gewinnen. Doch so langsam könnten sich auch die Mitglieder der Television Academy fragen, ob sie Bob Odenkirk für seine Rolle in "Better Call Saul" wirklich schon wieder übergehen sollten. Falls ja: Durch die Zweiteilung der finalen Staffel hätte er im kommenden Jahr ein letztes Mal die Chance. Eher Außenseiterchancen haben angesichts des starken Feldes Adam Scott und Jason Bateman. Bei den weiblichen Hauptrollen gilt Zendaya aus "Euphoria" als Favoritin, sie hat den Preis 2020 schon einmal gewonnen und "Euphoria" war auch der Abräumer der Creative Arts Emmys. Ebenfalls für die gleiche Rolle schon einmal ausgezeichnet wurde Jodie Comer in "Killing Eve" - trotzdem ist die Serie gerade nicht die, die in aller Munde ist, was es für Comer ebenso schwierig machen dürfte wie für Kollegin Sandra oh. Gefährlicher für Zendaya sind da schon die Newcomerin Melanie Lynskey aus "Yellowjackets" sowie Laura Linney aus "Ozark". Letztere ist nun zum dritten Mal nominiert und es ist auch die letzte Chance. Komplettiert wird das Feld von Reese Witherspoon, die aber nur Außenseiterinnen-Chancen hat. Immerhin konnte sie sich in Sachen Nominierung diesmal aber gegen ihre Kollegin Jennifer Aniston durchsetzen, das ist ja auch schon was.

Schauspiel Comedy Series: Mit Martin Short und Steve Martin aus "Only Murders in the Building" sind hier zwei echte Altstars nominiert. Steve Martin gewann seinen ersten (und einzigen) Emmy schon 1969, Martin Short 1983 und dann noch einmal 2014. Beide könnten sich allerdings gegenseitig einige Stimmen kosten, sodass eher die Sieger der jüngeren Vergangenheit die Favoritenrolle unter sich ausmachen: Jason Sudeikis, der für "Ted Lasso" 2021 gewann und Bill Hader, der 2019 und 2018 den Emmy für "Barry" mit nach Hause nahm. Nur Außenseiterchancen werden Donald Glover ("Atlanta") und Nicholas Hoult ("The Great") zugerechnet. Bei den Frauen bleibt erstmal festzuhalten: Es gab in der Geschichte der Emmys erst eine einzige Schwarze Frau, die als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde - und zwar Isabel Sanford 1981. Diesmal sind zwei im Rennen: Issa Rae ("Insecure") und Quinta Brunson ("Abbott Elementary"). Beide sind dabei übrigens jeweils auch Co-Creatorin ihrer Serie. Vor allem Quinta Brunson hat keine schlechten Chancen, müsste sich aber gegen Jean Smart aus "Hacks" durchsetzen, die auch im vergangenen Jahr schon seigreich war. Auch Rachel Brosnahan hat für "The Marvelous Mrs. Maisel" schon einen Emmy gewonnen (2018), den Zenit hat die Serie aber wohl schon überschritten. Eine echte Überraschung wäre es, wenn Kaley Cuoco für die etwas missglückte zweite Staffel von "The Flight Attendant" oder Elle Fanning für "The Great" gewinnen würde.



Schauspiel Limited Series: Aufgrund des großen Ensembles hat "The White Lotus" die Nominierungen bei den Nebenrollen geflutet (5 von 7 bei den Frauen, 3 von 7 bei den Männern), dafür sind die Hauptrollen-Kategorien "White Lotus"-frei. Hier gilt bei den Männern stattdessen Michael Keaton als Favorit, der in "Dopesick" die Rolle des Arztes Samuel Finnix spielt, der unwissentlich Patienten zu Oxycontin-Abhängigen macht und selbst abhängig wird. Von den nominierten Miniserien ist ansonsten nur Sebastian Stan ("Pam & Tommy") im Rennen, ansonsten speist sich das Nominiertenfeld aus anderen Produktionen. Gute Chancen hat dabei Andrew Garfield aus "Under the Banner of Heaven", eher Außenseiterchancen werden Colin Firth ("The Staricase"), Oscar Isaac ("Scenes for a Marriage") und Himesh Patel ("Station Eleven") zugerechnet. Bei den Frauen geht Amanda Seyfried aus "The Dropout" ins Rennen, doch auch Lily James in der Rolle der Pamela Anderson in "Pam & Tommy" und Margaret Qualley aus "Maid" haben Chancen, ebenso Julia Garner aus "Inventing Anna". Toni Collette ("The Staircase") und Sarah Paulson ("Impeachment" kämen als Gewinnerinnen eher überraschend.



Und sonst? Neben den schon genannten Kategorien werden in der Nacht zum Dienstag auch Preise für die beste Regie und für die besten Autorinnen und Autoren verliehen, außerdem aus dem non-fiktionalen Bereich das beste Competition Program (vier Mal in Folge war hier "Rupaul's Drag Race" erfolgreich), ebenso wie Variety Talk Series (hier treten die Late-Night-Formate an - seit 2016 gewann aber ohne Ausnahme immer "Last Week Tonight with John Oliver") und Variety Sketch Series. Dass letzteres überhaupt eine eigene Kategorie ist, ist kurios - denn eigentlich gewinnt immer "Saturday Night Live". Es gibt mit "A Black Lady Sketch Show" auch nur eine einzige weitere nominierte Produktion.

Werkskategorien

Outstanding Drama Series

Better Call Saul (AMC)

Euphoria (HBO)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

Squid Game (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Yellowjackets (Showtime)

Outstanding Comedy Series

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO)

Curb your Enthusiasm (HBO)

Hacks (HBO Max)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

What we do in the Shadows (Fx)

Outstanding Limited or Anthology Series

Dopesick (Hulu)

Inventing Anna (Netflix)

Pam & Tommy (Hulu)

The Dropout (Hulu)

The White Lotus (HBO)

Outstanding Variety Talk Series

The Daily Show with Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight with John Oliver

Late Night with Seth Meyers

The Late Show with Stephen Colbert

Outstanding Variety Sketch Series

A Black Lady Sketch Show

Saturday Night Live

Outstanding Competition Program

The Amazing Race

Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls

Nailed It!

RuPaul's Drag Race

Top Chef

The Voice

Schauspiel-Kategorien

Outstanding Lead Actress in a Drama Series

Jodie Comer ("Killing Eve"/BBC America)

Laura Linney ("Ozark"/Netflix)

Melanie Lynskey ("Yellowjackets"/Showtime)

Sandra Oh ("Killing Eve"/BBC America)

Reese Witherspoon ("The Morning Show"/Apple TV+)

Zendaya ("Euphoria"/HBO)

Outstanding Lead Actor in a Drama Series

Jason Bateman ("Ozark"/Netflix)

Brian Cox ("Succession"/HBO)

Lee Jung-jae ("Squid Game"/Netflix)

Bob Odenkirk ("Better Call Saul"/AMC)

Adam Scott ("Severance"/Apple TV+)

Jeremy Strong ("Succession"/ HBO)

Outstanding Lead Actress in a Comedy Series

Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel"/Prime Video)

Quinta Brunson ("Abbott Elementary"/ABC)

Kaley Cuoco ("The Flight Attendant/HBO Max)

Elle Fanning ("The Great"/Hulu)

Issa Rae ("Insecure"/HBO)

Jean Smart ("Hacks"/HBO Max)

Outstanding Lead Actor in a Comedy Series

Donald Glover ("Atlanta"/FX)

Bill Hader ("Barry"/HBO)

Nicholas Hoult ("The Great"/Hulu)

Steve Martin ("Only Murders in the Building"/Hulu)

Martin Short ("Only Murders in the Building"/Hulu)

Jason Sudeikis ("Ted Lasso"/Apple TV+)

Lead Actress in a Limited or Anthology Series or Movie

Toni Collette ("The Staircase"/HBO)

Julia Garner ("Inventing Anna"/Netflix)

Lily James ("Pam & Tommy"/Hulu)

Sarah Paulson ("Impeachment: American Crime Story"/FX)

Margaret Qualley ("MAID"/Netflix)

Amanda Seyfried ("The Dropout"/Hulu)

Lead Actor in a Limited or Anthology Series or Movie

Colin Firth ("The Staircase"/HBO)

Andrew Garfield ("Unter the Banner of Heaven"/FX)

Oscar Isaac ("Scenes from a Marriage" (HBO)

Michael Keaton ("Dopesick"/Hulu)

Himesh Patel ("Station Eleven"/HBO)

Sebastian Stan ("Pam & Tommy"/Hulu)

Outstanding Supporting Actress in a Drama Series

Patricia Arquette (Severance)

Julia Garner (Ozark)

Jung Ho-yeon (Squid Game)

Christina Ricci (Yellowjackets)

J. Smith Cameron (Succession)

Sarah Snook (Succession)

Sydney Sweeney (Euphoria)

Rhea Seehorn (Better Call Saul)

Outstanding Supporting Actor in a Drama Series

Nicholas Braun (Succession)

Billy Crudup (The Morning Show)

Kieran Culkin (Succession)

Park Hae-soo (Squid Game)

Matthew Macfayden (Succession)

John Turturro (Severance)

Christopher Walken (Severance)

Oh Yeong-su (Squid Game)

Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Abbott Elementary)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Sarah Niles (Ted Lasso)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series

Anthony Carrigan (Barry)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Toheeb Jimoh (Ted Lasso)

Nick Mohammed (Ted Lasso)

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winkler (Barry)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie

Connie Britton (The White Lotus)

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Alexandra Daddario (The White Lotus)

Kaitlyn Dever (Dopesick)

Natasha Rothwell (The White Lotus)

Sydney Sweeney (The White Lotus)

Mare Winningham (Dopesick)

Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie

Murray Bartlett (The White Lotus)

Jake Lacy (The White Lotus)

Will Poulter (Dopesick)

Seth Rogen (Pam & Tommy)

Peter Sarsgaard (Dopesick)

Michael Stuhlbarg (Dopesick)

Steve Zahn (The White Lotus)

Gewerks-Kategorien

Outstanding Directing for a Comedy Series

Atlanta (New Jazz), directed by Hiro Murai (FX)

Barry (710N), directed by Bill Hader (HBO / HBO Max)

Hacks (There will be blood), directed by Lucia Aniello (HBO / HBO Max)

The Ms. Pat Show (Baby Daddy Groundhog Day), directed by Mary Lou Belli (BET+)

Only Murders in the Building (The Boy from 6B), directed by Charien Dabis (Hulu)

Only Murders in the Building (True Crime), directed by Jamie Babbit (Hulu)

Ted Lasso (No Weddings and a Funeral), directed by MJ Delaney (Apple TV+)

Outstanding Directing for a Drama Series

Ozark (A hard way to go), directed by Jason Bateman (Netflix)

Severance (The We We Are), directed by Ben Stiller (Apple TV+)

Squid Game (Red Light, Green Light), directed by Hwang Dong-hyuk (Netflix)

Succession (All the bells say), directed by Mark Mylod (HBO / HBO Max)

Succession (The Disruption), directed by Cathy Yan (HBO / HBO Max)

Succession (Too Much Birthday), directed by Lorene Scafaria (HBO / HBO Max)

Yellowjackets (Pilot), directed by Karyn Kusama (Showtime)

Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie

Dopesick (The People vs. Purdue Pharma), directed by Danny Strong (Hulu)

The Dropout (Green Juice), directed by Michael Showalter (Hulu)

The Dropout (Iron Sisters), directed by Francesca Gregorini (Hulu)

MAID (Sky Blue), directed by John Wels (Netflix)

Station Eleven (Wheel of Fire), directed by Hiro Murai (HBO / HBO Max)

The White Lotus, directed by Mike White (HBO / HBO Max)

Outstanding Writing for a Comedy Series

Abbott Elementary (Pilot), written by Quinta Brunson (ABC)

Barry (710N), written by Duffy Boudreau (HBO / HBO Max)

Barry (starting now), written by Alec Berg, Bill Hader (HBO / HBO Max)

Hacks (The One, The Only), written by Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky (HBO / HBO Max)

Only Murders in the Building (True Crime), written by Steve Martin, John Hoffman (Hulu)

Ted Lasso (No Weddings and a Funeral), written by Jane Becker (Apple TV+)

What we do in the shadows (The Casino), written by Sarah Naftalis (FX)

What we do in the shadows (The Wellness Center), written by Stefani Robinson (FX)

Outstanding Writing for a Drama Series

Better Call Saul (Plan and Execution), written by Thomas Schnauz (AMC)

Ozark (A Hard Way to go), written by Chris Mundy (Netflix)

Severance (The We We Are), written by Dan Erickson (Apple TV+)

Squid Game (One Lucky Day), written by Hwang Dong-hyuk (Netflix)

Succession (All the Bells say), written by Jesse Armstrong (HBO / HBO Max)

Yellowjackets (F Sharp), written by Jonathan Lisco, Ashley Lyle, Bart Nickerson (Showtime)

Yellowjackets (Pilot), written by Ashley Lyle, Bart Nickerson (Showtime)

Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie

Dopesick (The People vs. Purdue Pharma), written by Danny Strong (Hulu)

The Dropout (I'm in a hurry), written for television by Elizabeth Meriwether (Hulu)

Impeachment: American Crime Story (Man Handled), written by Sarah Burgess (FX)

MAID (Snaps), written by Molly Smith Metzler (Netflix)

Station Eleven (Unbroken Circle), written by Patrick Somerville (HBO / HBO Max)

The White Lotus, written by Mike White (HBO / HBO Max)

Outstanding Writing for a Variety Special