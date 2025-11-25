Nach den Siegen der Netflix-Serien "Die Kaiserin" und "Liebes Kind" in den beiden Vorjahren gab's auch in diesem Jahr wieder deutschen Jubel im Ballsaal des Hilton Midtown. Diesmal war es allerdings das Team einer Kinderserie, die den International Emmy nach Deutschland holte: "Auf Fritzis Spuren - Wie war das so in der DDR?", produziert von der Dresdner Firma Balance Film für MDR und WDR, setzte sich am Montagabend in der Kategorie "Kids: Factual & Entertainment" gegen Produktionen aus Großbritannien, Brasilien und Südafrika durch.

In der Animations- und Dokuserie begeben sich Julian Janssen ("Checker Julian") und Anna Shirin Habedank mit ihren Trickfilm-Avataren unter der Regie von Ralf Kukula und Andrea Gentsch auf eine Zeitreise in die letzten Jahre der DDR und zeigen unter anderem, wie Kinder und Jugendliche in der DDR gelebt haben oder welche Musik sie hörten. MDR-Intendant Ralf Ludwig gratuliert allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen in den Sendern und extern: "Diese international renommierte Auszeichnung erfüllt uns mit großer Dankbarkeit und Stolz."

Keinen iEmmy gab's hingegen für "Herrhausen - Der Herr des Geldes". Die Produktion von Sperl Film und ARD Degeto musste sich der britischen BBC-Miniserie "Lost Boys & Fairies" geschlagen geben, die von einem schwulen Paar handelt, das ein Kind adoptieren möchte. Mit "Ludwig" (Großbritannien) gewann sogar noch eine weitere BBC-Serie einen International Emmy - ein Preis, der zumindest einen kleinen deutschen Anteil hatte, denn das ZDF ist nach dem großen Erfolg bei der zweiten Staffel als Koproduktionspartner eingestiegen. Der Comedyserie war zuvor in Großbritannien der stärkste Start einer fiktionalen Serie seit mehreren Jahren gelungen.

Und auch bei einer weiteren mit dem iEmmy ausgezeichneten britischen Produktion gab's eine deutsche Facette: Hinter "Fallen" (Großbritannien), einer Live-Action-Serie für Kinder, steht unter anderem Herbert L. Kloibers Night Train Media. Abgesehen von diesen Randnotizen war die diesjährige Verleihung - wie so oft in der Vergangenheit - vor allem ein britischer Feier-Abend: Gleich sieben Auszeichnungen gingen an Produktionen aus dem Vereinigten Königreich, darunter auch der Preis für die beste Drama-Serie. Den holte die Disney+-Produktion "Rivals".

Daneben waren die International Emmys diesmal erstaunlich politisch, zumindest was die Preisträger und auch ihre Dankesreden anging. So wurde die Al-Jazeera-Produktion "Gaza, Search for Life" (Katar) ebenso ausgezeichnet wie die britischen Produktionen "Dispatch: Kill Zone: Inside Gaza" und "Hell Jumper". Letztere erzählt von jungen Menschen, die ihr Leben mit selbst finanzierten Missionen riskieren, um Familien in den Frontstädten der Ukraine zu retten. 

Den diesjährigen Founders Award der Interational Academy of Television Arts & Sciences nahm derweil Dana Walden entgegen - aus den Händen von Regisseur und Produzent Ryan Murphy, der hinter Hit-Shows wie "Nip/Tuk", "Glee" oder "9-1-1" steht und zu der Co-Vorsitzenden von Disney Entertainment augenscheinlich eine enge Verbindung pflegt. Entsprechend euphorisch fiel dann auch die Laudatio auf die TV-Managerin aus, die tatsächlich eine bemerkenswerte Erfolgsquote vorzuweisen hat. Alleine im vergangenen Jahr gewann Disney gleich 60 Emmys und stellte damit einen neuen Rekord auf.

Platz für Kritik, etwa an der zwischenzeitlichen Absetzung der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel, blieb da nicht. Da passte es gut ins Bild, dass das aus dem US-Daytime-Fernsehen bekannte Moderations-Duo Kelly Ripa und Mark Consuelos einigermaßen harmlos durch den Abend führte. Kein Vergleich zum Vorjahr, als sich Comedian Vir Das noch so manche politische Spitze erlaubte.  

Alle Gewinnerinnen und Gewinner

Arts Programming

  • Art Matters with Melvyn Bragg
    Oxford Films / Sky Arts
    United Kingdom
  • DJ Mehdi: Made In France
    Ultra Magnetic / 360 Creative / Unité / Arte France
    France
  • Herchcovitch; Exposto [Herchcovitch; Exposed]
    Mood Hunter
    Brazil
  • Ryuichi Sakamoto: Last Days
    NHK (Japan Broadcasting Corporation)
    Japan

Best Performance by an Actor

  • Diljit Dosanjh in Amar Singh Chamkila 
    Window Seat Films / Netflix
    India
  • David Mitchell in Ludwig
    Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company
    United Kingdom
  • Oriol Pla in Yo, adicto [I, Addict]
    Alea Media / Disney +
    Spain
  • Diego Vasquez in One Hundred Years of Solitude
    Dynamo Producciones / Netflix
    Colombia

Best Performance by an Actress

  • Charlotte Hope in Catch Me A Killer
    Kowalski Films / LMP 51 / Showmax / Night Train Media
    South Africa
  • Anna Maxwell Martin in Until I Kill You
    World Productions
    United Kingdom
  • Carolina Miranda in Mujeres Asesinas – Season 2       
    Pletora Productions / ViX
    Mexico
  • Maria Sid in Smärtpunkten [Pressure Point]
    Kärnfilm / Art & Bob
    Sweden

 Comedy

  • Chicken Nugget
    Studio N / Plusmedia Entertainment / Netflix
    South Korea
  • Iris
    Les films entre 2 et 4 / Canal+
    France
  • Ludwig
    Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company
    United Kingdom
  • Y Llegaron de Noche [They Came at Night]
    3Pas / Visceral / ViX
    Mexico

 Current Affairs

  • Dispatch: Kill Zone: Inside Gaza
    Basement Films
    United Kingdom  
  • Philippines: Diving for Gold
    Keyi Productions / Arte G.E.I.E
    France
  • Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados [Enforced Disappearances]
    Record TV / Playplus
    Brazil
  • Walk the Line
    Mediacorp Pte Ltd
    Singapore

Documentary

  • Hell Jumper
    Expectation Entertainment for the BBC
    United Kingdom
  • King of Kings: Chasing Edward Jones
    Abelart Productions
    France
  • O Prazer é Meu [It’s My Pleasure]
    Amana Cine
    Brazil
  • School Ties
    IdeaCandy
    South Africa

 Drama Series

  • Las Azules [Women in Blue]
    Lemon Studios / Apple TV+
    Mexico
  • Bad Boy
    Sipur Studios / North Road Company / Tedy Production / Hot
    Israel
  • Koek [Cake]
    Wolflight
    South Africa
  • Rivals
    Happy Prince part of ITV Studios / Disney+
    United Kingdom    

 Kids: Animation

  • Bluey
    Ludo Studio
    Australia
  • Lamput – Season 4 
    Warner Bros. Discovery / Vaibhav Studio / Robot Playground Media / Lil Critter Workshop / The Monk Studios / Tribe Audio / The Tuning Folk / Inspidea / Shapeshifter Studio
    Singapore
  • Lupi e Baduki
    Flamma / Elo / Birdo
    Brazil
  • Muumilaakso – Season 4 [Moominvalley]
    Gutsy Animations / YLE / SkyOne
    Finland

Kids: Factual & Entertainment

  • Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR? [On Fritzi’s Traces – What was it like in the GDR?]
    Balance Film GmbH / Germany Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) / Westdeutscher Rundfunk (WDR)
    Germany
  • Bora, O Pódio é Nosso
    Globo / Sentimental Filmes
    Brazil
  • Kids Like Us
    Echo Velvet
    United Kingdom    
  • Playroom Live
    Eclipse Television Productions
    South Africa

Kids: Live-Action

  • Fallen
    Globoplay / Night Train Media / Silver Reel / Hero Squared / Umedia
    United Kingdom   
  • Luz
    Floresta (Sony)
    Brazil
  • Prefects
    Peripheral Vision International
    Kenya
  • Shut UP
    Alfredfilm / Feelgood SFT / Snowreel / Rabbit Films
    Norway

 News

  • Fantástico: El Salvador: Safety’s Somber Side
    Globo
    Brazil
  • The Gangs of Haiti
    Sky News
    United Kingdom
  • Gaza, Search for Life
    Al Jazeera News Directorate  
    Qatar
  • Syria – The Truth Coming Out
    TV4
    Sweden

Non-Scripted Entertainment

  • Big Brother: Canada – Season 12
    Insight Productions
    Canada
  • Love is Blind: Habibi
    Imagic / Netflix
    United Arab Emirates  
  • ¿Quién es la Máscara? – Season 6 [The Masked Singer]
    TelevisaUnivisión / Endemol Shine Boomdog
    Mexico
  • Shaolin Heroes
    Metronome Productions / Banijay / TV 2 Danmark
    Denmark

Short-Form Series

  •  Beyond Dancing
    Radio Television Hong Kong
    Hong Kong SAR, China
  • La médiatrice [The Mediator]
    KOTV
    Canada
  • My Dead Mom
    LoCo Motion Pictures
    Canada
  • Todo se Transforma – Season 4 [Change is Everything]
    Warner Bros. Discovery / Buffalo Producciones
    Argentina

 Sports Documentary

  •  Argentina ‘78
    Disney+ Original Productions / Pampa Films
    Argentina
  • Chasing the Sun 2
    T+W
    South Africa
  • It’s All Over: The Kiss That Changed the Spanish Football
    You First Originals
    Spain
  • Sven
    Whisper / Up & Away Film Entertainment / Prime Video
    United Kingdom  

Telenovela

  • Deha [The Good & The Bad]
    Ay Yapim
    Türkiye
  • Mania de Vocȇ [Crazy About You]
    TV Globo
    Brazil
  • Regreso a Las Sabinas [Return to Las Sabinas]
    Diagonal TV / Disney+
    Spain
  • Valle Salvaje
    Studio Canal
    Spain

TV Movie/Mini-Series

  • Amar Singh Chamkila
    Window Seat Films / Netflix
    India
  • Herrhausen: The Banker and the Bomb
    Sperl Film
    Germany
  • Lost Boys & Fairies
    Duck Soup Films
    United Kingdom  
  • Vencer o Morir [Victory or Death]
    Amazon MGM Studios / Parox S.A.
    Chile

Founders Award

  • Dana Walden (Walt Disney Company)

Directorate Award

  • João Roberto Marinho (Grupo Globo)