Nach den Siegen der Netflix-Serien "Die Kaiserin" und "Liebes Kind" in den beiden Vorjahren gab's auch in diesem Jahr wieder deutschen Jubel im Ballsaal des Hilton Midtown. Diesmal war es allerdings das Team einer Kinderserie, die den International Emmy nach Deutschland holte: "Auf Fritzis Spuren - Wie war das so in der DDR?", produziert von der Dresdner Firma Balance Film für MDR und WDR, setzte sich am Montagabend in der Kategorie "Kids: Factual & Entertainment" gegen Produktionen aus Großbritannien, Brasilien und Südafrika durch.
In der Animations- und Dokuserie begeben sich Julian Janssen ("Checker Julian") und Anna Shirin Habedank mit ihren Trickfilm-Avataren unter der Regie von Ralf Kukula und Andrea Gentsch auf eine Zeitreise in die letzten Jahre der DDR und zeigen unter anderem, wie Kinder und Jugendliche in der DDR gelebt haben oder welche Musik sie hörten. MDR-Intendant Ralf Ludwig gratuliert allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen in den Sendern und extern: "Diese international renommierte Auszeichnung erfüllt uns mit großer Dankbarkeit und Stolz."
Keinen iEmmy gab's hingegen für "Herrhausen - Der Herr des Geldes". Die Produktion von Sperl Film und ARD Degeto musste sich der britischen BBC-Miniserie "Lost Boys & Fairies" geschlagen geben, die von einem schwulen Paar handelt, das ein Kind adoptieren möchte. Mit "Ludwig" (Großbritannien) gewann sogar noch eine weitere BBC-Serie einen International Emmy - ein Preis, der zumindest einen kleinen deutschen Anteil hatte, denn das ZDF ist nach dem großen Erfolg bei der zweiten Staffel als Koproduktionspartner eingestiegen. Der Comedyserie war zuvor in Großbritannien der stärkste Start einer fiktionalen Serie seit mehreren Jahren gelungen.
Und auch bei einer weiteren mit dem iEmmy ausgezeichneten britischen Produktion gab's eine deutsche Facette: Hinter "Fallen" (Großbritannien), einer Live-Action-Serie für Kinder, steht unter anderem Herbert L. Kloibers Night Train Media. Abgesehen von diesen Randnotizen war die diesjährige Verleihung - wie so oft in der Vergangenheit - vor allem ein britischer Feier-Abend: Gleich sieben Auszeichnungen gingen an Produktionen aus dem Vereinigten Königreich, darunter auch der Preis für die beste Drama-Serie. Den holte die Disney+-Produktion "Rivals".
Daneben waren die International Emmys diesmal erstaunlich politisch, zumindest was die Preisträger und auch ihre Dankesreden anging. So wurde die Al-Jazeera-Produktion "Gaza, Search for Life" (Katar) ebenso ausgezeichnet wie die britischen Produktionen "Dispatch: Kill Zone: Inside Gaza" und "Hell Jumper". Letztere erzählt von jungen Menschen, die ihr Leben mit selbst finanzierten Missionen riskieren, um Familien in den Frontstädten der Ukraine zu retten.
Den diesjährigen Founders Award der Interational Academy of Television Arts & Sciences nahm derweil Dana Walden entgegen - aus den Händen von Regisseur und Produzent Ryan Murphy, der hinter Hit-Shows wie "Nip/Tuk", "Glee" oder "9-1-1" steht und zu der Co-Vorsitzenden von Disney Entertainment augenscheinlich eine enge Verbindung pflegt. Entsprechend euphorisch fiel dann auch die Laudatio auf die TV-Managerin aus, die tatsächlich eine bemerkenswerte Erfolgsquote vorzuweisen hat. Alleine im vergangenen Jahr gewann Disney gleich 60 Emmys und stellte damit einen neuen Rekord auf.
Platz für Kritik, etwa an der zwischenzeitlichen Absetzung der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel, blieb da nicht. Da passte es gut ins Bild, dass das aus dem US-Daytime-Fernsehen bekannte Moderations-Duo Kelly Ripa und Mark Consuelos einigermaßen harmlos durch den Abend führte. Kein Vergleich zum Vorjahr, als sich Comedian Vir Das noch so manche politische Spitze erlaubte.
Alle Gewinnerinnen und Gewinner
Arts Programming
- Art Matters with Melvyn Bragg
Oxford Films / Sky Arts
United Kingdom
- DJ Mehdi: Made In France
Ultra Magnetic / 360 Creative / Unité / Arte France
France
- Herchcovitch; Exposto [Herchcovitch; Exposed]
Mood Hunter
Brazil
- Ryuichi Sakamoto: Last Days
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
Japan
Best Performance by an Actor
- Diljit Dosanjh in Amar Singh Chamkila
Window Seat Films / Netflix
India
- David Mitchell in Ludwig
Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company
United Kingdom
- Oriol Pla in Yo, adicto [I, Addict]
Alea Media / Disney +
Spain
- Diego Vasquez in One Hundred Years of Solitude
Dynamo Producciones / Netflix
Colombia
Best Performance by an Actress
- Charlotte Hope in Catch Me A Killer
Kowalski Films / LMP 51 / Showmax / Night Train Media
South Africa
- Anna Maxwell Martin in Until I Kill You
World Productions
United Kingdom
- Carolina Miranda in Mujeres Asesinas – Season 2
Pletora Productions / ViX
Mexico
- Maria Sid in Smärtpunkten [Pressure Point]
Kärnfilm / Art & Bob
Sweden
Comedy
- Chicken Nugget
Studio N / Plusmedia Entertainment / Netflix
South Korea
- Iris
Les films entre 2 et 4 / Canal+
France
- Ludwig
Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company
United Kingdom
- Y Llegaron de Noche [They Came at Night]
3Pas / Visceral / ViX
Mexico
Current Affairs
- Dispatch: Kill Zone: Inside Gaza
Basement Films
United Kingdom
- Philippines: Diving for Gold
Keyi Productions / Arte G.E.I.E
France
- Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados [Enforced Disappearances]
Record TV / Playplus
Brazil
- Walk the Line
Mediacorp Pte Ltd
Singapore
Documentary
- Hell Jumper
Expectation Entertainment for the BBC
United Kingdom
- King of Kings: Chasing Edward Jones
Abelart Productions
France
- O Prazer é Meu [It’s My Pleasure]
Amana Cine
Brazil
- School Ties
IdeaCandy
South Africa
Drama Series
- Las Azules [Women in Blue]
Lemon Studios / Apple TV+
Mexico
- Bad Boy
Sipur Studios / North Road Company / Tedy Production / Hot
Israel
- Koek [Cake]
Wolflight
South Africa
- Rivals
Happy Prince part of ITV Studios / Disney+
United Kingdom
Kids: Animation
- Bluey
Ludo Studio
Australia
- Lamput – Season 4
Warner Bros. Discovery / Vaibhav Studio / Robot Playground Media / Lil Critter Workshop / The Monk Studios / Tribe Audio / The Tuning Folk / Inspidea / Shapeshifter Studio
Singapore
- Lupi e Baduki
Flamma / Elo / Birdo
Brazil
- Muumilaakso – Season 4 [Moominvalley]
Gutsy Animations / YLE / SkyOne
Finland
Kids: Factual & Entertainment
- Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR? [On Fritzi’s Traces – What was it like in the GDR?]
Balance Film GmbH / Germany Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) / Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Germany
- Bora, O Pódio é Nosso
Globo / Sentimental Filmes
Brazil
- Kids Like Us
Echo Velvet
United Kingdom
- Playroom Live
Eclipse Television Productions
South Africa
Kids: Live-Action
- Fallen
Globoplay / Night Train Media / Silver Reel / Hero Squared / Umedia
United Kingdom
- Luz
Floresta (Sony)
Brazil
- Prefects
Peripheral Vision International
Kenya
- Shut UP
Alfredfilm / Feelgood SFT / Snowreel / Rabbit Films
Norway
News
- Fantástico: El Salvador: Safety’s Somber Side
Globo
Brazil
- The Gangs of Haiti
Sky News
United Kingdom
- Gaza, Search for Life
Al Jazeera News Directorate
Qatar
- Syria – The Truth Coming Out
TV4
Sweden
Non-Scripted Entertainment
- Big Brother: Canada – Season 12
Insight Productions
Canada
- Love is Blind: Habibi
Imagic / Netflix
United Arab Emirates
- ¿Quién es la Máscara? – Season 6 [The Masked Singer]
TelevisaUnivisión / Endemol Shine Boomdog
Mexico
- Shaolin Heroes
Metronome Productions / Banijay / TV 2 Danmark
Denmark
Short-Form Series
- Beyond Dancing
Radio Television Hong Kong
Hong Kong SAR, China
- La médiatrice [The Mediator]
KOTV
Canada
- My Dead Mom
LoCo Motion Pictures
Canada
- Todo se Transforma – Season 4 [Change is Everything]
Warner Bros. Discovery / Buffalo Producciones
Argentina
Sports Documentary
- Argentina ‘78
Disney+ Original Productions / Pampa Films
Argentina
- Chasing the Sun 2
T+W
South Africa
- It’s All Over: The Kiss That Changed the Spanish Football
You First Originals
Spain
- Sven
Whisper / Up & Away Film Entertainment / Prime Video
United Kingdom
Telenovela
- Deha [The Good & The Bad]
Ay Yapim
Türkiye
- Mania de Vocȇ [Crazy About You]
TV Globo
Brazil
- Regreso a Las Sabinas [Return to Las Sabinas]
Diagonal TV / Disney+
Spain
- Valle Salvaje
Studio Canal
Spain
TV Movie/Mini-Series
- Amar Singh Chamkila
Window Seat Films / Netflix
India
- Herrhausen: The Banker and the Bomb
Sperl Film
Germany
- Lost Boys & Fairies
Duck Soup Films
United Kingdom
- Vencer o Morir [Victory or Death]
Amazon MGM Studios / Parox S.A.
Chile
Founders Award
- Dana Walden (Walt Disney Company)
Directorate Award
- João Roberto Marinho (Grupo Globo)