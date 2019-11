Deutsche Delegation reist zu den International Emmys

© IAoTVAaS

Daumen drücken und Kontakte pflegen: Die deutsche Delegation, die zu den International Emmy Awards und dem dazugehörigen Festival nach New York reist, wird immer größer und prominenter.



21.11.2019 - 13:27 Uhr von Thomas Lückerath 21.11.2019 - 13:27 Uhr

Als das Medienmagazin DWDL.de vor 13 Jahren erstmals von den International Emmy Awards in New York berichtete, war das deutsche Interesse an der internationalen Schwester des wichtigsten Fernsehpreises der Welt noch gering. Nur wenige treue Anhänger der International Academy of Television Arts & Sciences sowie ggf. nominierte deutsche Fernsehschaffende reisten zu Festival und Preisverleihung nach New York. Längst jedoch ist die Zahl deutscher Besucher deutlich gewachsen, was maßgeblich der gestiegenen Bedeutung internationaler Zusammenarbeit und Koproduktion geschuldet ist.

Gleichzeitig organisiert der TV-Standort Nordrhein-Westfalen nun schon im elften Jahr eine eigene Delegation, veranstaltet von der Landesanstalt für Medien, der Film- und Medienstiftung NRW und vertreten durch Geschäftsführerin Petra Müller und dem Land NRW. Mit dabei sind u.a. die Produzenten Leopold Hoesch (Broadview TV), Michael Souvignier (Zeitsprung) und Sam Davis (Rowboat). Senderseitig vertritt Alexander Bickel den WDR, Jörg Graf und Henning Tewes die Mediengruppe RTL Deutschland, Claude Schmit und Sabine Kreft Super RTL. Schauspielerin Rike Schmid reist u.a. als Presenter einer Kategorie bei der International Emmys mit.Aber auch unabhängig der NRW-Delegation ist die deutsche Branche dieses Jahr stark vertreten, was auch den beiden Nominierungen geschuldet ist. So reist das Team der nominierten Serie "Bad Banks" (Letterbox für ZDF) an, darunter neben Produzentin Lisa Blumenberg u.a. auch Drehbuchautor Oliver Kienle, Regisseur Christian Schwochow, Schauspielerin Désirée Nosbusch und Michael Lehmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Studio Hamburg Production Group. Und Amazon Prime Video ist ebenso prominent vertreten, natürlich mit dem persönlich für seine Hauptrolle in "Beat" nominierten Jannis Niewöhner und u.a. Geschäftsführer Christoph Schneider.Ebenso vor Ort sind Oliver Vogel und Jan Kaiser von Bavaria Fiction, Seapoint-Chefin Nina Klink, Banijay Productions-Geschäftsführer Arno Schneppenheim, Oliver Berben (Constantin Film) und Regina Ziegler, die in Berlin ebenso wie Leopold Hoesch in Köln seit Jahren Gastgeberin von Jury-Runden für die International Emmys ist. Auch ZDF-Intendant Thomas Bellut reist nach New York und hat einen Tag vor der Preisverleihung im New Yorker Hilton auch in diesem Jahr zusammen mit dem deutschen Konsul in New York zum iEmmy-Empfang eingeladen.