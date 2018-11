DWDL-Rundfunkrat: "Parfum", "Milk & Honey", Lego-Show

© DWDL

Mit "Parfum" und "Milk & Honey" starten am Mittwoch gleich zwei vielversprechende deutsche Serien. Und die neue Fernsehwoche hält noch weitere Neustarts bereit: Bei RTL wird mit Lego gespielt und bei Joko Winterscheidt geht's um Musik.



11.11.2018 - 20:15 Uhr von Alexander Krei



Mittwoch, 22:00 Uhr, ZDFneo

Die neue ZDFneo-Serie basiert auf Motiven des Bestsellers "Das Parfum" von Patrick Süskind und erzählt doch eine ganz eigene Geschichte in der Gegenwart: Die Ermittlungen zum brutalen Mord an der Sängerin "K" führen Nadja Simon zu fünf ehemaligen Internatsschülern. "K" war damals der umschwärmte Mittelpunkt ihrer Clique. Als die fünf sich nach zwanzig Jahren als Mordverdächtige wieder begegnen, droht ein altes Geheimnis ans Tageslicht zu gelangen.

Produktion: Constantin Film / Moovie



Mittwoch, 21:15 Uhr, Vox

Nach dem "Club der roten Bänder" startet jetzt die nächste Vox-Serie: Für die Beerdigung seines Vaters kehrt Johnny (Artjom Gilz) in sein Heimatdorf zurück. Er muss sich etwas einfallen lassen, um die Familienimkerei vor dem Ruin und seine Schwester vor dem Jugendamt zu retten. Wenigstens ist die Wiedersehensfreude mit seinen alten Freunden Michi (Nils Dörgeloh) und Kobi (Deniz Arora) groß. Als Johnny auf den letzten Mitarbeiter der Imkerei trifft, tut sich eine Möglichkeit der Geldbeschaffung für ihn und seine Freunde auf: Ein männlicher Escort-Service.

Produktion: Talpa Germany Fiction



Donnerstag, 23:10 Uhr, ProSieben

In der neuen ProSieben-Show lässt Joko Winterscheidt Deutschlands größte Musikstars und deren Bands gegeneinander antreten. Am Ende performen sie einen ihrer größten Hits - doch dazu müssen sie sich in mehreren Runden die passenden oder auch unpassenden Instrumente erspielen: Synthesizer oder Kinder-Klavier? Drumset oder Kochtop-Set? Profi-Backgroundsänger oder Jokos krächzende Stimme? Zum Auftakt sind Max Giesinger und Maite Kelly mit dabei.

Produktion: Florida TV



Sonntag, 19:05 Uhr, RTL

Kreativität, Erfindergeist, Schnelligkeit und technisches Know-How sind gefragt, um in die Liga der "Lego Master" einziehen zu können. In vier Folgen zeigen ambitionierte Steinchen-Fans, was sie Großartiges erschaffen können. Jede Woche treten vier Zweierteams gegeneinander an, um mit Zugriff auf über eine Million Lego-Steine ihren Einfallsreichtum, ihr bauliches Können und ihr Durchhaltevermögen unter Beweis zu stellen. Unterstützung bekommen sie dabei von wechselnden prominenten Paten: Reiner Calmund, Joachim Llambi und Lutz van der Horst bringen jeweils eine Aufgabe mit und ergänzen das Jury-Team. Oliver Geissen moderiert.

Produktion: Endemol Shine Germany



Samstag, 20:15 Uhr, ZDF

Alice Dwyer und Johann von Bühlow spielen im neuen Samstagskrimi ein Ehepaar, das in der selben Branche arbeitet: Sie als Kriminalhauptkommissarin Yvonne Wills mit Verbindungen in die Berliner Unterwelt, er als angesehener Fallanalytiker Heiko Wills. Als in einem Club eine Tote gefunden wird, beschließt Yvonnes Chef, dass die beiden gemeinsam ermitteln sollen. Yvonne möchte Ehe und Arbeit zwar lieber weiterhin trennen, aber Heiko ist von der Aussicht, endlich mehr Zeit mit seiner Frau zu verbringen, begeistert.

Produktion: Eikon Media

