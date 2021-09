Meistnominiert Fiktion

5 Nominierungen

Para - Wir sind King

Oktoberfest 1900

4 Nominierungen

Das Geheimnis des Totenwaldes



3 Nominierungen

Die Toten von Marnow

Unbroken

Ku'damm 63



Meistnominiert Information

2 Nominierungen

Höllental: Der Fall Peggy Knobloch

Panorama

Schwarze Adler

Stern Crime: Der Alptraummann



Meistnominiert Unterhaltung

3 Nominierungen

ZDF Magazin Royale

2 Nominierungen

Freitagnacht Jews

Let's Dance

Take me Out

ZDF-Fernsehgarten



