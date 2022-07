In Deutschland feiert "Berlin – Tag & Nacht" im September seinen elften Geburtstag. In diesen elf Jahren ist die Idee aus dem Hause filmpool unter dem Namen "Day & Night" in gleich mehrere Länder adaptiert worden. Vertrieben über All3Media International ist es Felix Wesseler, der COO von Filmpool Entertainment, der dann in den jeweiligen Ländern mit den örtlichen Produktionsteams eng zusammenarbeitet und "die Maschinerie" zum Laufen bringt. Die Maschinerie, das ist ein Zusammenspiel aus meistens zwischen 120 und 150 Mitarbeitenden, das aufeinander abgestimmt sein will. Die örtlichen Teams profitieren nicht nur in diesem Punkt vom deutschen Know-How, sondern auch davon, dass die "Berlin – Tag & Nacht"-Bücher übernommen werden dürfen. In den allermeisten Fällen passierte das auch, wenn auch in manchmal etwas abgewandelter Form. Bis auf einen Ableger, den kurzlebigen aus Wien, beginnen alle auch mit der Figur Meike, die die neue Stadt aus ihrem Blickwinkel erkundet.

© Filmpool Logo und CI der neuesten "Day & Night"-Variante in Tschechien erinnern stark an das Original.