DWDL-Rundfunkrat: Liefers, Lieder und neue Ermittler

Jan Josef Liefers spielt die Hauptrolle in einem neuen ZDF-Krimi und der "Tatort" macht wieder Station in Dortmund. Außerdem: ProSieben startet eine neue Musikshow und bei Sky Atlantic HD startet endlich die dritte Staffel von "True Detective".



13.01.2019 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 13.01.2019 - 20:15 Uhr



Montag, 20:15 Uhr, ZDF

Rechtsanwalt Joachim Vernau glaubt, nichts könne ihn mehr überraschen. Doch dann steht eine junge Frau vor der Kanzlei, die nach dem Tod ihres Stiefvaters ihren leiblichen Vater sucht. Rachel Cohen ist aus New York nach Berlin gekommen, um herauszufinden, was im Sommer Anfang der 1990er Jahre passiert ist. In jenem Sommer, in dem Vernau die Uni in Boston besuchte und wie drei andere Kommilitonen auch, in Rachels verstorbene Mutter verliebt war.

Produktion: Network Movie



Donnerstag, 20:15 Uhr, ProSieben

In jeder Ausgabe der neuen Show begrüßt Moderatorin Jeannine Michaelsen jeweils zwei Künstler - das können völlige Newcomer, aber auch etablierte Bands und Singer-Songwriter sein. Sie spielen die Songs eines dieser Stars in ihrem ganz persönlichen Stil. Die Promi-Musiker entscheiden am Ende, welches Cover sie am meisten begeistert und wer in der Publikumsentscheidung die Chance hat, 25.000 Euro zu gewinnen. Zum Auftakt sind Olly Murs, Jason Derulo und Sasha mit dabei.



Produktion: Constantin Entertainment





Sonntag, 20:15 Uhr, Das Erste

Der ehemalige Bergmann Andreas Sobitsch wird erschossen am Flussufer aufgefunden, unweit von Dortmund. Sein Zuhause war eine alte Zechensiedlung. Die Kommissare Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt), Nora Dalay (Aylin Tezel) und Jan Pawlak (Rick Okon) befragen Freunde und Ex-Kollegen des Mordopfers. Sobitsch hatte sich bis zuletzt für die Interessen der Bergleute eingesetzt. Aber in der einst eingeschworenen Gemeinschaft herrscht Streit: Auf dem Gelände ihrer Zeche öffnet bald ein Freizeitpark. Doch viele fühlen sich als Verlierer des Strukturwandels im Ruhrgebiet. Bei den Ermittlungen tauchen neue Hinweise auf: Gibt es Verbindungen zu extremistischen Kreisen?

Produktion: Bavaria Fiction





Montag, 22:10 Uhr, SWRDienstag, 23:35 Uhr, SWRDienstag, 23:45 Uhr, NDR

Vor dem Hintergrund der Neu-Ausstrahlung von "Holocaust" nach genau vierzig Jahren erzählt die Filmemacherin Alice Agneskirchner die Geschichte dieses Fernseh-Ereignisses, von der Entstehung und den Dreharbeiten über die Ausstrahlung bis zu den Reaktionen. Der Regisseur Marvin J. Chomsky, der Produzent Robert Berger sowie Schauspielerinnen und Schauspieler erinnern sich an die besondere, oft beklemmende Atmosphäre der Dreharbeiten, an Begegnungen mit der historischen Wirklichkeit hinter der Fiktion, über die sie später kaum jemals wieder gesprochen haben.

Produktion: Hanfgarn / Ufer in Koproduktion mit Alice Agneskircher Filmproduktion



Montag, 20:15 Uhr, Sky Atlantic

Das Warten hat ein Ende: In der neuen n denen dieses Mal Mahershala Ali ("House of Cards") und Stephen Dorff ("Public Enemies") das Ermittler-Duo spielen, zur gleichen Zeit veröffentlicht werden. Dementsprechend wird die erste Folge parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht von Sonntag, den 13. auf den 14. Januar über Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf verfügbar sein. Die lineare Ausstrahlung erfolgt ab dem 14. Januar um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic HD. Wahlweise werden die Folgen auch in der deutschen Synchronisation verfügbar sein. Staffel eins und zwei gibt es zur Vorbereitung ebenfalls als Sky Box Sets.

Produktion: Anonymous Content u.a.

