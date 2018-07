"Mit 80 Jahren um die Welt": Zwischen Leben und Tod

© ZDF / Svea Pietschmann / Alpenblick GmbH / KNSK

Für die ZDF-Sendung "Mit 80 Jahren um die Welt" haben sich sechs Senioren auf eine Weltreise begeben. Überschattet werden die Ereignisse vom Todesfall eines Kandidaten - glücklicherweise haben Sender und Produktion einen guten Umgang damit gewählt.



24.07.2018 - 08:07 Uhr von Alexander Krei 24.07.2018 - 08:07 Uhr

Manchmal liegen große Freude und unendliche Trauer im Leben eng beisammen. Gerade drehte die Produktionsfirma Talpa noch mit sechs rüstigen Rentnern in Südafrika, Dubai, Indien und der Mongolei für ein neues Format, da ereilte das ZDF ein unschöner Anruf. Einer der Teilnehmer, dem 1937 nördlich von Hamburg geborenen Lothar, klage über Unwohlsein und solle nach Hause fliegen, hieß es. Doch noch vor dem Rückflug folgt die bittere Diagnose: Lungenentzündung. Dann geht alles ganz schnell: Noch während des Krankentransports nach Bangkok verstirbt der gelernte Fliesenleger.

Eine Schock-Nachricht - nicht nur für die Angehörigen in Deutschland, sondern auch für den Sender, das Produktionsteam von Talpa und natürlich für die fünf anderen Senioren, die sich erst zu Beginn der Dreharbeiten kennengelernt hatten und nun, im hohen Alter, erstmals die weite Welt entdeckten. "Mit 80 Jahren um die Welt" nennt das ZDF das eigentlich aus den Niederlanden stammende Format, in dem es längst nicht nur darum geht, exotische Plätze zu besuchen, sondern auch persönliche Lebensgeschichten, Ängste und Träume der Protagonisten in den Mittelpunkt zu stellen.



© ZDF / Rico Rossival

"Berührungsängste hatten wir nicht, aber großen Respekt", sagt Thorsten Haas (Foto), der als stellvertretender Leiter der ZDF-Hauptredaktion Show fungiert und das Format seit mehr als einem Jahr forciert. "Es handelt sich um eine spannende Generation. Geboren im Krieg, groß geworden in den Nachkriegsjahren." Sofort habe ihn die Grundidee überzeugt, weil bei Unterhaltung auch eine Tiefe und Relevanz mitschwinge. "Es geht um die Frage, wie wir mit alten Menschen umgehen und wie wir selbst alt werden wollen." Dass es jedoch so konkret um Leben und Tod gehen würde, hatte freilich keiner der an der Produktion Beteiligten erwartet.

Entsprechend groß war die Unsicherheit, wie es nach dem plötzlichen Todesfall weitergehend würde. Die Antwort gaben nicht zuletzt die übrigen Kandidaten. "Es war von Anfang an der Wunsch der anderen Senioren, die Reise fortzusetzen - auch für und im Gedenken an Lothar", erinnert sich Haas. "Sie konnten nicht so recht verstehen, dass wir überhaupt darüber nachdachten, das Programm nicht auszustrahlen, und fragten, warum der Tod überall derart tabuisiert wird. Es sei ihnen doch bewusst, dass sie die Reise im letzten Drittel ihres Lebens antreten."

"Man konnte sehen, wie viel Freude Lother an der Reise hatte."

Thorsten Haas, stellvertretender Leiter der ZDF-Hauptredaktion Show

Haas selbst telefonierte in der Zwischenzeit mehrfach selbst mit der Tochter des Verstorbenen, wie er sagt. "Sie hat im Vorfeld auch das Material zu sehen bekommen und positiv darauf reagiert - so schwer es auch für sie war, sich das anzusehen. Man konnte sehen, wie viel Freude Lother an der Reise hatte." Das zeigt sich gleich zu Beginn der ersten von sechs Folgen, in der das ZDF die traurige Nachricht schon vorwegnimmt. "Eigentlich werden Träume meistens nicht wahr", sagt Lothar da und schaut glücklich aus dem Fenster eines Wolkenkratzers, "aber dieser wird wahr."

Es ist ein Moment, der ans Herz geht. Genau wie auch der Rest der Sendung, die den Tod nicht ausklammert und stets den richtigen Ton trifft, in schönen ebenso wie in traurigen Momenten. Einen großen Anteil daran hat auch Moderator Steven Gätjen, der als empathischer Reiseleiter fungiert und sofort auf Augenhöhe mit den Senioren ist. Und obwohl es ums Älterwerden geht, ist "Mit 80 Jahren um die Welt" weit entfernt davon, altbacken und angestaubt zu sein. Man kann also nur hoffen, dass die Zuschauer das am späten Abend etwas versteckte Format finden werden.

ZDF-Showmann Thorsten Haas macht jedenfalls keinen Hehl daraus, gerne eine zweite Staffel machen zu wollen - ungeachtet der Tragödie, die die Produktion vor wenigen Wochen überschattete. "Ich bin sicher, dass es noch viele spannende Lebensgeschichten und viele Wünsche an spannenden Locations zu erzählen gibt." So habe man in der ersten Staffel den amerikanischen Kontinent komplett ausgelassen. "Das wären schlicht zu viele Flugmeilen gewesen."

Das ZDF zeigt die erste Folge von "Mit 80 Jahren um die Welt" am Dienstag um 22:45 Uhr, die weiteren Episoden folgen am Mittwoch und Donnerstag sowie nächste Woche von Dienstag bis Mittwoch ebenfalls am späten Abend.

Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Sport mag er am liebsten, wenn er in der Glotze läuft. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

Teilen