DWDL-Rundfunkrat: Senioren, Weihnachten und kleiner Lord

© DWDL

Kurz vor Weihnachten startet Sat.1 den neuesten "The Voice"-Ableger - diesmal müssen sich auf der Bühne die Senioren beweisen. Außerdem: Joko und Klaas feiern und im Ersten gibt's wie in jedem Jahr den "kleinen Lord" zu sehen.



16.12.2018 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 16.12.2018 - 20:15 Uhr



© ProSieben/Andi Huber

Samstag, 20:15 Uhr, ProSieben

Funkelnde Lichter, geschmückte Fassaden und mitten in die idyllische Vorweihnachtszeit platzen Joko & Klaas. Nach dem Motto "Weihnachten ist nur einmal im Jahr" wird bis zur Besinnlichkeit mit Gästen geplaudert, gespielt, gelacht. Neben einer X-mas-Edition des Klassikers "Aushalten: Nicht Lachen" inszenieren Joko & Klaas die traditionelle Weihnachtsgeschichte völlig neu. Im Adventskalender des Fernsehens steckt hinter jedem Türchen eine Überraschung.

Produktion: Florida TV



© Sat.1/André Kowalski

Sonntag, 20:15 Uhr, Sat.1

Eine Woche nach dem Finale von "The Voice of Germany" sucht Sat.1 erstmals ältere Talente. Mit dabei sind die Frontmänner von The BossHoss, die nach fünf Jahren wieder auf den berühmten roten Drehstühlen Platz nehmen. Im Wettstreit mit den weiteren Coaches Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Sasha batteln sich The BossHoss um die beste Stimme ab 60.

Produktion: Talpa Germany



© ZDF/Nicolas Maack

Samstag, 20:15 Uhr, ZDF

Nach 50 Folgen in knapp 20 Jahren wurde die Reihe "Stubbe - Von Fall zu Fall" im Januar 2014 eigentlich beendet, Kriminalhauptkommissar Stubbe wurde im Finale damals in den Ruhestand versetzt. Doch so ganz wollte Wolfgang Stumph dann doch nicht von seiner Paraderolle lassen - jetzt unterbricht er kurz vor Weihnachten die Rentenzeit. Nach eeiner Herz-OP reist Stubbe auf die beschauliche Nordseeinsel Amrum, um sein Leben zu überdenken. Aber natürlich geht's doch plötzlich wieder um Mord.

Produktion: Polyphon



© DMAX

Donnerstag, 22:15 Uhr, DMAX

In seiner neuen Doku-Reihe will DMAX den Beruf des Piloten in allen Facetten begleiten. Der Sender verspricht Einblicke in die Cockpots und Aufnahmen aus der Vogel- und Begleitperspektive, die die Komplexität des Piloten-Alltags veranschaulichen sollen. So geht es etwa um Jan Sobick von der Luftrettung Gießen, der eine Ambulanzmaschine steuert, die im Innenraum einer kleinen Intensivstation gleich.

Produktion: Janus TV



© ARD/Degeto

Freitag, 20:15 Uhr, Das Erste

Kurz vor dem Fest gibt's einen echten Klassiker zu sehen: Der Earl of Dorincourt lässt seinen kleinen Enkel Ceddie aus Amerika nach England kommen, um ihn auf seinem Schloss standesgemäß zu erziehen. Unter dem Einfluss des liebenswerten Jungen verwandelt sich der grantige alte Herr in einen Menschenfreund und Wohltäter. Alec Guinness in seiner Paraderolle...

Teilen