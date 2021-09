Größer könnte die Bandbreite wohl kaum sein: Ins Rennen um beste Show gehen in diesem Jahr beim Deutschen Fernsehpreis "Die große Terra X-Show" vom ZDF, die letzte "Take Me Out"-Staffel mit Ralf Schmitz sowie der überaus erfolgreiche ProSieben-Neustart "Wer stiehlt mir die Show?" mit Joko Winterscheidt. Ralf Schmitz kann sogar auf zwei Auszeichnungen hoffen, steht der gerade zu Sat.1 gewechselte Komiker doch auch als bester Moderator auf der Nominierungsliste.

Schmitz tritt an gegen Daniel Hartwich, der für seine Leistung bei der RTL-Show "Let's Dance" nun schon zum dritten Mal in Folge nominiert ist - und gegen Andrea Kiewel. Seit mehr als 20 Jahren ist Kiewel das Gesicht des "ZDF-Fernsehgartens", jetzt kann sie erstmals auf eine Auszeichnung als beste Moderatorin hoffen. Überhaupt scheint die Fernsehpreis-Jury in diesem Jahr von dem TV-Klassiker besonders angetan zu sein, denn für ihre Arbeit beim "Fernsehgarten" ist auch Regisseurin Nadja Zonsarowa nominiert.

© ZDF/Jens Koch

Doppelt im Rennen ist auch die von Daniel Donskoy präsentierte Talkshow "Freitag Nacht Jews", die als "Beste Comedy / Late Night" nicht nur gegen das "ZDF Magazin Royale" antreten muss, sondern auch gegen die "Carolin Kebekus Show". Ein weiterer Preis winkt Remiguis Roskosch für das Setdesign der "Freitag Nacht Jews". Ebenfalls auf einen Ausstattungs-Preis kann jedoch auch Katia Convents für das Kostümbild bei "Let's Dance" hoffen.

Kleine Show gegen große Bühne - wohl selten waren die Gegensätze beim Deutschen Fernsehpreis größer als in diesem Jahr. Dass die Jury die TV-Nische besonders im Blick hatte, zeigen auch die Nominierungen für die Autorinnen und Autoren von "Browser Ballett" und "Noch nicht Schicht".

Vox kann derweil gleich mehrfach hoffen, mit einem Preis für "Bestes Factual Entertainment" nach Hause zu gehen: Neben der von Annette Frier präsentierten ZDF-Sendung "Unvergesslich - Unser Chor für Menschen mit Demenz" sind nämlich die beiden Vox-Formate "Altes Haus sucht Mitbewohner" und "Showtime of my Life" nominiert. Dazu kommt, dass in der Reality-Kategorie sowohl "First Dates Hotel" als auch die TVNow-Show "Princess Charming", an der Vox ebenfalls beteiligt ist, dabei sein. Abgerundet wird der Reigen der Nominierungen in der Reality durch den Sat.1-Neustart "5 Senses for Love" - es ist also in diesem Jahr ein echter Dating-Dreikampf.

Alle Nominierungen im Bereich Unterhaltung inklusive der Sender und verantwortlichen Produktionsfirmen haben wir im Folgenden in einer Übersicht zusammengestellt.