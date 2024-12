Nachdem die Fußball-WM im Jahr 2022 nicht nur sportlich überaus ernüchternd lief, sondern auch noch durch die Austragung im Winter in Katar bei vielen auf Ablehnung stieß, war die meistgesehene Sendung des Jahres damals überraschend nicht ein Spiel der Männer, sondern ein Fußball-Spiel der Damen. 2024 haben die Deutschen ihre Zuneigung zur Herren-Nationalelf aber wiederentdeckt und so verwundert es also nicht, dass die Spitze der Quotencharts an die Fußball-EM im eigenen Land geht.

27,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen im Ersten, wie Deutschland am 5. Juli im Viertelfinale in der Verlängerung an Spanien scheiterte - und da sind die Public Viewings ebensowenig mitgerechnet wie jene, die bei Magenta TV das Spiel gesehen haben. Es waren also noch ein paar mehr, die sich über den nicht-gegebenen Hand-Elfmeter aufregten. Der Marktanteil damals lag übrigens bei 80,9 Prozent beim Gesamtpublikum und sogar fast 90 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Übrigens liefen gleich die drei meistgesehenen EM-Übertragungen (und damit auch insgesamt meistgesehenen Sendungen des Jahres) im Ersten, weil dort auch die Spiele gegen die Schweiz (26,45 Millionen) und Ungarn (24,84 Millionen) gezeigt wurden, das ZDF kommt mit der Partie gegen Dänemark (24,4 Millionen) erst auf Platz 4. Lässt man mal den Fußball und die Nachrichten in dessen Umfeld außen vor, dann war der Münster-"Tatort: Unter Gärtnern" mit 13,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die meistgesehene Sendung - und auch die lief im Ersten.

Auch beim jüngeren Publikum lag die Fußball-EM natürlich weit vorn - doch die reichweitenstärkste Nicht-Fußball-Übertragung lief hier bei RTL - und war das als große Messias-Wiederauferstehung inszenierte TV-Comeback von Stefan Raab. Sein Boxkampf gegen Regina Halmich erreichte als einzige Sendung ohne Fußball-Unterstützung mehr als drei Millionen 14- bis 49-Jährige im linearen Fernsehen, der Marktanteil lag hier bei 51,7 Prozent. Auch die Gesamt-Reichweite war mit 6,05 Millionen bemerkenswert. Beim jungen Publikum war der Raab-Kampf damit unter den Einzel-Events noch minimal gefragter als der Eurovision Song Contest - bei dem Raab 2025 ja gerne selbst wieder mitmischen würde.

Im Folgenden werfen wir nun wie immer noch einen Blick auf die Spitzenreiter in einzelnen Genres. (alle Daten: eigene Berechnungen auf Grundlage der endgültig gewichteten Quoten der AGF/GfK im Zeitraum 1.1.-15.12., vorläufig gewichtet 16.-22.12. // Mediatheken-Abrufe sind aufgrund nicht vorliegender vergleichbarer Zahlen nicht berücksichtigt)

Die meistgesehenen Show-Reihen 2024 bei den 14- bis 49-Jährigen

Ansonsten spielt Raab in unserem Ranking der beim jungen Publikum im klassischen TV meistgesehenen Show-Reihen 2024 noch keine Rolle, weil "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" ja erst ein einziges Mal lief. Zudem liegen hier bislang noch nicht die endgültig gewichteten Zahlen inklusive zeitversetzter Nutzung vor, wodurch zu den vorläufig ermittelten 0,7 Millionen 14- bis 49-Jährigen wohl noch einige hinzu kommen könnten. Aktuell würde das Format damit in etwa dort rangieren, wo auch die RTL-Formate "Das Supertalent" und "Wer wird Millionär?" lagen.

Die beim jungen Publikum gefragteste Primetime-Showreihe war stattdessen auch 2024 wieder "Wer stiehlt mir die Show?", das bei der Herbst-Staffel allerdings schon erste Abnutzungserscheinungen zeigte, ebenso übrigens wie "Joko & Klaas gegen ProSieben". Joyn-Abrufe sind hier jeweils nicht berücksichtigt, machen den Rückgang im Linearen aber ohnehin nicht wett. Stärkste RTL-Show war wieder "Let's Dance", auch das hat sich nicht geändert - und hier blieb der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr überschaubar.

Angeführt wird das Ranking aber nicht von einer Primetime-Show, sondern von der "heute-show" im ZDF, die es vor allem dank der überragenden zeitversetzten Nutzung auf klassischem Weg (also etwa mit den offenbar noch immer ziemlich verbreiteten Festplattenrekordern) ganz nach vorne schaffte, den gleichen Effekt gab's beim "ZDF Magazin Royale". Als vor Publikum aufgezeichnete Shows führen wir sie hier im Show-Ranking auf, auch wenn der Vergleich mit den sonstigen Primetime-Shows natürlich hinkt.

Sender Reichweite

(14-49 in Mio.) Vergleich

zum Vorjahr heute-show ZDF 1,23 -7% Wer stiehlt mir die Show? ProSieben 1,21 -16% Let's Dance RTL 1,09 -6% Klein gegen Groß Das Erste 0,80 +1% ZDF Magazin Royale ZDF 0,80 -11% Wer weiß denn sowas XXL? Das Erste 0,73 -15% Joko & Klaas gegen ProSieben ProSieben 0,73 -22% Das Supertalent RTL 0,71 lief nicht Wer wird Millionär? RTL 0,69 unv. Lego Masters Allstars RTL 0,68 +10%

Betrachtet man das Ranking, wird obendrein nochmal deutlich, wie stark die Quoten waren, die Joko und Klaas im Rahmen ihres 24-Stunden-Tages bei ProSieben mit dem "Sehr guten Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" waren. 1,27 Millionen 14- bis 49-jährige schauten hier zu - das war mehr als bei jeder Show-Reihe im Jahresschnitt. Der Vergleich hinkt durch die einmalige Ausstrahlung aber natürlich.

Die meistgesehenen Show-Reihen 2024 beim Gesamtpublikum

Generell ließen die linearen Reichweiten 2024 nach - in diesem Umfeld reicht es, seine Werte weitgehend stabil zu halten, um im Vergleich mit anderen nach vorne zu preschen. Zu beobachten ist das bei "Klein gegen Groß", das bei den 14- bis 49-Jährigen bis auf Rang 4 nach vorne kam und nun die stärkste Primetime-Show des Ersten ist. Auch beim Gesamtpublikum war keine Show-Reihe stärker, hier waren im Schnitt fast 5 Millionen dabei, womit man diesmal an "Wer weiß denn sowas XXL" vorbei ziehen konnte. Trotzdem gibt's für Kai Pflaume und Co. keinen Grund zur Unzufriedenheit - zumal die Vorabend-Version ebenfalls noch in den Top 10 landete.

Die Silbereisen-Shows ließen im Vergleich zum Vorjahr zwar etwas Federn, erreichten aber trotzdem im Schnitt fast eine Million mehr als die "Giovanni Zarrella Show" im ZDF. Die mit Abstand reichweitenstärkste Show der Privaten war wieder "Let's Dance" gefolgt von "Wer wird Millionär?" die beide bei RTL liefen. "WWM" kam dabei übrigens hinter dem "Quiz-Champion" im ZDF über die Ziellinie. Für "WWM" gilt natürlich: Die beiden Weihnachtsausgaben sind hier noch nicht berücksichtigt.

Sender Reichweite

(ab 3 in Mio.) Vergleich

zum Vorjahr Klein gegen Groß Das Erste 4,98 -3% Wer weiß denn sowas XXL Das Erste 4,64 -12% heute-show ZDF 4,58 +1% Silbereisen-Shows Das Erste 4,30 -8% Let's Dance RTL 3,95 -5% Bares für Rares (Primetime) ZDF 3,69 -7% Der Quiz-Champion ZDF 3,59 +3% Wer wird Millionär? RTL 3,35 +3% Die Giovianni Zarrella Show ZDF 3,32 -9% Wer weiß denn sowas? Das Erste 3,29 unv.

