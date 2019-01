DWDL-Rundfunkrat: Dschungel, Erben und ein Zweiteiler

© DWDL

Dschungel-Fans, aufgepasst: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" kehrt in wenigen Tagen bei RTL zurück. Außerdem hält die neue Fernsehwoche eine Serie von Harald Schmidt und einen Zweiteiler mit Barbara Auer und Heino Ferch bereit.



06.01.2019 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 06.01.2019 - 20:15 Uhr



Freitag, 21:15 Uhr, RTL

Zum 13. Mal öffnet das australische Dschungelcamp bei RTL seine Pforten. Ein Palmendach, eine Feuerstelle und ein Plumpsklo - viel mehr gibt's für die mehr oder weniger bekannten Teilnehmer. Ihren gewohnten Luxus können sich die VIPs ohnehin abschminken. Für bissige Kommentare sorgen erneut Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Und wer nicht genug vom Dschungel bekommen kann, kann sich im Anschluss bei RTLplus "Die Stunde danach" reinziehen.

Produktion: ITV Studios Germany



Donnerstag, 22:00 Uhr, SWR Fernsehen

Nach dem tragikomischen Segway-Absturz seines Vaters Christian und seines Bruders Gernot steht Wolfram (Uwe Ochsenknecht) vor einer folgenschweren Entscheidung: Versteckt er sich weiterhin in der zweiten Reihe und schaut bequem von seiner Luftmatratze im hauseigenen Pool aus zu, wie seine sich vor Dekaden nach Uruguay abgesetzte Mutter Marianne (Irm Hermann) den Verlag an Arne Gaius Prescher, den Erzkonkurrenten seines Vaters, verscherbelt - oder fasst er sich endlich ein Herz und folgt seinem Vater in die übergroßen Fußstapfen? Eine Miniserie nach einer Idee von Harald Schmidt...

Produktion: Violet Pictures in Zusammenarbeit mit Zeitsprung Pictures



Donnerstag, 20:45 Uhr, One

Was gibt es Schöneres, als mit guten Freunden zu kochen, zu spielen und zu lachen? Genau darum geht's bei "Comedy Cuisine": Gastgeberder neuen Show sind Caroline Frier und Abdelkarim - doch kochen müssen ihre beiden Gäste, und die Frage des Abends lautet: Wer hat den besseren Gast? Man kocht nicht nur gegeneinander, sondern muss auch schräge Spiele überstehen - und die eine oder andere Karaoke-Performance. Am Ende wird die Trophäe des Abends verliehen, die goldene Ananas.

Produktion: Paloma Pictures



Montag und Dienstag, 20:15 Uhr, ZDF

Die Fortsetzung des TV-Hits "Tod eines Mädchens" mit Barbara Auer und Heino Ferch: Vier Jahre nach dem Mord an einer 14-jährigen Schülerin wird die Kleinstadt Nordholm erneut durch einen Schicksalsschlag erschüttert. Ein Familienvater wird tot am Strand aufgefunden, Mutter und Tochter sind spurlos verschwunden – ohne eine Notiz zu hinterlassen, ohne die Katze zu versorgen. Simon Kessler von der Hamburger Mordkommission übernimmt die Ermittlungen. Für ihn deutet alles auf einen erweiterten Suizid hin. Seine Kollegin Hella Christensen, die mittlerweile in Kiel arbeitet, will daran nicht glauben.

Produktion: Network Movie



Donnerstag, 20:15 Uhr, Sat.1

In der neuen Serie von Dick Wolf stehen die Fälle der beiden Special Agents Maggie Bell (Missy Peregrym) und Omar Adom "OA" Zidan (Zeeko Zaki) im Mittelpunkt. Es geht um rassistische Hassverbrechen, Spionage, brutalen Menschenhandel und Zwangsprostitution. Anders als in vielen anderen Serien geht es in "FBI" nicht um das vielzitierte "ungleiche Ermittlerduo". Bell und Zidan haben keine Zeit für lockere Sprüche und Liebesromanzen. In den USA gehört "FBI" zu den erfolgreichsten Neustarts der Saison.



Produktion: Wolf Films

