am 22.11.2024 - 10:10 Uhr

Wenn die Fernsehwelt in den nächsten Tagen nach New York blicken wird, weil dort die International Emmy Awards verliehen werden, dann wird auch eine Delegation Fernsehschaffender aus Nordrhein-Westfalen vor Ort sein. Auch unter ihrem neuen Chef setzt die Film- und Medienstiftung NRW damit ihre Zusammenarbeit mit den iEmmys fort: Für Walid Nakschbandi ist es zugleich die erste Reise zu der prestigeträchtigen Preisverleihung der International Academy of Television, die schon zum 52. Mal stattfindet.

© FMS Walid Nakschbandi

Teil der NRW-Delegation ist auch Damian Hardung. Der Schauspieler, der in diesem Jahr als Hauptdarsteller der Amazon-Serie "Maxton Hall" für Aufsehen sorgte und gerade erst im ARD-Drama "Bis zur Wahrheit" an der Seite von Maria Furtwängler zu sehen war, wird bei der Preisverleihung am Montag als Presenter auftreten und somit einen der begehrten Preise vergeben. Weitere prominente NRW-Gesichter sind Schauspielerin Florence Kasumba und Schauspieler Moritz Führmann.

Ebenfalls mit dabei sind in diesem Jahr Staatssekretär Mark Speich, Inga Leschek und Oliver Schablitzki von RTL sowie die Produzentinnen und Produzenten Sabine de Mardt, Nina Klink, Sam Davis, Leopold Hoesch und Michael Souvignier.