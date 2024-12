Dafür, dass dieses Thema in den kommenden Jahren einen Schaden in Milliardenhöhe anrichten kann und entsprechend viele Jobs kosten könnte, ist es bislang erstaunlich ruhig um die dramatischen Konsequenzen des im Sommer beendeten Nebenkostenprivilegs. Es wurde gefeiert als großer Independence Day für Millionen von Kabel TV-Haushalten, die jetzt nicht mehr automatisch über die Mietnebenkosten Kabelfernsehen mitbezahlen müssen. Doch aus heutiger Sicht zündete die Party nicht, lässt aber dennoch fast alle mit einem gehörigen Kater zurück.

Die jüngsten Quartalszahlen einiger mit dem Kabelfernsehen konkurrierenden Marktteilnehmer machen das Ausmaß des Problems sichtbar. Wieder einmal - wie einst bei der bewussten Entscheidung HD-Qualität gegen Aufpreis und damit im Schneckentempo in Deutschland zu etablieren - hat ein Distributionsthema enormen Einfluss auf das Medium als Ganzes und beschert dem linearen Fernsehen ausgerechnet zur Unzeit die nächste Hiobsbotschaft. Um das zu verstehen, muss man tiefer eintauchen ins Thema.

"Insgesamt hatten wir aber auf ein noch deutlicheres Wachstum gehofft"

Jörg Meyer, Chief Commercial Officer von Zattoo

Und erklärt auch gleich, warum. "Für einen Großteil der betroffenen Miethaushalte spielte der Stichtag am 1. Juli faktisch keine Rolle. Gründe dafür sind unter anderem eingeräumte Übergangszeiten der Netzbetreiber auch über den 1. Juli hinaus. Diese haben es einigen Betroffenen ermöglicht, ihre bisherige TV-Versorgung ohne Vertrag weiter zu nutzen." Ein Blick auf die veröffentlichten Zahlen macht, allein schon bei der Betrachtung des größten Kabelnetzbetreibers Vodafone, die Dimension des Problems deutlich: Von 8,5 Millionen betroffenen Miet-Haushalten konnte Vodafone nach eigenen Angaben gut vier Millionen Millionen für sich gewinnen.

Rund 3,5 Millionen Haushalte schauen derzeit illegal TV

Doch am Tempo dieser Abschaltungen haben mehrere Wettbewerber Zweifel, denn für Vodafone wie Tele Columbus dürfte es weitaus attraktiver sein, bestehende Haushalte in nächster Zeit vielleicht doch noch durch Werbung als Direktkunde zu gewinnen. Denn kommt erst einmal der überraschende Besuch vom Techniker, der möglicherweise ahnungslose Haushalte einfach abklemmt, dürfte es schwerer fallen, Sympathie und Kundenbeziehung neu für sich zu gewinnen. Der Vorwurf konkurrierender TV-Provider: Die Kabelnetzbetreiber würden deshalb auf Zeit spielen und damit den Markt verstopfen. Doch das ist nur eine Sicht auf das Thema.

“Jeder abgeklemmte Zuschauer ist keiner mehr. Das wollen wir verhindern."

Andre Prahl, Chief Distribution Officer bei RTL Deutschland

"Das Letzte, was das lineare Fernsehen gebrauchen kann, ist, dass der Verlust an Sehdauer, den wir alle beobachten, jetzt auch noch durch einen Verlust von technischer Reichweite überlagert und verstärkt wird." Er könne verstehen, dass auch Kabelnetzbetreiber natürlich Geld für ihre Leistung sehen wollten, aber diese Maßnahme stelle für RTL Deutschland das "Worst Case Szenario" dar. Das physische Abklemmen von TV-Haushalten, die das lineare Fernsehen noch nutzen, dürfe allenfalls die allerletzte Maßnahme darstellen. Prahl: “Jeder abgeklemmte Zuschauer ist keiner mehr. Das wollen wir verhindern".

Exaring: Vodafone und Co. verantworten "die größte illegale TV-Plattform"

© Deutsche Telekom Jörg Richartz

3,5 Millionen TV-Haushalte, die derzeit illegal schauen, weil sie offiziell nicht existieren, schaden damit auch Urheberinnen und Urhebern, also der Kreativszene in Deutschland. Verwertungsgesellschaften wie Gema oder Corint Media fürchten, dass die Kabelnetzbetreiber ihre Zahlungen für Urheberrechte an den offiziellen Kundenzahlen orientieren und die erhebliche Anzahl an Haushalten, die ohne Vertrag aufgrund versäumter Abschaltung weiter fernsehen, außen vor lässt. Wenige Monate nach dem Ende des Nebenkostenprivilegs ist deshalb fast überall Ernüchterung eingetreten.

Sind die 3,5 Millionen Haushalte noch zurück zu gewinnen?

Zweifelsohne: Es gibt jetzt ein mehr Transparenz für Endkunden, die nicht mehr gezwungenermaßen für etwas zahlen müssen, was sie vielleicht gar nicht nutzen. Dem gegenüber stehen Kabelnetzbetreiber mit erheblichen Einbußen und Wettbewerber, die langsamer wachsen als erwartet wurde - trotz Kampfpreisen überall, die im Übrigen langfristige Wirtschaftlichkeit bezweifeln lassen. Und bei den rund 3,5 Millionen Haushalten, die illegal schauen, gibt es unterschiedliche Auffassungen über die Dringlichkeit der Vorgehensweise. Das wahre Dilemma ist für Branchenbeobachter Christian Heinkele allerdings ein viel grundsätzlicheres: Noch gehen die Kabelnetzbetreiber sowie die lauernden Wettbewerber davon aus, dass sich die 3,5 Millionen Haushalte - oder zumindest ein erheblicher Anteil davon - zurück gewinnen lassen.

Was, wenn dem nicht so ist? Selbst wenn diese Haushalte jetzt nicht unmittelbar abgeschaltet werden, dürfte ein entscheidender Teil davon trotzdem mittelfristig verloren sein und nicht als Neukunde auftauchen, egal bei wem. Dafür gibt es bei den 3,5 Millionen fraglichen Haushalten laut Christian Heinkele drei unterschiedliche Gründe: Einerseits muss man davon ausgehen, dass ein Teil bereits bislang alternative Angebote genutzt hat, z.B. IPTV, obwohl der Kabelanschluss schon bezahlt war. Ob nun bewusst oder unbewusst. Diese Haushalte brauchen keinen neuen Versorger, nur weil jemand das Kabel abklemmen kommt. Ähnlich gelagert sein könnte es bei einer Vielzahl von Migrationshaushalten, in denen zusätzlich zum vorhandenen Kabelanschluss eine Satelliten-Schüssel oder OTT-Plattformen genutzt wurden, um Programme aus dem Ausland zu empfangen.

Und dann ist da die dritte Gruppe, die besonders große Sorgen macht: Gen Z, die jüngste derzeit erwachsene Generation, die als erste im Streamingzeitalter groß geworden ist. Hier spielt der Internetanschluss mutmaßlich eine größere Rolle als die Frage der TV-Versorgung, geschweige denn Nutzung. Diese Generation wird erwachsen, wohnt in WGs oder ersten eigenen Mietwohnungen. Und da stellt sich die Besorgnis erregende Frage: Wie groß wird bei der Gen Z eigentlich der Aufschrei ausfallen, wenn ein Techniker vor der Tür steht, um das TV-Kabel abzuklemmen? Teile dieser Antwort könnten die Fernsehbranche verunsichern.