Ein genauer Blick auf die Nominierungen beim diesjährigen Deutschen Fernsehpreis ist durchaus erkenntnisreich. Sortiert man nämlich alle nominierten Produktionsfirmen nach Muttergesellschaften, ergibt sich ein ausgeglicheneres Bild als noch im vergangenen Jahr. Mit 13 Nominierungen führt das ZDF, inklusive ZDF Enterprises und ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen, das Feld an. In allen Kategorien sind Unternehmen des ZDF bzw. ZDF Enterprises nominiert.

Die ZDF-Gruppe stößt damit Leonine vom Thron, das sich im vergangenen Jahr, nur kurz nach der Gründung, den Spitzenplatz mit 14 Nominierungen sichern konnte. Heute kommt man nur auf 6 Nennungen - und die sind alle auf Wiedemann & Berg zurückzuführen. Hier macht sich unter anderem bemerkbar, dass i&u TV, anders als noch 2020, in diesem Jahr kein einziges Mal auf der Nominierungsliste steht.

Auf Platz zwei steht in diesem Jahr Beta Film mit 11 Nominierungen. Die Gruppe von Jan Mojto konnte seinen Platz im Vergleich zum letzten Jahr damit verteidigen und kommt sogar auf eine nominierte Produktion mehr. Und die Bandbreite ist groß: Seapoint erreicht 4 Nominierungen, etwa für "Princess Charming" und "Showtime of my Life" in der Unterhaltung, Rowboat und Zeitsprung holen ihre Nominierungen in der Fiction und Sperl Film ist in der Kategorie Beste Doku/Reportage ("Wirecard – Die Milliarden-Lüge") für einen Fernsehpreis nominiert.

Komplettiert wird das Treppchen von der RTL Group, die mit der UFA, 99pro media und RTL News nominiert ist. 10 Produktionen bzw. Personen der Gruppe können auf eine Auszeichnung hoffen, darunter Ralf Schmitz für seine "Take Me Out"-Moderation und Eva Gühne für "Stern Crime: Der Alptraummann". Bemerkenswert ist hier vor allem der Vergleich mit der Konkurrenz aus Unterföhring: Die Seven.One Entertainment Group in Form von RedSeven Entertainment schafft es mit einem nominierten Format ("5 Senses for Love – Heirate dein Blind Date") nicht in die Liste der meistnominierten Produktionsfirmen. Im vergangenen Jahr kam die Gruppe noch auf 6 Nominierungen und lag gleichauf mit der RTL Group.

Endemol Shine und ITV fehlen in der Liste

Direkt hinter dem Führungstrio landet in diesem Jahr die Studio Hamburg Gruppe. Mit Riverside, Polyphon und Amalia Film haben es gleich drei Unternehmen des Konzerns auf die Nominierungsliste geschafft und können auf einen Fernsehpreis hoffen. Die ersten vier Plätze der meistnominierten Produktionsfirmen zeigen außerdem, wie knapp das Rennen in diesem Jahr war. 2020 war der Abstand zwischen den Plätzen noch deutlich größer (DWDL.de berichtete).

Spannend ist auch ein Blick auf die Produktionsunternehmen, die es, ebenso wie Seven.One Entertainment, nicht auf die Liste geschafft haben. Der neu geformte Banijay/EndemolShine-Konzern etwa. Während Endemol Shine Germany keine einzige Nominierung erhielt (2020 waren es noch 6), brachte es Banijay auf lediglich zwei. Nominiert wurden hier einerseits "Altes Haus sucht Mitbewohner" von Vox sowie Frank Lieberich für die Regie der Sat.1-Show "Catch!" (Lucky Pics/Brainpool). Auch ITV Studios Germany kann an den Erfolg von 2020, als man es auf 4 Nominierungen brachte, nicht anknüpfen. In diesem Jahr ist die Produktionsfirma kein einziges Mal nominiert.

Produktionsfirmen/Gruppen mit den meisten Nominierungen

Produktionsfirma Anzahl Nominierungen ZDF / ZDF Enterprises (Gruppe 5, Network Movie, Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld) 13 Beta Film / Jan Mojto (Seapoint, Rowboat, Zeitsprung, Sperl Film) 11 RTL Group (UFA, RTL News, 99pro) 10 Studio Hamburg Gruppe (Riverside, Amalia, Polyphon) 9 Florida (Florida Film, Florida Entertainment) 6 Leonine (W&B TV, Wiedemann & Berg/Dark Series) 6 Violet Pictures 5 Maya Production 5 Constantin (Constantin Television, Moovie) 4 Bavaria Fiction 4 Conradfilm 4

Hinweis zur Zählweise: Wenn an einer Produktion mehrere Firmen beteiligt waren, haben wir für beide eine Nominierung gezählt. Ausnahme: Zwei Firmen, die zu einer Gruppe gehören. Auch die Personenkategorien zählen in dieser Liste mit. Wenn in einer Kategorie Personen für mehrere Projekte nominiert wurden (Beste Schauspielerin), dann zählen wir in der Regel an dieser Stelle alle Formate als jeweils eine Nominierung. Ausnahme: Wenn diese Person für zwei Shows der gleichen Produktionsfirma gearbeitet hat - in diesem Fall gibt es eine Nominierung.