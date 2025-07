Einmal Wunschkonzert. 100 Tage im Amt, da wird traditionell Bilanz gezogen. Welche Schlagzeile würden sie sich zu ihren ersten 100 Tagen wünschen?

ProSieben – ein Sender auf Kurs.

Wie wäre es mit "Viel getan, noch viel zu tun"?

Stimmt auch. Es gibt einige Reparaturarbeiten zu erledigen, aber der Motor läuft einwandfrei. Mehrere Sendungen haben in den letzten Tagen Höchstwerte erzielt.

Gut fünf Jahre hat es bis zum Wiedersehen zwischen Ihnen und ProSieben gedauert. Wer hat sich besser gehalten?

Ich bin fünf Jahre älter geworden, ProSieben nicht.

"Niemals geht man so ganz", heißt es. Wie oft sind ihre Gedanken noch bei kabel eins? Wie leicht oder schwer fällt es, sein Baby aus der Hand zu geben?

Ich bin natürlich mit einer Träne im Auge gegangen. Aber die Arbeit bei ProSieben bedeutet eine große Herausforderung, der ich mich gerne stelle.

Bei kabel eins startete am Mittwoch "Medium". Haben Sie gestern Morgen zuerst nach Ihren oder den kabel eins-Quoten geschaut?

Natürlich hat mich am Donnerstagmorgen erst die neue Höchstquote von "Germany's Next Topmodel" begeistert. Aber danach habe ich mich sehr für die Kollegen von kabel eins gefreut.

Die ProSieben-Quoten sind am Mittwochabend dank Heidi Klum ausnahmsweise kein Grund zur Sorge. An welchem Morgen schmerzt der Blick auf die Quote denn bislang noch am heftigsten?

Es ist ja nicht nur der Mittwochabend, um den ich mir keine Sorgen machen muss. Am Wochenende performen wir mit der neuen Doppel-Blockbusterprogrammierung sehr gut. Der Freitag baut auf. Unser Nachmittag und die Access sind viel stabiler geworden. Aber ehrlich gesagt: Am Mittwochmorgen hat der Blick auf die Quote der Serie "Grey’s Anatomy“ schon weh getan.

Schmerzhaft, aber nicht hoffnungslos.

Hat ProSieben hier einen längeren Atem als bei "Las Vegas“?

"Grey's Aanatomy" wird noch sein Publikum finden.

Unsere Ziele sind klar: ProSieben muss eindeutig die Nummer eins bei den 14- bis 29-Jährigen sein. Und in der werberelevanten Zielgruppe wollen wir wieder konstant eine 12 vor dem Komma stehen zu haben.

Noch etwas hat sich in der Senderfamilie geändert: Früher hatte ProSieben das Monopol auf neue US-Serien. Inzwischen sind diese auch bei SAT.1 und kabel eins im Programm. Wie hebt sich ProSieben als US-Serien- und Hollywood-Sender ab?

Die "Aufteilung“ der Programme auf die Senderfamilie erfolgt nicht nach "neu“ oder "nicht neu“, sondern nach der jeweils am besten passenden Zielgruppenansprache. ProSieben zeigt die innovativsten und jüngsten US-Premium-Produktionen.

Als sie das erste Mal zu ProSieben kamen, war der "Akte X"-Boom ausgebrochen. Jetzt kündigten sie den Start neuer Mystery-Serien an. In den USA konnte aber keine dieser Serien an den "Akte X"-Kult anknüpfen...

Das stimmt so nicht. "Akte X" hat in den USA drei Jahre gebraucht, um groß zu werden. "LOST“ hat die Zuschauer vom Start weg in seinen Bann gezogen. Die Serie steht für die neue Generation von Mystery-Produktionen. Und "4400" zum Beispiel war für ein US-Network so erfolgreich, dass direkt eine zweite und dritte Staffel produziert wurden.

Erfolgreicher sind derzeit US-Krimiserien. Die laufen allerdings u.a. bei kabel eins. Frau Schäferkordt hat sich ja bei ihrem ehemaligen Sender bedient und "CSI" zu sich geholt...

"CSI" ist wirklich stark. Aber diese Serie ist ein gutes Beispiel dafür, dass Programme manchmal ganz langsam vom Publikum entdeckt werden.

Die US-Serienerfolge "Akte X" und "Emergency Room" halfen ProSieben Ende der 90er zum Premium-Image. Kommt man mit "Lotta in Love" und Lifecoaching mit Detlef D Soest zurück zu diesem hochklassigen Ansehen?

ProSieben macht Premium-Fernsehen. Kein andere Sender bringt so viele Blockbuster und US-Serien. Und wenn man die erste Folge von "Lotta in Love" gesehen hat, erkennt man sofort, dass wir eine Soap mit Premium-Optik produzieren.

In einem anderen Interview sprachen Sie davon, "verlässlicher ProSieben" zu bieten. Das Programmspektrum des Senders ist aber inzwischen so breit geworden: Wo ist da eine verlässliche Linie erkennbar?

Unter dem Motto „ProSieben reloaded“ nehmen wir im Moment genau diese Umstrukturierungen vor, um diese Verlässlichkeit wieder zu gewährleisten. Der Zuschauer wird wieder an jedem Tag der Woche wissen, was ihn bei ProSieben erwartet.

Gibt es bei den Eigenproduktionen auch Ansätze abseits neuer Comedys oder Dokusoaps? Vielleicht Gameshows oder eine LateNight?

Wir entwickeln in jedem Genre neue Programme. Sie können sich sicher sein, dass ProSieben in Zukunft wieder seine Innovationsstärke beweisen wird.

Sie galten einst beim Start als einer der größten Befürworter von "TV Total". Heute sind die Quoten weit unter den Erwartungen. Sind vier Sendungen pro Woche zu viel?

Eindeutig nein. Aber "tv total" leidet sicher auch an unserer schlechten Performance am Abend. Wenn die Sendung wie am vergangenen Mittwoch ein gutes Lead in hat, schalten sofort 15 Prozent ein.

Würde jemand darauf wetten, dass "TV Total" in wenigen Monaten nicht mehr viermal pro Woche läuft, dann würden Sie....

… dagegenhalten.

Im Zusammenhang mit "TV Total" wird häufig kritisiert, dass ProSieben generell oftmals keine verlässlichen Startzeiten für seine Sendungen biete. Mal 22.07, mal 22.13 oder 22.21 Uhr: So verliert man auch Zuschauer...

Unsere Startszeiten sind so verlässlich wie es eben möglich sein kann. Wir achten sehr genau daruf, dass wir den Zuschauer nicht enttäuschen.

Bereits angekündigt ist eine zweite Staffel von "Germany's next Topmodel". Bei RTL hat "DSDS" gerade erst überraschend gute Quoten geholt. Ist eine neue "Popstars"-Staffel denkbar?

Wir haben schon im Sommer 2005 angekündigt, dass "Popstars" 2006 wiederkommen. Und darauf können sich die Zuschauer für den Herbst freuen.

Nochmal zum Thema Musik: RTL hat die deutsche Version von "Top of the Pops" aufgegeben. Bei ProSieben lief die "Chartshow" ebenfalls schlecht und "Bravo TV" wird neuerdings am Sonntagmorgen versteckt. Macht Musik keine Quote?

"BRAVO TV" wird nicht versteckt. Es bekommt den Sendeplatz, den sich die Zuschauer wünschen. Im Anschluss an die Wiederholungen von "Lotta in Love" passt es am Sonntag perfekt.

Reden wir über die Verpackung des Programms: Das OnAir-Design bei ProSieben hat schon einige Jahre auf dem Buckel...

...und gilt noch immer als einzigartig.

Am Ende unsere klassische Schlussfrage: Wie würden Sie - frei und nicht ganz ernst gemeint - das Kürzel DWDL übersetzen?

Da Wirst Du Lange Interviews geben.