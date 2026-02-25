Die Corona-Pandemie hat auch die Arbeitsweise in vielen Unternehmen verändert, nahezu überall wird seither verstärkt im Home Office gearbeitet. Das führt sogar soweit, dass sich ganze Arbeitsplatz- und Bürokonzepte ändern, weil man plötzlich nicht mehr allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gleichzeitig einen Platz vor Ort im Büro anbieten muss. Der Bedarf nach Bürofläche sinkt. ProSiebenSat.1, das nach wie vor mit dem Bau seines "New Campus" steckt, beschäftigt das ebenso wie den BR, der kürzlich mit einem Großteil der Belegschaft nach Freimann gezogen ist.

Schon vor rund zwei Jahren gab es eine Fülle an Unternehmen, die damals ihre Home-Office-Regelungen anpassten. Nach dem weitgehenden Ende der Corona-Pandemie beorderte man große Teile der Belegschaft wieder verstärkt ins Büro, darunter waren damals Unternehmen wie SAP und Otto. Es war offenbar nur ein erster Schwung, zuletzt häuften sich wieder die Berichte über Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Büro zitieren. Sowohl bei Volkswagen als auch bei Hugo Boss soll die Belegschaft künftig weniger oft im Home Office arbeiten.

Und in der Medienbranche? DWDL.de hat sich in den zurückliegenden Wochen umgehört und wollte wissen: Wie sieht die aktuelle Home-Office-Regelung bei Sendern, Streamern und Produktionsfirmen aus? Was waren die ausschlaggebenden Gründe dafür und wie hat sich der Umgang mit dem mobilen Arbeiten in der Zeit seit Corona verändert? Allgemeingültige Antworten gibt es nicht. Einige Unternehmen machen sich aktuell Gedanken, wie sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt zurück ins Büro holen können. Bei anderen setzt man nach wie vor auf viel mobiles Arbeiten.

© RTL

© ProSiebenSat.1

Die vier Arbeitsmodelle hätten sich in der Praxis bewährt und würden die Grundlage der hybriden Arbeitswelt legen, heißt es aus Unterföhring. "Gleichzeitig verstehen wir diese Modelle nicht als starres System: Die Bereiche prüfen regelmäßig, ob das gewählte Modell noch zu ihren Aufgaben und Arbeitsanforderungen passt. In einigen Fällen wurden Modelle angepasst, Teamtage verändert oder Präsenzanteile neu definiert." Generell habe der Campus in Unterföhring nach dem Ende der Corona-Pandemie als zentraler Ort für Austausch, Zusammenarbeit und Kreativität an Bedeutung gewonnen. Viele Mitarbeitenden würden das Büro inzwischen wieder regelmäßig nutzen.

Internationale Regelungen bei Streamern

© Netflix

Überhaupt feiert sich Netflix selbst dafür, extrem wenige feste Regeln zu haben. Die Urlaubsrichtlinie besteht nach Unternehmensangaben aus zwei Wörtern: "Nimm Urlaub". Und auch bei den Spesen vertraut Netflix seiner Belegschaft und gibt lediglich vor: "Handle im besten Interesse von Netflix." In dem Memo räumt der Streamer zwar ein, auch "einige Misserfolge" mit Personen erlebt zu haben, die diese Freiheiten ausgenutzt hätten. Dennoch habe der Fokus auf Autonomie Netflix so erfolgreich gemacht. "Die größte Bedrohung in der Unterhaltungs- und Technikbranche ist ein Mangel an Kreativität, Flexibilität und Innovation. Aus diesem Grund ist das beste Mittel für langfristigen Erfolg, möglichst wenig feste Regeln und Prozesse zu haben und Mitarbeitenden die Freiheit zu geben, ihr eigenes Urteilsvermögen zu nutzen und aus ihren Fehlern zu lernen." Und doch ist in der Branche durchaus bekannt, dass der Hauptsitz in Berlin eine zentrale Rolle für Netflix spielt. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen wöchentlich auch aus weit entfernten Teilen der Republik pendeln. Wie das zur angeblichen Freiheit passt: unklar.

© Amazon

2024 berichteten einige Medien allerdings über eine Ausnahmeregelung bei Amazon - und diese soll ausgerechnet den deutschen Markt betreffen. Hierzulande sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, anders als in anderen Ländern, auch weiterhin an zwei Tagen in der Woche im Home Office arbeiten dürfen. Ob es dieses Regelung für Deutschland nach wie vor gibt, will man bei Amazon auf Anfrage nicht kommentieren.

ÖRR: Wahlweise Tarifvertrag oder formlose Regelung

Einen explizit anderen Weg als Amazon geht der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR). Auf die Veränderungen durch Corona angesprochen erklärt ein Unternehmenssprecher: "Die Arbeitswelt hat sich in dieser Zeit stark verändert und ein Zurück zu einer restriktiven Präsenzkultur kam für uns im MDR und für unsere Mitarbeitenden nicht mehr in Frage." Durch die Pandemie mussten plötzlich viele Menschen ins Home Office und es zeigte sich, welche Jobs auch mobil gut durchführbar sind - und welche nicht. Seit 2021 gilt nun eine entsprechende Dienstvereinbarung, die alles regelt.

© MDR

Nach MDR-Angaben wird im Sender rund 40 Prozent mobil gearbeitet, also nicht an einem bestimmten Standort des Unternehmens. Das ist vor allem auch deshalb interessant, weil die Home-Office-Quote im MDR damit deutlich höher liegt als im Schnitt in den drei Bundesländern, die man abdeckt. Während der Bundesschnitt laut dem Statistischen Bundesamt bei 22,7 Prozent liegt, sind es in Sachsen (16,1 Prozent), Thüringen (13,5 Prozent) und Sachsen-Anhalt (10,9 Prozent) deutlich weniger.

© NDR/Gita Mundry

"Die Kombination aus mobiler Arbeit und Präsenz ist ein ausgewogenes Modell, das die Funktionsfähigkeit des NDR unterstützt und gleichzeitig den Bedürfnissen vieler Mitarbeitender entgegenkommt", heißt es vom NDR gegenüber DWDL.de. Der Sender verweist auf eine bessere Vereinbarung von Berufs- und Privatleben und darauf, dass auch die Inklusion von schwerbehinderten Mitarbeitenden so besser funktioniere. Gleichzeitig zeige die Erfahrung, "dass die persönliche Zusammenarbeit vor Ort für Kreativprozesse, spontane Abstimmungen und die soziale Teamkultur weiterhin eine wichtige Rolle spielt."

© ZDF

Unterschiede bei Produktionsriesen

© Banijay

© Leonine Studios

Ausnahmen gibt es bei Leonine aber auch heute trotz der neuen Regelung, in Einzelfällen und in Abstimmung mit der jeweiligen Führungskraft kann von der bestehenden Vorgabe abgewichen werden. Solche Ausnahmen sind möglich bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit kleinen Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen. Auch Personen, die mehr als eine Stunde ins Büro fahren würden, können mehr als ihre Kolleginnen und Kollegen im Home Office arbeiten.