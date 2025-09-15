Was für ein Triumph für Seth Rogan: Gleich der erste Emmy des Abends, bester Hauptdarsteller in einer Comedy, ging an ihn - doch er sollte noch mehrfach auf der Bühne stehen an diesem Abend im Peacock Theatre in Downtown Los Angeles. Denn auch am Buch (mit Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, and Frida Perez) und der Regie (zusammen mit Evan Goldberg) von „The Studio“ war er beteiligt, logischerweise dann ebenso auf der Bühne als die AppleTV+ Serie auch als beste Comedyserie geadelt wurde.

Mit insgesamt 13 Emmys über die drei Verleihungen (TV-Gala + zwei Creative Arts Emmys) ist „The Studio“ ein Rekord gelungen: Nie holte eine neue Comedy auf Anhieb mehr Emmys im ersten Jahr. Bei den meistausgezeichneten Produktionen des Jahres landet auf Platz 2 mit insgesamt neun Emmys die HBO Max-Produktion „The Penguin“ wobei in der vergangenen Nacht während der TV-Gala nur noch die Ehrung für die Hauptrolle von Cristin Milioti noch dazu kam. In den Limited or Anthology-Series-Kategorien räumte eher „Adolescence“ ab.

© imago / UPI Photo

Neben der Werkskategorie erhielt Stephan Graham den Emmy für seine Hauptrolle in der Netflix-Miniserie, Owen Cooper und Erin Doherty wurden für ihre (Neben)rollen geehrt. Und mit dem Emmy für Outstanding Directing (Philip Barantini) und Outstanding Writing (Jack Thorne und Stephen Graham) wurde die Netflix-Produktion in der TV-Gala zum größten Gewinner, landet im Gesamtranking nach drei Emmy-Abenden mit acht Auszeichnungen auf dem dritten Platz - zusammen mit „Severance“ von AppleTV+, die in der Nacht noch zwei Preise holte: Britt Lower wurde für ihre Hauptrolle ausgezeichnet, Tramell Tillman für seine Nebenrolle.

Beste Drama-Serie wurde das in Echtzeit erzählte Krankenhaus-Drama „The Pitt“ von HBO Max und auch Hauptdarsteller Noah Wyle sowie Katherine LaNasa für ihre Nebenrolle hielten dafür je einen Emmy. Und ebenso aufs HBO-Konto gehen zwei weitere Emmys für „Hacks“ darunter zum vierten Mal in Folge die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin in einer Comedy für Jean Smart. Aber auch Hannah Einbinder, im Grunde zweite Hauptdarstellerin, wurde für ihre Supporting Role mit dem Emmy geehrt.

© imago / UPI Photos

Maximal abgeräumt hat die Reality-Gameshow „The Traitors“, die neben vier Auszeichnungen bei den Creative Arts Emmys nun auch den Emmy als bestes Reality Competition Program gewann - und damit bei fünf Nominierung auch fünf Auszeichnungen abräumte. Und sonst? Der Emmy für die beste Nebenrolle in einer Comedyserie ging an Jeff Hiller für „Somebody somewhere“ (HBO), beste Regie in einer Drama-Serie gewann Adam Randall für die „Slow Horses“-Folge „Hello Goodbye“ (AppleTV+) und Dan Gilroy gewann den Emmy für sein Drehbuch der „Andor“-Folge „Welcome to the Rebellion“ (Disney+).

Wie war sie nun, die diesjährige Verleihung der Primetime Emmys? Weniger politisch als befürchtet oder erhofft. Aber nicht frei davon. Während das Attentat auf den rechtsextremen Aktivisten Charlie Kirk kein Thema wurde auf der Bühne der Emmy-Verleihung, so gab es trotzdem politische Momente: Bei den „Hacks“-Stars Hannah Einbinder, die ihre Dankesrede mit „Fuck ICE and Free Palestine“ beendete, und Megan Stalter, die auf dem roten Teppich eine Tasche mit dem Aufdruck „Cease Fire“ trug. Bryan Cranston wiederum nahm in seiner Laudatio Bezug auf eine der Wutausbrüche des US-Präsidenten (über Tom Hanks).

© imago / UPI Photo

Die stärkste politische Rückendeckung kam eher aus dem Publikum im Peacock Theatre. Einerseits lautstarke Buh-Rufe als Cris Abrego, Chairman der Television Academy, auf die Entscheidung des US-Kongresses zu sprechen kam, der Corporation for Public Broadcasting die Finanzierung zu entziehen. Und andererseits Standing Ovations für Stephen Colbert, der in der Kategorie „Outstanding Talk Series“ gewann - wenige Monate nachdem CBS das Ende seiner Show mit fadenscheiniger Begründung angekündigt hat.

Stichwort LateNight: Zum zehnten Mal in Folge gewann „Last Week Tonight with John Oliver“ (HBO) den Preis für Outstanding Writing for a Variety Series, zum dritten Mal dazu auch noch in der Werkskategorie Outstanding Scripted Variety Series. Ein Emmy fürs „Saturday Night Live 50th Anniversary Special“ (NBC) macht die non-fiktionalen Emmys der Nacht komplett. Eine Verleihung übrigens, mit überschaubar vielen Gags, zum Vergessen moderiert von StandUp-Comedian Nate Bargatze.

Hängen bleibt am ehesten seine zu Beginn vorgestellte Idee, 100.000 Dollar für einen guten Zweck spenden zu wollen - verbunden mit einer disziplinarischen Maßnahme: Für jede Sekunde über der der erlaubten Redezeit bei Danksagungen ziehe er tausend Dollar ab, für jede Sekunden drunter lege er tausend Dollar drauf. Das Ende vom Lied: Die Summe schrumpfte und schrumpfte - bis die Ankündigung einer Spende von CBS (100.000 Dollar) und ihm persönlich (250.000 Dollar) die Aktion vor der Peinlichkeit rettete.

Aber wo wir gerade bei Bilanzen sind: HBO bzw. HBO Max landet mit 26 Emmys am Ende auf dem ersten Platz des Sender/Streamer-Rankings, knapp vor Netflix mit 25 Emmys und AppleTV+ mit stolzen 20 Ehrungen, was das Führungstrio komplettiert. Zwar machte AppleTV+ schon 2021 dank „Ted Lasso“ einen großen Aufschlag, kam im Network-Ranking in den vergangenen vier Jahren aber nie über Platz 4 hinaus. Jetzt gelang der Sprung aufs Treppchen, auch weil FX absolut keine Rolle spielte. Erst mit Abstand auf das Trio folgen dann NBC (10 Emmys), Disney+ (6 Emmys) sowie mit jeweils fünf Auszeichnungen Prime Video und Peacock.

© imago / MediaPunch

Das diesjährige Ergebnis für HBO bzw. HBO Max hat nur einen bittersüßen Beigeschmack: Der Erfolg der zwei Newbies „The Penguin“ (mit insgesamt neun Auszeichnungen) sowie „The Pitt“ (fünf Emmys inklusive Outstanding Drama Series) kommt auf Kosten zweier HBO-Klassiker, die in der Gunst der abstimmenden Mitglieder der Television Academy tief abstürzten: Mit 23 Nominierungen gehörte „The White Lotus“ ebenso wie „The Last Of Us“ (16 Nominierungen) mit zu den Favoriten. Und doch gewannen beide am Ende nur je einen einzigen Emmy. The White Lotus“ für Outstanding Main Title Theme Music und „The Last Of Us“ für Outstanding Sound Editing.

Alle Gewinnerinnen und Gewinner der TV-Gala im Überblick

Outstanding drama series

Andor (Disney+)

The Diplomat (Netflix)

The Last of Us (HBO Max)

Paradise (Hulu)

The Pitt (HBO Max)

Severance (Apple TV+)

Slow Horses (Apple TV+)

The White Lotus (HBO Max)

Outstanding comedy series

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (Hulu)

Hacks (HBO Max)

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

Shrinking (Apple TV+)

The Studio (Apple TV+)

What We Do in the Shadows (Hulu)

Outstanding limited or anthology series

Adolescence (Netflix)

Black Mirror (Netflix)

Dying for Sex (Hulu)

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (Netflix)

The Penguin (HBO Max)

Outstanding Reality Competition Program

The Amazing Race (CBS)

RuPaul's Drag Race (MTV)

Survivor (CBS)

Top Chef (Bravo)

The Traitors (Peacock)

Outstanding Variety Special (Live)

The Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar (Fox)

Beyoncé Bowl (Netflix)

The Oscars (ABC)

Saturday Night Live 50th Anniversary Special (NBC)

SNL50: The Homecoming Concert (Peacock)

Outstanding scripted variety series

Last Week Tonight with John Oliver (HBO Max)

Saturday Night Live (NBC)

Outstanding talk series

The Daily Show (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Outstanding lead actor in a drama series

Sterling K Brown - Paradise (Hulu)

Gary Oldman - Slow Horses (Apple TV+)

Pedro Pascal - The Last of Us (HBO Max)

Adam Scott - Severance (Apple TV+)

Noah Wyle - The Pitt (HBO Max)

Outstanding lead actress in a drama series

Kathy Bates - Matlock (CBS)

Sharon Horgan - Bad Sisters (Apple TV+)

Britt Lower - Severance (Apple TV+)

Bella Ramsey - The Last of Us (HBO Max)

Keri Russell - The Diplomat (Netflix)

Outstanding lead actor in a comedy series

Adam Brody - Nobody Wants This (Netflix)

Seth Rogen - The Studio (Apple TV+)

Jason Segel - Shrinking (Apple TV+)

Martin Short - Only Murders in the Building (Hulu)

Jeremy Allen White - The Bear (Hulu)

Outstanding lead actress in a comedy series

Uzo Aduba - The Residence (Netflix)

Kristen Bell - Nobody Wants This (Netflix)

Quinta Brunson - Abbott Elementary (ABC)

Ayo Edebiri - The Bear (Hulu)

Jean Smart - Hacks (HBO Max)

Outstanding lead actor in a limited or anthology series or movie

Colin Farrell - The Penguin (HBO Max)

Stephen Graham - Adolescence (Netflix)

Jake Gyllenhaal - Presumed Innocent (Apple TV+)

Bryan Tyree Henry - Dope Thief (Apple TV+)

Cooper Koch - Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (Netflix)

Outstanding lead actress in a limited or anthology series or movie

Cate Blanchett - Disclaimer (Apple TV+)

Meghan Fehy - Sirens (Netflix)

Rashidah Jones - Black Mirror (Netflix)

Cristin Milioti - The Penguin (HBO Max)

Michelle Williams - Dying for Sex (Hulu)

Outstanding supporting actor in a drama series

Zach Cherry - Severance (Apple TV+)

Walton Goggins - The White Lotus (HBO Max)

Jason Isaacs - The White Lotus (HBO Max)

James Marsden - Paradise (Hulu)

Sam Rockwell -The White Lotus (HBO Max)

Tramell Tillman - Severance (Apple TV+)

John Turturro - Severance (Apple TV+)

Outstanding supporting actress in a drama series

Patricia Arquette - Severance (Apple TV+)

Carrie Coon - The White Lotus (HBO Max)

Katherine LaNasa - The Pitt (HBO Max)

Julianne Nicholson - Paradise (Hulu)

Parker Posey - The White Lotus (HBO Max)

Natasha Rothwell - The White Lotus (HBO Max)

Aimee Lou Wood - The White Lotus (HBO Max)

Outstanding supporting actor in a comedy series

Ike Barinholtz - The Studio (Apple TV+)

Colman Domingo - The Four Seasons (Netflix)

Harrison Ford - Shrinking (Apple TV+)

Jeff Hiller - Somebody Somewhere (HBO Max)

Ebon Moss-Bachrach - The Bear (Hulu)

Michael Urie - Shrinking (Apple TV+)

Bowen Yang - Saturday Night Live (NBC)

Outstanding supporting actress in a comedy series

Liza Colón-Zayas - The Bear (Hulu)

Hannah Einbinder - Hacks (HBO Max)

Kathryn Hahn - The Studio (Apple TV+)

Janelle James - Abbott Elementary (ABC)

Catherine O'Hara - The Studio (Apple TV+)

Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary (ABC)

Jessica Williams - Shrinking (Apple TV+)

Outstanding supporting actor in a limited or anthology series or movie

Javier Bardem - Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story (Netflix)

Bill Camp - Presumed Innocent (Apple TV+)

Owen Cooper - Adolescence (Netflix)

Rob Delaney - Dying For Sex (Hulu)

Peter Sarsgaard - Presumed Innocent (Apple TV+)

Ashley Walters - Adolescence (Netflix)

Outstanding supporting actress in a limited or anthology series or movie

Erin Doherty - Adolescence (Netflix)

Ruth Negga - Presumed Innocent (Apple TV+)

Deirdre O'Connell - The Penguin (HBO Max)

Chloë Sevigny - Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story (Netflix)

Jenny Slate - Dying For Sex (Hulu)

Christine Tremarco - Adolescence (Netflix)

Outstanding Directing for a Drama Series

Andor: "Who Are You?" – Janus Metz (Disney+)

The Pitt: "6:00 P.M." – Amanda Marsalis (HBO Max)

The Pitt: "7:00 A.M." – John Wells (HBO Max)

Severance: "Chikhai Bardo" – Jessica Lee Gagné (Apple TV+)

Severance: "Cold Harbor" – Ben Stiller (Apple TV+)

Slow Horses: "Hello Goodbye" – Adam Randall (Apple TV+)

The White Lotus: "Amor Fati" – Mike White (HBO)

Outstanding Directing for a Comedy Series

The Bear: "Napkins" – Ayo Edebiri (FX)

Hacks: "A Slippery Slope" – Lucia Aniello (HBO Max)

Mid-Century Modern: "Here's to You, Mrs. Schneiderman" – James Burrows (Hulu)

The Rehearsal: "Pilot's Code" – Nathan Fielder (HBO)

The Studio: "The Oner" – Seth Rogen and Evan Goldberg (Apple TV+)

Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie

Adolescence – Philip Barantini (Netflix)

Dying for Sex: "It's Not That Serious" – Shannon Murphy (FX)

The Penguin: "Cent'Anni" – Helen Shaver (HBO)

The Penguin: "A Great or Little Thing" – Jennifer Getzinger (HBO)

Sirens: "Exile" – Nicole Kassell (Netflix)

Zero Day – Lesli Linka Glatter (Netflix)

Outstanding Writing for a Drama Series

Andor: "Welcome to the Rebellion" – Dan Gilroy (Disney+)

The Pitt: "2:00 P.M." – Joe Sachs (HBO Max)

The Pitt: "7:00 A.M." – R. Scott Gemmill (HBO Max)

Severance: "Cold Harbor" – Dan Erickson (Apple TV+)

Slow Horses: "Hello Goodbye" – Will Smith (Apple TV+)

The White Lotus: "Full-Moon Party" – Mike White (HBO)

Outstanding Writing for a Comedy Series

Abbott Elementary: "Back to School" – Quinta Brunson (ABC)

Hacks: "A Slippery Slope" – Lucia Aniello, Paul W. Downs, and Jen Statsky (HBO Max)

The Rehearsal: "Pilot's Code" – Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton, and Eric Notarnicola (HBO)

Somebody Somewhere: "AGG" – Hannah Bos, Paul Thureen, and Bridget Everett (HBO)

The Studio: "The Promotion" – Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, and Frida Perez (Apple TV+)

What We Do in the Shadows: "The Finale" – Sam Johnson, Sarah Naftalis, and Paul Simms (FX)

Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie

Adolescence – Jack Thorne and Stephen Graham (Netflix)

Black Mirror: "Common People" – Story by : Charlie Brooker and Bisha K. Ali

Teleplay by : Charlie Brooker (Netflix)

Teleplay by : Charlie Brooker (Netflix) Dying for Sex: "Good Value Diet Soda" – Story by : Kim Rosenstock and Elizabeth Meriwether Teleplay by : Kim Rosenstock (FX)

The Penguin: "A Great or Little Thing" – Lauren LeFranc (HBO)

Say Nothing: "The People In The Dirt" – Joshua Zetumer (FX)

Outstanding Writing for a Variety Series