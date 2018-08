Ben - wer? Das ist der neue Moderator von "X Factor"

© Sky

24.08.2018 - 08:15 Uhr von Alexander Krei , Köln24.08.2018 - 08:15 Uhr

"Survivor", "Big Brother", "Take Me Out", "X Factor": Die Liste der Shows, die Ben Istenes moderiert hat, liest sich beachtlich. Doch wenn der 31-Jährige mit seiner Familie durch Köln läuft, wird er trotzdem nicht erkannt. Kein Wunder: Istenes feierte all seine Erfolge in Ungarn, wo er auch geboren ist. Dass er jetzt von Sky für die Neuauflage der deutschen "X Factor"-Adaption als Moderator verpflichtet wurde, dürfte zu den überraschendsten Personalien zählen, die es in den vergangenen Jahren hierzulande vor der Kamera gegeben hat.

"Das Interesse fürs Fernsehen kam mit etwa 14 Jahren", erzählt Istenes in einem Kölner Hotel im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de. "Zuhause habe ich gezaubert und meine eigenen Nachrichten moderiert - obwohl ich nicht der geborene Nachrichtensprecher bin." Zu dieser Zeit war der kleine Ben schon längst in Deutschland angekommen. Nach der Scheidung seiner Eltern verbrachte er fast zehn Jahre in München und Bad Kohlgrub bei Garmisch-Patenkirchen, ehe es ihn wieder nach Ungarn zog.

Aus dem Plan, nur ein Jahr zu bleiben, um das Abitur zu machen, wurde nichts. Erst folgte die Liebe, dann die große TV-Karriere, obwohl sich Letzteres zunächst nicht andeutete. "Ich habe mich bei MTV beworben, wollte aber eigentlich zu Viva", erinnert sich der gebürtige Budapester, der nach der MTV-Absage einige Monate später überraschend doch noch von Viva hörte und dort schließlich so gut ankam, dass das das große RTL auf ihn aufmerksam wurde. Seit acht Jahren arbeitet Istenes nun schon für den ungarischen Marktführer.

Trotz der großen Erfolge zieht es den Moderator nun also nach Deutschland - wohl wissend, dass der Weg steinig sein kann. "Ich habe schon lange mit dem Schritt geliebäugelt, auch hier Fuß zu fassen, weil das eine echte Herzensangelegenheit ist." Geholfen hat der Kontakt zur UFA, für die Ben Istenes in Ungarn moderiert hat und die nun auch hinter "X Factor" steht. Vor allem Ute Biernat, die Chefin von UFA Show & Factual, war es, die sich für den tätowierten Mann mit seinen blonden Haaren stark machte.

Sein Schritt vor die Kamera ließ dennoch auf sich warten. Während er in Ungarn weiter moderierte, arbeitete Istenes in Deutschland zunächst hinter der Kamera bei "Wer weiß denn sowas?" und dem "Supertalent". Bis sich plötzlich die Möglichkeit auftat, "X Factor" zu moderieren. "Für mich fühlt sich das jetzt an, wie nach Hause zu kommen", erzählt der 31-Jährige mit einem breiten Grinsen und räumt ein, dass natürlich auch ein wenig Glück dazu gehörte, an den Job zu kommen.



© Sky

Ben Istenes moderiert "X Factor" zusammen mit Charlotte Würdig

Mutig findet er die Entscheidung von Sky, ihn letztlich neben Charlotte Würdig als Moderator verpflichtet zu haben, sagt Istenes zu DWDL.de. "Meistens wollen die Sender zwar neue Gesichter, aber im letzten Moment entscheiden sie sich dann doch für den bekannten Namen." Das Problem sei eben, dass die meisten neuen Gesichter nicht routiniert sind. "Ich mache den Job dagegen schon seit zehn Jahren, wenn auch in einer anderen Sprache. Womöglich hat mir das einen kleinen Vorteil verschafft."

Die ersten Aufzeichnungen sind schon seit einigen Wochen im Kasten - und geht es nach Istenes, dann soll "X Factor" für ihn möglichst nur der Anfang sein. "Mein Plan ist es, verstärkt in Deutschland zu moderieren, aber auch weiter in Ungarn vor der Kamera zu stehen." Vielleicht auch deshalb will er nicht öffentlich darüber sprechen, was er von der umstrittenen Werbesteuer hält, mit der Ministerpräsident Viktor Orbán der privaten RTL-Sendergruppe in seinem Land schon seit geraumer Zeit das Leben schwer macht.

Aktuell kreisen die Gedanken von Ben Istenes fast ausschließlich um seinen Show-Einstand bei Sky. Sollte die Musikshow vom kommenden Montag an für den Bezahlsender ein Erfolg werden, wird sich der Moderator darauf einstellen müssen, auch hierzulande nicht mehr unbemerkt durch die Straßen schlendern zu können. "Ich arbeite daran, dass sich das in Deutschland ändert", erklärt er. "Dann muss ich mir eben einen anderen Ort suchen, um mich auszuruhen."

"X Factor" läuft ab dem 27. August jeweils montags und freitags um 20:15 Uhr bei Sky 1.

