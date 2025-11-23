Mit der Miniserien-TV-Version von "Das Boot" begann einst die Geschichte deutscher Auszeichnungen bei den International Emmys, ein Höhepunkt war 2016 erreicht, als gleich drei Trophäen nach Deutschland gingen. In den vergangenenen beiden Jahren hat Netflix mit einem Doppelschlag eine mehrjährige Durststrecke mit Auszeichnungen für "Die Kaiserin" und "Liebes Kind" beendet. Im Folgenden werfen wir einen Blick darauf, wann aus deutscher Sicht gejubelt werden durfte.

Deutsche Gewinnerinnen und Gewinner der International Emmys 1985 Das Boot



Insbesondere in den ersten Jahren der International Emmys gab es kaum Gewinner aus nicht-englischsprachigen Ländern. Die erste Auszeichnung für eine deutsche Produktion gab's 1985 für Wolfgang Petersens TV-Fassung von "Das Boot" 1993 Die Macht der Bilder: Leni Riefenstahl



Ray Müller begleitete die zum Zeitpunkt des Drehs fast 90-Jährige Leni Riefenstahl zu den für sie bedeutendsten Schauplätzen ihres Lebens und machte daraus einen dreistündigen Dokumentarfilm. 1997 Dieter Stolte



Abseits der programmlichen Preise werden bei den Emmys auch Personen geehrt, die das internationale Fernsehen prägen. 1997 ging eine dieser Auszeichnungen an den damaligen ZDF-Intendanten Dieter Stolte. 1998 The War Symphonies: Shostakovich Against Stalin



Im Auftrag des ZDF produzierte Larry Weinstein die Doku, in der dargelegt wird, wie Dmitri Shostakovich seine vierte bis neunte Symphonie zum Protest gegen Stalin nutzte. 2000 Kapo



An dem israelischen Dokumentarfilm über jüdische Kapos in den Konzentrationslagern war aus Deutschland Spiegel TV als Koproduktionspartner beteiligt. 2002 Die Manns - Ein Jahrhundertroman



Heinrich Breloers Dreiteiler war ein Dokudrama über die Schriftstellerbrüder Heinrich udn Thomas Mann - wobei die Spielszenen mit Dokumentarteilen verknüpft wurden, die auf Interviews mit Elisabeth Mann Borgese baserien. 2003 Mein Vater



Götz George spielte in dem von Colonia Media produzierten und von Andreas Kleinert inszenierten Film einen an Alzheimer erkrankten Vater, Klaus J. Behrendt stand als dessen Sohn vor der Kamera.





Das Leben geht weiter - Der letzte Film des Dritten Reichs



Mark Cairns thematisiert in dem Dokumentarfilm den geplanten, aber nie vollendeten Propagandafilm "Das Leben geht weiter", der während des letzten Kriegsjahres 1944/45 gedreht wurde. 2004 Berlin, Berlin



Unerhört, die Deutschen können auch Comedy! Darüber, wie Felicitas Woll alias Lolle aus der Kleinstadt Malente nach Berlin zieht, amüsierte zwischen 2002 und 2005 nicht nur die Deutschen am ARD-Vorabend, sondern auch die internationale Emmy-Jury. 2005 Das Drama von Dresden



Sebastian Dehnhardt arbeitete in dem von Broadview TV produzierten Dokumentarfilm die Bombardierung Dresdens während des Zweiten Weltkriegs 1945 auf. 2006 Wir können nur den Hass verringern



Gerade heute so aktuell wie damals: Die Doku zeigt das West-Eastern Divan Orchestra, das mit jungen Musikern u.a. aus Israel und Palästina, aber auch weiteren Ländern für Frieden im Nahen Osten wirbt.





Hiroshima



Das ZDF war Koproduktionspartner der BBC-Doku, die die drei Wochen vom Test bis zum Abwurf der Atombombe über Hiroshima nachzeichnet. 2009 Die Wölfe



Das dreiteilige Dokudrama von Friedemann und Christoph Fromm erzählt die Geschichte einer Berliner Jugendbande in drei unterschiedlichen Jahren: Während der Berlin-Blockade, im Jahr des Mauerbaus und des Mauerfalls.





Markus Schächter



Nach Dieter Stolte erhielt auch sein Nachfolger als ZDF-Intendant die Auszeichnung mit dem Directorate Award der International Emmys. 2010 Shaun, das Schaf



Nicht nur in seinem Heimatland Großbritannien fand Shaun Fans im und außerhalb des Kinderzimmers, dank der "Sendung mit der Maus" ist das Schaf auch hierzulande ein Hit - und als Koproduktionspartner durfte man sich auch beim WDR über diese Auszeichnung freuen. 2012 Musik als Waffe



Unter dem internationalen Titel "Songs of War" überzeugte die ZDF/Arte-Doku von Tristan Chytroschek und Susanne Mertens die Jury. Der Film zeigte, wie Musik im Krieg eingesetzt werden kann. 2013 Das Wunder von Kärnten



Der von Andreas Prochaska inszenierte und von Christoph Silber und Thorsten Wettcke geschriebene Film erzählt die Geschichte eines jungen Herzchirurgs, der den Kampf ums Leben eines vierjährigen Mädchens aufnimmt, das in den elterlichen Teich gefallen ist.





Anke Schäferkordt



Zuerst führte sie Vox, dann RTL, dann die ganze Sendergruppe und prägte damit das deutsche Privatfernsehen. 2013 gab's dafür den Directorate Award. 2014 Unsere Mütter, Unsere Väter



In drei Teilen wird hier die Geschichte von fünf Freunden in den Kriegsjahren 1941 bis 1945 erzählt. Harte Kost, inszeniert von Philipp Kadelbach nach einem Buch von Stefan Kolditz. 2016 Deutschland 83



Mit ihrer flotten RTL-Serie "Deutschland 83" räumten Anna und Jörg Winger international viel Lob ab und erhielten den International Emmy als beste Drama-Serie.





Christiane Paul in "Unterm Radar"



Im Triple-Jahr für die Deutschen gab es erstmals auch eine Auszeichnung in einer Schauspiel-Kategorie, Christiane Paul wurde für ihre Rolle im WDR-Film über die Bedrohung westlicher Gesellschaften durch islamistischen Terror auf der einen und Überwachungsstaat auf der anderen Seite.





Krieg der Lügen



Matthias Bittners packendes Portrait und detaillierte Annäherung an eine tragische Schlüsselfigur des Irak-Kriegs wurde als beste Doku geehrt. 2017 Familie Braun



Ein wichtiges Thema locker aufgegriffen: Die von Polyphon für das ZDF produzierte, von Maurice Hübner nach Büchern von Manuel Meimberg inszenierte Neonazi-Comedy überzeugte die internationale Jury. 2018 Anna Schudt für "Ein Schnupfen hätte auch gereicht"



Anna Schudt übernahm in dem RTL-Film die Rolle der Komikerin Gaby Köster. Der Film basiert auf der Autobiographie der Komikerin, die einen Schlaganfall erlitten hatte. 2019 Thomas Bellut



Fast schon Tradition: Mit Thomas Bellut wurde der dritte ZDF-Intendant in Folge mit dem Directorate Award der International Emmys geehrt. 2023 Die Kaiserin



Die von Sommerhaus Serien für Netflix produzierte Sisi-Serie von Head-Autorin Katharina Eyssen beendete die jahrelange Durstrecke für deutsche Produktionen bei den International Emmys. 2024 Liebes Kind



Die von Isabel Kleefeld und Julian Pörksen geschriebene und inszenierte sowie von Constantin Television produzierte Thriller-Serie bescherte dem deutschen Netflix-Team den zweiten International Emmy in Folge.

In diesem Jahr sind es Produktionen für die Öffentlich-Rechtlichen, die den Preis nach Deutschland holen könnten: "Herrhausen - Der Herr des Geldes" und die Kinder-Dokuserie "Auf Fritzis Spuren" sind nominiert.