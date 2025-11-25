Nach den Siegen der Netflix-Serien "Die Kaiserin" und "Liebes Kind" in den beiden Vorjahren gab's auch in diesem Jahr wieder deutschen Jubel im Ballsaal des Hilton Midtown. Diesmal war es allerdings das Team einer Kinderserie, die den International Emmy nach Deutschland holte: "Auf Fritzis Spuren - Wie war das so in der DDR?", produziert von der Dresdner Firma Balance Film für MDR und WDR, setzte sich am Montagabend in der Kategorie "Kids: Factual & Entertainment" gegen Produktionen aus Großbritannien, Brasilien und Südafrika durch.

In der Animations- und Dokuserie begeben sich Julian Janssen ("Checker Julian") und Anna Shirin Habedank mit ihren Trickfilm-Avataren unter der Regie von Ralf Kukula und Andrea Gentsch auf eine Zeitreise in die letzten Jahre der DDR und zeigen unter anderem, wie Kinder und Jugendliche in der DDR gelebt haben oder welche Musik sie hörten. MDR-Intendant Ralf Ludwig gratuliert allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen in den Sendern und extern: "Diese international renommierte Auszeichnung erfüllt uns mit großer Dankbarkeit und Stolz."

Keinen iEmmy gab's hingegen für "Herrhausen - Der Herr des Geldes". Die Produktion von Sperl Film und ARD Degeto musste sich der britischen BBC-Miniserie "Lost Boys & Fairies" geschlagen geben, die von einem schwulen Paar handelt, das ein Kind adoptieren möchte. Mit "Ludwig" (Großbritannien) gewann sogar noch eine weitere BBC-Serie einen International Emmy - ein Preis, der zumindest einen kleinen deutschen Anteil hatte, denn das ZDF ist nach dem großen Erfolg bei der zweiten Staffel als Koproduktionspartner eingestiegen. Der Comedyserie war zuvor in Großbritannien der stärkste Start einer fiktionalen Serie seit mehreren Jahren gelungen.

Und auch bei einer weiteren mit dem iEmmy ausgezeichneten britischen Produktion gab's eine deutsche Facette: Hinter "Fallen" (Großbritannien), einer Live-Action-Serie für Kinder, steht unter anderem Herbert L. Kloibers Night Train Media. Abgesehen von diesen Randnotizen war die diesjährige Verleihung - wie so oft in der Vergangenheit - vor allem ein britischer Feier-Abend: Gleich sieben Auszeichnungen gingen an Produktionen aus dem Vereinigten Königreich, darunter auch der Preis für die beste Drama-Serie. Den holte die Disney+-Produktion "Rivals".

Daneben waren die International Emmys diesmal erstaunlich politisch, zumindest was die Preisträger und auch ihre Dankesreden anging. So wurde die Al-Jazeera-Produktion "Gaza, Search for Life" (Katar) ebenso ausgezeichnet wie die britischen Produktionen "Dispatch: Kill Zone: Inside Gaza" und "Hell Jumper". Letztere erzählt von jungen Menschen, die ihr Leben mit selbst finanzierten Missionen riskieren, um Familien in den Frontstädten der Ukraine zu retten.

Den diesjährigen Founders Award der Interational Academy of Television Arts & Sciences nahm derweil Dana Walden entgegen - aus den Händen von Regisseur und Produzent Ryan Murphy, der hinter Hit-Shows wie "Nip/Tuk", "Glee" oder "9-1-1" steht und zu der Co-Vorsitzenden von Disney Entertainment augenscheinlich eine enge Verbindung pflegt. Entsprechend euphorisch fiel dann auch die Laudatio auf die TV-Managerin aus, die tatsächlich eine bemerkenswerte Erfolgsquote vorzuweisen hat. Alleine im vergangenen Jahr gewann Disney gleich 60 Emmys und stellte damit einen neuen Rekord auf.

Platz für Kritik, etwa an der zwischenzeitlichen Absetzung der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel, blieb da nicht. Da passte es gut ins Bild, dass das aus dem US-Daytime-Fernsehen bekannte Moderations-Duo Kelly Ripa und Mark Consuelos einigermaßen harmlos durch den Abend führte. Kein Vergleich zum Vorjahr, als sich Comedian Vir Das noch so manche politische Spitze erlaubte.

Alle Gewinnerinnen und Gewinner

Arts Programming

Art Matters with Melvyn Bragg

Oxford Films / Sky Arts

United Kingdom

Oxford Films / Sky Arts United Kingdom DJ Mehdi: Made In France

Ultra Magnetic / 360 Creative / Unité / Arte France

France

Ultra Magnetic / 360 Creative / Unité / Arte France France Herchcovitch; Exposto [Herchcovitch; Exposed]

Mood Hunter

Brazil

Mood Hunter Brazil Ryuichi Sakamoto: Last Days

NHK (Japan Broadcasting Corporation)

Japan

Best Performance by an Actor

Diljit Dosanjh in Amar Singh Chamkila

Window Seat Films / Netflix

India

Window Seat Films / Netflix India David Mitchell in Ludwig

Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company

United Kingdom

Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company United Kingdom Oriol Pla in Yo, adicto [I, Addict]

Alea Media / Disney +

Spain

Alea Media / Disney + Spain Diego Vasquez in One Hundred Years of Solitude

Dynamo Producciones / Netflix

Colombia

Best Performance by an Actress

Charlotte Hope in Catch Me A Killer

Kowalski Films / LMP 51 / Showmax / Night Train Media

South Africa

Kowalski Films / LMP 51 / Showmax / Night Train Media South Africa Anna Maxwell Martin in Until I Kill You

World Productions

United Kingdom

World Productions United Kingdom Carolina Miranda in Mujeres Asesinas – Season 2

Pletora Productions / ViX

Mexico

Pletora Productions / ViX Mexico Maria Sid in Smärtpunkten [Pressure Point]

Kärnfilm / Art & Bob

Sweden

Comedy

Chicken Nugget

Studio N / Plusmedia Entertainment / Netflix

South Korea

Studio N / Plusmedia Entertainment / Netflix South Korea Iris

Les films entre 2 et 4 / Canal+

France

Les films entre 2 et 4 / Canal+ France Ludwig

Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company

United Kingdom

Big Talk Studios / That Mitchell & Webb Company United Kingdom Y Llegaron de Noche [They Came at Night]

3Pas / Visceral / ViX

Mexico

Current Affairs

Dispatch: Kill Zone: Inside Gaza

Basement Films

United Kingdom

Basement Films United Kingdom Philippines: Diving for Gold

Keyi Productions / Arte G.E.I.E

France

Keyi Productions / Arte G.E.I.E France Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados [Enforced Disappearances]

Record TV / Playplus

Brazil

Record TV / Playplus Brazil Walk the Line

Mediacorp Pte Ltd

Singapore

Documentary

Hell Jumper

Expectation Entertainment for the BBC

United Kingdom

Expectation Entertainment for the BBC United Kingdom King of Kings: Chasing Edward Jones

Abelart Productions

France

Abelart Productions France O Prazer é Meu [It’s My Pleasure]

Amana Cine

Brazil

Amana Cine Brazil School Ties

IdeaCandy

South Africa

Drama Series

Las Azules [Women in Blue]

Lemon Studios / Apple TV+

Mexico

Lemon Studios / Apple TV+ Mexico Bad Boy

Sipur Studios / North Road Company / Tedy Production / Hot

Israel

Sipur Studios / North Road Company / Tedy Production / Hot Israel Koek [Cake]

Wolflight

South Africa

Wolflight South Africa Rivals

Happy Prince part of ITV Studios / Disney+

United Kingdom

Kids: Animation

Bluey

Ludo Studio

Australia

Ludo Studio Australia Lamput – Season 4

Warner Bros. Discovery / Vaibhav Studio / Robot Playground Media / Lil Critter Workshop / The Monk Studios / Tribe Audio / The Tuning Folk / Inspidea / Shapeshifter Studio

Singapore

Warner Bros. Discovery / Vaibhav Studio / Robot Playground Media / Lil Critter Workshop / The Monk Studios / Tribe Audio / The Tuning Folk / Inspidea / Shapeshifter Studio Singapore Lupi e Baduki

Flamma / Elo / Birdo

Brazil

Flamma / Elo / Birdo Brazil Muumilaakso – Season 4 [Moominvalley]

Gutsy Animations / YLE / SkyOne

Finland

Kids: Factual & Entertainment

Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR? [On Fritzi’s Traces – What was it like in the GDR?]

Balance Film GmbH / Germany Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) / Westdeutscher Rundfunk (WDR)

Germany

Balance Film GmbH / Germany Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) / Westdeutscher Rundfunk (WDR) Germany Bora, O Pódio é Nosso

Globo / Sentimental Filmes

Brazil

Globo / Sentimental Filmes Brazil Kids Like Us

Echo Velvet

United Kingdom

Echo Velvet United Kingdom Playroom Live

Eclipse Television Productions

South Africa

Kids: Live-Action

Fallen

Globoplay / Night Train Media / Silver Reel / Hero Squared / Umedia

United Kingdom

Globoplay / Night Train Media / Silver Reel / Hero Squared / Umedia United Kingdom Luz

Floresta (Sony)

Brazil

Floresta (Sony) Brazil Prefects

Peripheral Vision International

Kenya

Peripheral Vision International Kenya Shut UP

Alfredfilm / Feelgood SFT / Snowreel / Rabbit Films

Norway

News

Fantástico: El Salvador: Safety’s Somber Side

Globo

Brazil

Globo Brazil The Gangs of Haiti

Sky News

United Kingdom

Sky News United Kingdom Gaza, Search for Life

Al Jazeera News Directorate

Qatar

Al Jazeera News Directorate Qatar Syria – The Truth Coming Out

TV4

Sweden

Non-Scripted Entertainment

Big Brother: Canada – Season 12

Insight Productions

Canada

Insight Productions Canada Love is Blind: Habibi

Imagic / Netflix

United Arab Emirates

Imagic / Netflix United Arab Emirates ¿Quién es la Máscara? – Season 6 [The Masked Singer]

TelevisaUnivisión / Endemol Shine Boomdog

Mexico

TelevisaUnivisión / Endemol Shine Boomdog Mexico Shaolin Heroes

Metronome Productions / Banijay / TV 2 Danmark

Denmark

Short-Form Series

Beyond Dancing

Radio Television Hong Kong

Hong Kong SAR, China

Radio Television Hong Kong Hong Kong SAR, China La médiatrice [The Mediator]

KOTV

Canada

KOTV Canada My Dead Mom

LoCo Motion Pictures

Canada

LoCo Motion Pictures Canada Todo se Transforma – Season 4 [Change is Everything]

Warner Bros. Discovery / Buffalo Producciones

Argentina

Sports Documentary

Argentina ‘78

Disney+ Original Productions / Pampa Films

Argentina

Disney+ Original Productions / Pampa Films Argentina Chasing the Sun 2

T+W

South Africa

T+W South Africa It’s All Over: The Kiss That Changed the Spanish Football

You First Originals

Spain

You First Originals Spain Sven

Whisper / Up & Away Film Entertainment / Prime Video

United Kingdom

Telenovela

Deha [The Good & The Bad]

Ay Yapim

Türkiye

Ay Yapim Türkiye Mania de Vocȇ [Crazy About You]

TV Globo

Brazil

TV Globo Brazil Regreso a Las Sabinas [Return to Las Sabinas]

Diagonal TV / Disney+

Spain

Diagonal TV / Disney+ Spain Valle Salvaje

Studio Canal

Spain

TV Movie/Mini-Series

Amar Singh Chamkila

Window Seat Films / Netflix

India

Window Seat Films / Netflix India Herrhausen: The Banker and the Bomb

Sperl Film

Germany

Sperl Film Germany Lost Boys & Fairies

Duck Soup Films

United Kingdom

Duck Soup Films United Kingdom Vencer o Morir [Victory or Death]

Amazon MGM Studios / Parox S.A.

Chile

Founders Award

Dana Walden (Walt Disney Company)

Directorate Award