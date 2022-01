Sie wollen offenbar nicht länger warten bis klar ist, was der Joyn-Gesellschafter Discovery macht, der nach der Fusion mit WarnerMedia international auf den eigenen Streamingdienst HBO Max setzt: Seven.One Entertainment stellt in den kommenden Wochen zahlreiche Apps ein, um sich im Netz allein auf die Marke Joyn zu fokussieren, die bislang noch in einem Joint Venture mit Discovery betrieben wird. Im DWDL.de-Interview sprechen Henrik Pabst, Chief Content Officer und Nicole Agudo Berbel, Chief Distribution Officer der Seven.One Entertainment Group über die neue Digitalstrategie und die Chancen von werbefinanziertem VoD.

Frau Agudo Berbel, Herr Pabst, Seven.One Entertainment will also seine Digitalstrategie schärfen. Das klingt erstmal blumig. Was ist damit konkret gemeint?

Henrik Pabst: Wir haben alle digitalen Plattformen, auf denen wir Content ausspielen, genauer bewertet. Der Ausbau der digitalen Reichweite ist für uns entscheidend. Und wichtig: Unsere Reichweite muss dabei in erster Linie vermarktbar sein. Wir erleben eine Sättigung im Bereich der SVoD-Angebote und die berühmte Frage, wie viel SVoD-Services wohl jeder abonnieren wird, kennt jeder. Wir sehen als Folge dessen eine sehr große Nachfrage nach frei verfügbarem Content – und werbefinanziertes Fernsehen können wir! Mit Joyn sind wir gut aufgestellt, unsere Streamingplattform hat SVoD und AVoD im Angebot. Und Joyn wird mehr denn je das zentrale Element unserer Streamingstrategie. Je klarer die Frage zu beantworten ist, wo ich Content finde, desto höher ist auch die Nutzung.

Nicole Agudo Berbel: Deswegen schärfen wir unsere Digitalstrategie und fokussieren unser Digitalangebot: Wir werden unsere Sender-Apps aus den App-Stores nehmen, das wird dort auch ab dem kommenden Montag kommuniziert. Im Laufe des Frühjahrs wollen wir alle mobilen Apps und die Apps für Smart-TVs und Streaming-Devices sukzessive vom Markt nehmen und durch Joyn ersetzen. Damit legen wir den Fokus klar auf Joyn als One-Stop-Destination. Eine Marke, eine Adresse für all unsere Inhalte. Das werden wir natürlich auch on Air entsprechend begleiten. Parallel dazu werden unsere Sender-Websites auf eine neue einheitliche Technik-Basis gestellt und inhaltlich angepasst.

Wenn Joyn Ihre Sendermarken im Netz ersetzen soll, müssen wir über den pinken Elefanten im Raum sprechen: Sie setzen digital alles auf eine Marke, die Ihnen noch gar nicht mehrheitlich gehört. Joyn ist ein Joint-Venture mit Discovery, was schon länger nicht mehr als Liebesheirat gilt - auch weil Discovery mit WarnerMedia ja einen neuen Partner gefunden hat.

Henrik Pabst: Joyn ist eine etablierte Marke und für uns gibt es keinen Grund, nicht auf sie zu setzen. Wir haben schon mehrfach öffentlich gesagt: Was die Kolleginnen und Kollegen von Discovery nach dem Warner-Merger machen, können wir nicht beeinflussen. Aber klar ist auch: Wir handeln bei Entscheidungen, die unser jeweiliges Unternehmen betreffen, selbstverständlich eigenständig. Wir als Seven.One Entertainment sagen jetzt noch deutlicher: Für uns ist Joyn die zentrale Streamingplattform und damit unsere Heimat für lineare Streams, für On-Demand- Nutzung, für Previews, für Originals und Lizenzware. Wir werden in diesem Jahr beispielsweise die Zahl der Previews bei Joyn massiv erhöhen und bis zu hundert Prime-Time-Programme vorab auf Joyn spielen.

"Wir alle können uns Stillstand in diesen dynamischen Zeiten nicht leisten."

Henrik Pabst

Den Aspekt verstehe ich. Sollte man aber mit Discovery über eine komplette Übernahme verhandeln, erscheint es mir als kostspielige Strategie vorher zu erklären, dass Joyn definitiv zentraler Bestandteil Ihrer Strategie ist. Das treibt doch den Preis...

Henrik Pabst: Ich versichere Ihnen: Wir sind in einer guten Partnerschaft. Ein Joint Venture geht man nicht ein, ohne sich gut vorzubereiten. Wir alle können uns Stillstand in diesen dynamischen Zeiten nicht leisten. Denn wir erleben jetzt die fortschreitende Neuverteilung von Zeitbudgets, ein Abschmelzen der linearen Nutzung und einen Kampf um die Nutzung auf smarten Devices. Deshalb müssen wir uns zukunftsfähig aufstellen, unsere Zuschauerinnen und Zuschauern dort abholen, wo sie sich aufhalten – unabhängig von möglichen weiteren strategischen Entscheidungen.