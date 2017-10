"Im Gegensatz zu Trump twittere ich für Weltfrieden"

© Gottschalk

Ein halbes Jahr ist es her, da hat Thomas Gottschalk im DWDL.de-Interview seine Lust auf Twitter bekundet. Inzwischen hat er mehr als 50.000 Follower. Wir haben noch einmal nachgefragt bei Gottschalk: Denkt er jetzt anders über die Netzgemeinde? Gibt es Tweets, die er bereut?



03.10.2017 - 09:05 Uhr von Thomas Lückerath

Herr Gottschalk, vor sechs Monaten haben Sie angefangen unter @herbstblond zu twittern. Man merkt, es macht Ihnen Spaß. Was gibt Ihnen das Twittern?



Die kleinen narzisstischen Vollbäder.



Nach einem halben Jahr des aktiven Twitterns: Denken Sie anders über die Netzgemeinde als vorher?



Absolut. Ich schätze vor allem diesen skurrilen Humor, der da zwischendurch immer wieder auftaucht. Den hatte ich seit „Pardon“ und „Mad“ vermisst.



Auf der Bühne kennen Sie das direkte Feedback des Publikums. Bei Twitter bleiben nur Likes und Retweets. Befriedigend genug?



Beifall habe ich in meinem Berufsleben oft genug bekommen, diese neue Form der Zuneigung durch „Likes“ ist individueller als eine amorphe Klatschmasse.

Eher gerührt. Als ich nachts in der Hotelbar ein spontanes Selfie mit der anderen Supernase Mike Krüger getwittert habe, hat das bei meinen Follwern einen Nerv getroffen. Das Foto hat über 7000 Likes. Wollen die Leute doch ein Remake?Die Quote war mir nie egal. Man schaut immer, was man wert ist. Das kann man gar nicht verhindern. Es gibt aber auch Tage, da interessiert mich die ganze Twitterei überhaupt nicht.Hätte ich mir und dem Sender gern erspart. Früher wurder ich von Berufskritikern verrissen, heute nehm ich mich selber auf die Schippe. Das macht mehr Spaß.Ich neige grundsätzlich eher dazu, mich für Freundlichkeiten zu bedanken als mich über Boshaftigkeiten zu beschweren.Der erste Shitstorm steht noch aus. Ich arbeite dran. Twitter ist für mich keine Klagemauer oder Beschwerdeabteilung, eher eine Lizenz zum Blödeln.Die Chance, seine Meinung sagen zu können, ohne vorher von Journalisten redigiert zu werden, ist durchaus reizvoll. Das hat nicht nur Trump begriffen. Im Gegensatz zu ihm twittere ich für den Weltfrieden.Wenn ich meine Kaffeetasse fotografiere, ist das noch kein Einblick in mein Privatleben. Das spielt sich sowieso in den USA ab. Außerdem sind meine Söhne erwachsen, da bin ich nicht mehr so pingelig. Die Ultraschallfotos meines Enkels hab ich nicht getwittert.Ich seh mich auf Twitter nicht so sehr als Promi, sondern als ein Teil einer Community. Ich agiere und reagiere so wie die meisten, die da unterwegs sind.Meistens erst, wenn ich da schon weg bin. Das ist auch nicht der Sinn der Sache.Einige Follower haben sich beschwert, dass meinetwegen ihre Mütter jetzt auf Twitter unterwegs sind. Bei denen entschuldige ich mich.Meine Kinder machen sich zwischendurch lustig über meine Tweets und meineFrau hat keine Ahnung, was ich da treibe.Irgendwie habe ich mich an die Challenge gewöhnt, knapp formulieren zu müssen. Zwischendurch gehen mir aber schon mal die Zeichen aus. Also gerne her mit den 280 Zeichen!Heinrich Lübke.

Herr Gottschalk, herzlichen Dank.

