Jennifer, Netflix wurde in den ersten Jahren zunächst einmal mit Big Budget-Serien gleichgesetzt. Kommt jetzt eine Offensive im Non-Fiktionalen?



International sind wir schon länger dabei, diesen Bereich auszubauen. Wir haben allein in diesem Jahr mit „Too hot to handle“ und „Love is blind“ zwei extrem aufmerksamkeitsstarke Dating-Formate gestartet und hatten mit „Tiger King“ die True Crime-Story, über die im Frühjahr die ganze Welt gesprochen hat, als wir alle im Lockdown waren, und auch „Floor is lava“ kam sehr gut an.

Über Jennifer Mival Als Expertin fürs internationale Formatgeschäft war Jennifer Mival schon Gast in unserer Talkshow "Studio D". Relevanter sind aber andere Stationen ihrer Karriere, die zunächst von Fremantle über ProSiebenSat.1 zu ITV Studios Germany führte. 2013 wurde sie Head of Program beim Jugendsender joiz und 2015 Head of Formats bei der Kölner Produktionsfirma Seapoint Productions. Seit Juni 2019 ist sie Managerin Unscripted & Doc Series DACH & Nordics bei Netflix.

Ärgern Sie sich, dass True Crime dieser Art in Deutschland aufgrund des nicht öffentlich verfügbaren Videomaterials nicht möglich ist?



Das haben wir eher als Aufgabenstellung begriffen, eine eigene Erzählweise für True Crime bei uns zu entwickeln. An spektakulären Fällen mangelt es in Deutschland nicht. Und mein Kollege Nils Bökamp hat schon seit einiger Zeit an unserer ersten lokalen True Crime-Serie gearbeitet, ohne dass es jemand mitbekommen hat. Am 25. September kommt sie heraus: In „Rohwedder – Einigkeit und Mord und Freiheit“ geht es um die Ermordung des Treuhand-Chefs Detlev Rohwedder 1991 in Düsseldorf. Die RAF bekannte sich zur Tat, aber der eigentliche Täter ist bis heute unbekannt. Das ist sehr spannend, auch ohne manche Mittel, die US-Produktionen einsetzen zu können. Produziert haben die Gebrüder Beetz, mehrfach ausgezeichnet für ihre herausragenden Dokumentationen.



Angesichts des mitunter langen Vorlauf für solche Produktionen: Sind Sie schon an weiteren Stoffen dran?



Selbstverständlich. Wir fangen ja gerade erst an. Mehr möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten.



„Wer kann, der kann“ und „Sing On!“ sind Ideen aus dem Ausland, „Wetten, das war’s“ eine Gelegenheit. Mit Blick auf die Kreativen in Deutschland: Haben auch non-fiktionale Formate aus Deutschland bei Ihnen eine Chance?

Das ist unsere ganz klare Priorität und Botschaft: Wir suchen Ideen und Eigenentwicklungen im deutschen Markt, aber wir haben natürlich im Blick was unsere internationalen Kollegen so treiben. Einer der Vorteile von Netflix ist ja der Austausch mit unseren internationalen Kolleginnen und Kollegen, die sich mit vergleichbaren Fragestellungen beschäftigen. Wenn dann ein Format auch international von unseren Abonnentinnen und Abonnenten geliebt wird, kann man überlegen, ob sich eine Adaption lohnt so wie bei „Nailed it!“. Bei „Sing On!“ handelt es sich übrigens nicht um eine Adaption, das ist eine komplett neue Idee, bei der wir entschieden haben: Da nutzen wir das Set in London gleich für eine deutsche Version mit. Auch hier war es uns wichtig, lokale Akzente zu setzen und unserer Moderatorin Palina Rojinski und unserem lokalen Produktionspartner Banijay Productions Germany kreativen Spielraum zu geben. Unsere Las-Vegas Style Openings sind zum Beispiel eine Idee von Palina, die wir liebend gern unterstützt haben.



Vor einem Jahr sprach ich mit Ihrer Kollegin Bela Bajaria in Los Angeles über „Queer Eye“. Sie war offen für lokale Adaptionen und nach DWDL.de-Informationen arbeitet Netflix mit ITV Studios Germany an einer deutschen Version. Was können Sie dazu sagen?



Mir gefällt die Vorstellung, Queerness auch in Deutschland als Normalität zu zeigen. Hier kann man einen wichtigen Akzent setzen, denn Queerness wurde über Jahre hinweg als Besonderheit thematisiert und „Queer Eye“ hat eine Selbstverständlichkeit, die gut tut. Diese Form der Sichtbarkeit finden wir bei Netflix extrem wichtig. Diversität ist kein Gimmick.



Okay, ich würde sagen, ein Dementi sieht anders aus. Jetzt erzählt man im Non-Fiktionalen sehr nah an Lebensrealitäten und die sind international unterschiedlich. Ist das für Sie ein rein lokales Genre oder muss eine deutsche Eigenproduktion auch international funktionieren?



Wir denken erstmal lokal. Frank Elstner wird mit „Wetten, das war’s“ nicht zum internationalen Star. Das muss er auch gar nicht. Lokaler als ein Talk mit solcher Tiefe geht es kaum. Trotzdem ist es manchmal sehr überraschend, was plötzlich international funktioniert. „Tiger King“ ist durch und durch amerikanisch aber war weltweit ein Erfolg. Unsere schon angesprochenen Datingformate funktionierten international und auch in Deutschland, obwohl die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht von hier kommen. Vielleicht erleben wir da auch noch eine Überraschung. Aber das ist nicht unser Fokus. Wir schielen bei unserer Ideensuche nicht direkt nach internationaler Eignung.



Steigt Netflix auch in Deutschland ins Dating-Game ein?



Sollte es ein Thema für uns werden, dann würden wir versuchen einen anderen Ansatz zu finden, was bei der Fülle der Formate sicher nicht ganz einfach ist. Aber unsere Dating-Formate “Love is blind” oder “Too hot to handle” haben Anfang diesen Jahres gerade gezeigt, was in diesem Genre noch an Potenzial für uns steckt.