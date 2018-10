DWDL-Rundfunkrat: Berben, Vogel und die Kelly Family

© DWDL

Iris Berben spielt die Hauptrolle in der neuen ZDF-Miniserie "Die Protokollantin". Doch das ist nicht der einzige Serien-Start: "The Team" meldet sich zurück und mit "Mars" wagt sich sogar Welt in die Fiction vor. Die Kelly Family gibt's auch noch zu sehen.



© ZDF/Alexander Fischerkoesen

Samstag, 21:45 Uhr, ZDFund schon ab Freitag, 10:00 Uhr in der ZDF-Mediathek

Freya Becker (Iris Berben), Protokollantin beim LKA Berlin, lebt zurückgezogen und unauffällig. Den Verlust ihrer Tochter Marie (Zoe Moore), die elf Jahre zuvor spurlos verschwand, hat Freya nie verwunden. Als sie mit einem Fall konfrontiert wird, der sie an den ihrer Tochter erinnert, und kurz darauf Maries mutmaßlicher Mörder aus dem Gefängnis entlassen wird, beschließt Freya, der Wahrheit auf den Grund zu gehen.

Produktion: Moovie



© National Geographic

Dienstag, 20:05 Uhr, Welt

Die Serie begleitet Sawyer (Ben Cotton) und seine Crew, bestehend aus Hana Seung (Jihae), Javer Delgado (Alberto Ammann), Amelie Durand (Clémentine Poidatz), Marta Kamen (Anamaria Marinca) und Robert Foucault (Sammi Rotibi). Sie erleben die psychosomatischen Folgen radioaktiver Strahlung, fehlender Schwerkraft und völliger Isolation. Sie kämpfen mit Havarien, Sandstürmen und Ernteeinbrüchen. Ihre neue Heimat ist das fiktive Marsdorf Olympus Town. Seine Kuppel vereint Forschungs- und Wohnräume, Gewächshäuser, Labore und Generatoren.

Produktion: Imagine Entertainment, RadicalMedia



© MG RTL D © MG RTL D "Ein Sommer mit der Kelly Family"

Montag, 21:15 Uhr, Vox

Seit eineinhalb Jahren steht die Kelly Familiy wieder gemeinsam auf der Bühne, gleichzeitig ist es die Wiedervereinigung von sechs Geschwistern. Sie alle teilen dieselbe Vergangenheit, doch blicken sie alle sehr unterschiedlich auf diese Zeit zurück. In sechs Folgen erzählen die Familienmitglieder ihre persönliche Lebensgeschichte. Den Anfang macht Patricia Kelly, die nach Angaben des Senders "persönliche Einblicke in ihren Alltag zwischen Tourneestress und Soloprojekten" gewährt. Auch ihre Söhne Iggy und Alexander kommen zu Wort.

Produktion: Herr!Media tv-productions



© obs/ZDF/Miklos Szabo © obs/ZDF/Miklos Szabo "Das Team II"

Donnerstag, 20:15 Uhr, Arte

Sonntag, 22:00 Uhr, ZDF

Drei Jahre nach der ersten Staffel wird die internationale Krimi-Koproduktion "The Team" fortgesetzt. Im Vergleich zur ersten Staffel gibt es vor der Kamera einige Veränderungen: Das Ermittlerteam wurde ausgetauscht, als deutscher Ermittler fungiert dieses Mal Jürgen Vogel, der die Nachfolge von Jasmin Gerat antritt. Zu Beginn werden in einer geheimen Unterkunft im dänischen Marschland sechs Menschen erschossen. Die junge Syrerin Malu (Sarah Perles) kann flüchten, doch unter den Opfern sind zwei belgische Schwestern, die Kontakt zu einer Extremistenmiliz hatten.

Produktion: Network Movie u.a.



© ProSieben/Sat.1/Andre Kowalski © ProSieben/Sat.1/Andre Kowalski "The Voice of Germany"

Donnerstag, 20:15 Uhr, ProSieben

Sonntag, 20:15 Uhr, Sat.1

In der achten Staffel von "The Voice of Germany" suchen Yvonne Catterfeld, Mark Forster, Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier sowie Neuzugang Michael Patrick Kelly nach den besten Stimmen. Am Konzept hat sich nichts geändert: Wie gehabt startet die Show mit den Blind Auditions, bei denen sich die Coaches alleine auf den Gesang konzentrieren müssen. Und auch weiterhin teilen ProSieben und Sat.1 die Folgen brüderlich untereinander auf.

Production: Talpa Germany



