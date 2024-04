am 29.04.2024 - 12:30 Uhr

Unter dem Titel "Weiss & Morales" produzieren ZDF, der öffentlich-rechtliche Sender Spaniens, RTVE, Portocabo, Nadcon und ZDF Studios aktuell eine neue, vierteilige Krimiserie, in denen sowohl deutsche als auch spanische Schauspielerinnen und Schauspieler zu sehen sein sollen. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen. Gedreht wird an verschiedenen Orten auf den Kanarischen Inseln, wobei Gran Canaria als Hauptszenario dient. Auf welchem Sendeplatz im ZDF die Serie zu sehen sein soll, ist aktuell noch nicht bekannt.

Inhaltlich geht es in "Weiss & Morales" um den spanischen Guardia Civil Sergeant Raúl Morales (Miguel Ángel Silvestre) und die deutsche BKA-Agentin Nina Weiss (Katia Fellin), die auf den Kanarischen Inseln gemeinsam ermitteln. Trotz ihrer unterschiedlichen Charaktere und Ermittlungsmethoden finden sie in jeder Folge die Lösung des Falls. Neben Fellin und Silvestre werden in der Serie auch unter anderem Juanjo Puigcorbé, Mariam Hernández, Margarita Broich, Thomas Heinze, Tania Santana, Yaiza Guimaré, Saulo Trujillo, Luifer Rodríguez und Iria Santana zu sehen sein.

Regie führt Oriol Ferrer ("Entrevías", "Estoy Vivo"), als ausführende Produzenten agieren Alfonso Blanco der Produktionsfirma Portocabo ("Rapa", "Hierro") und Peter Nadermann von Nadcon ("Die Brücke", "Kommissarin Lund - Das Verbrechen"). Das spanisch-deutsche Autorenteam wird von Nina Hernández, Carlota Dans und Ron Markus angeführt. Wolfgang Feindt ist der verantwortliche Redakteur im ZDF und Mar Díaz ist ausführende Produzentin bei RTVE. ZDF Studios übernimmt den weltweiten Vertrieb außerhalb der spanischsprachigen Gebiete.