"Deutschland 86": Wie definieren Sie Erfolg, Herr Winger?

Amazon statt RTL: Die zweite Staffel der "Deutschland"-Serie läuft neuerdings bei Prime Video. Gibt es Unterschiede bei der Arbeit - und wie definiert man Erfolg, wenn es keine Quoten gibt? Produzent Jörg Winger im Video-Interview.



20.10.2018 - 13:29 Uhr von Alexander Krei 20.10.2018 - 13:29 Uhr

Seit Freitag ist "Deutschland 86" bei Prime Video von Amazon verfügbar. Produzent Jörg Winger hat mit Blick auf die Arbeit an der Serie, deren vorherige Staffel noch bei RTL zu sehen war, keine allzu großen Unterschiede festgestellt. "Vom Geschichten erzählen her ist es eigentlich gar nicht so sehr anders", sagte er im Gespräch mit DWDL.de am Rande des German MIP Cocktails in Cannes.

"Wir sind genauso daran gegangen wie an 'Deutschland 83' und haben versucht, die bestmögliche Version unserer Geschichte zu erzählen", so Winger. Dass es bei Streamingdiensten keine täglichen Einschaltquoten gibt, verändert den Blick auf Erfolg. Winger selbst bemisst Erfolg stets in zwei Kategorien: "Einmal ob ich selbst zufrieden bin mit dem, was wir da gemacht haben. Und das zweite ist, ob die Partner, mit denen man zusammenarbeitet, zufrieden sind."

Beides scheint der Fall zu sein - zumal Amazon kürzlich bereits eine dritte Staffel bestellt hat, die dann unter dem Titel "Deutschland 89" an den Start gehen wird. Aktuell sitze man bereits im Writers' Room, sagte Jörg Winter im DWDL.de-Gespräch.

