Da stiefelt Michael Manousakis also wieder über das Gelände seines Stahl-Imperiums im Westerwald und irgendwie ist alles wie immer. "Das ist doch nicht mein Traum", sagt der Chef von Morlock Motors etwas mürrisch in die Kamera. Die Sache sei total außer Kontrolle geraten. "Ich hab' gedacht, ich schraub' ein bisschen rum, werd' reich und leg' mich an den Strand. Das hat nicht geklappt. Deswegen sitzen wir jetzt hier auf 22.000 Quadratmetern mit über 1.000 Auto und es wird keiner mehr Herr der Lage."

Für seine Fans ist das eine gute Nachricht, denn der Alltag jenes Mannes, der über drei Jahrzehnte hinweg Europas größten US-Warenhandel aufgebaut hat, erfreut sich schon lange großer Popularität. Zehn Jahre lang begleitete der Spartensender DMAX den inzwischen 57-Jährigen mit der Kamera. Das kam so gut an, dass DMAX an manchen Tagen mit den "Steel Buddies" sogar höhere Quoten erzielte als vermeintlich größere Sender. Wenn die Geschichten nun bei Kabel Eins weitergesponnen werden, dann können sich die Verantwortlichen in Unterföhring also gewissermaßen in ein gemachtes Nest setzen.

Tatsächlich gibt sich der Sender größte Mühe, möglichst wenig von dem zu verändern, was über Jahre hinweg schon bei DMAX funktionierte. Erneut steht die Produktionsfirma spin tv hinter dem fortan auf zwei Stunden ausgedehnten Format, das jetzt "Morlock Motors – Big Deals im Westerwald" heißt; und selbst die prägnante Erzählstimme aus dem Off kommt wieder zum Einsatz, um das Publikum nicht nur bedeutungsschwanger wissen zu lassen, dass Manousakis' Arbeitstag heute um halb zwölf beginnt, sondern auch, dass der Chef eine wichtige Lieferung erwartet. "Und pünktliche Angestellte."

Die wiederum wissen mit der mitunter ruppigen Art des Bosses umzugehen. "Als Mensch ist er super und er hat auch immer ein offenes Ohr für alles, was er so hat. Aber als Chef ist er wirklich anstrengend", sagt etwa die für Büro und Verwaltung zuständige Jessica. "Manche Tage besser, manche Tage schlechter." Doch wahrscheinlich sind es genau diese beiden Seiten, die den langjährigen TV-Erfolg ausmachen – garniert mit den großen und kleinen Abenteuern, die im Leben des promovierten Unternehmers mit Privatpilotenlizenz auf der Tagesordnung stehen.

© Seven.One/Julia Feldhagen Nach mehr als 100 Folgen der "Steel Buddies" bei DMAX ist Michael Manousakis neuerdings bei Kabel Eins zu sehen.

"Eigentlich wollte ich nie ins Fernsehen", erinnert sich Michael Manousakis im Gespräch mit DWDL.de. "Der Freund meiner besten Freundin hat aber nach unserer ersten Begegnung nicht mehr aufgehört davon zu reden." Dann schließlich habe es eine Probesendung und vier weitere Folgen gegeben. "Ich habe gedacht, damit hätten alle genug gesehen", sagt er und stellt schließlich fest: "Hat nicht funktioniert."

Weit mehr als 100 Episoden der "Steel Buddies" belegen sehr eindrucksvoll, wie falsch Manousakis mit seiner Einschätzung lag. Dass er sich vor der Kamera nicht verstellt und auch vor manch derben Bemerkungen nicht zurückscheut, dürfte eines seiner Erfolgsrezepte sein. "Ich habe auch gleich beim ersten Mal vor der Kamera gemerkt: Entweder ich bleibe Michael Manousakis oder das geht gar nicht. Seit der Stunde bewundere ich alle Schauspieler, die heute Mörder, morgen Pilot und dann Arzt spielen können."

Der Senderwechsel, den Kabel-Eins-Chef Felix von Menden im Frühjahr nicht ohne Stolz ankündigte, kam dennoch überraschend, fühlt sich für Manousakis aber richtig an. "Nach zehn Jahren war es irgendwie Zeit für einen Wechsel", sagt er zu DWDL.de. "Wir wollen noch ein paar andere tolle Sachen machen." Dazu zählt auch ein Ableger, der vor allem mit Blick auf den Streamingdienst Joyn produziert wurde und das Team des Stahlhandelns in den Mittelpunkt stellt. Doch vor allem für Kabel Eins ist der Neuzugang ein echter Coup – ein so großer, dass man es noch nicht einmal abwarten konnte, bis die letzten "Steel Buddies"-Folgen bei DMAX gelaufen sind.

Und so schraubt Michael Manousakis in diesen Wochen sogar auf gleich zwei deutschen Fernsehsendern. Kein schlechter Deal für den Mann aus dem Westerwald, der doch eigentlich viel lieber am Strand gelegen hätte.

"Morlock Motors - Big Deals im Westerwald", donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins; "Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte", dienstags um 20:15 Uhr bei DMAX