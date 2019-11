Deutsche Emmy-Erfolge: Die Abräumer der letzten Jahre

© RTL

Gleich zwei Mal heißt es diesmal aus deutscher Sicht Daumen drücken bei den International Emmys. Wer gewinnt, darf sich in eine tolle Siegerriege einreihen - sie reicht von "Unsere Mütter, unsere Väter" bis hin zu "Deutschland 83". Wir erinnern uns...



22.11.2019 - 15:50 Uhr von Alexander Krei 22.11.2019 - 15:50 Uhr

In den nächsten Tagen steigt wieder das Emmy-Fieber. Zum 47. Mal werden am Montag in New York die International Emmy Awards verliehen - und mit der ZDF-Serie "Bad Banks" und dem Schauspieler Jannis Niewöhner, der die Hauptrolle in der Amazon-Serie "Beat" spielte, gibt's aus deutscher Sicht gleich zwei Hoffnungsträger. Generell hatten die hiesigen Fernsehmacher in der jüngeren Vergangenheit häufig Grund zum Jubeln, wie der Blick zurück auf die fast 50-jährige Geschichte des Preises zeigt.

Besonders in Erinnerung bleibt das Jahr 2016, in dem sogar gleich zwei iEmmys nach Deutschland gingen: Damals war es die RTL-Serie "Deutschland 83", die den Preis als Beste Dramaserie einheimste. Zudem wurde Schauspielerin Christiane Paul für ihre Rolle im ARD-Spielfilm "Unterm Radar" ausgezeichnet. Und auch vor einem Jahr kam die beste Schauspielerin aus Deutschland: Anna Schudt gewann den Emmy für ihre Verkörperung der Komikerin Gaby Köster im RTL-Film "Ein Schnupfen hätte auch gereicht".

Generell ist die Bandbreite der deutschen Emmy-Gewinner erstaunlich groß: Mal setzte sich die Musikdokumentation "Knowlegde is the Beginning" über die Arbeit des israelischen Pianisten und Dirigenten Daniel Barenboim durch, ein anderes Mal durfte die ARD einen Preis für die gefeierte Vorabendserie "Berlin, Berlin" entgegennehmen - das ist übrigens mittlerweile schon 15 Jahre her. Vor zehn Jahren wiederum setzte sich der ZDF-Dreiteiler "Die Wölfe" durch, der sich mit einer Mischung aus Familiensaga und Dokumentation den Brennpunkten der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte näherte.

Ohnehin durfte das ZDF in der jüngeren Vergangenheit bei der Verleihung der International Emmys auffällig häufig jubeln: So erhielt die Dokumentation "Musik als Waffe" über den Zusammenhang von Gewalt, Krieg und Musik im Jahr 2012 eine Auszeichnung, ein Jahr später folgte das Mediziner-Drama "Das Wunder von Kärnten" mit Ken Duken in der Hauptrolle. Und 2014 war schließlich das große Jahr von "Unsere Mütter, unsere Väter". Vor zwei Jahren konnten sich die Mainzer dank der ungewöhnlichen Comedyserie "Familie Braun" zuletzt freuen.

Viele der Auszeichnungen zeigen, dass deutsche Produktionen bei den International Emmys immer dann erfolgreich waren, wenn sie sich mit der Aufbereitung der Vergangenheit beschäftigten - in unterschiedlichsten Spielarten. "Bad Banks" greift in diesem Jahr hingegen ein gänzlich anderes Thema auf. Das verspricht eine spannende Emmy-Nacht zu werden.

