DWDL-Rundfunkrat: Apokalypse, Heimat, Meerjungfrauen

© DWDL

Die kommenden Tage halten viel frischen Serienstoff bereit. Dazu zählen der Sky-Neustart "8 Tage" und die ProSieben-Serie "Mysterious Mermaids". Im Ersten geht's unterdessen um Heimat und auch von Hugo Egon Balder gibt's Neues.



24.02.2019 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 24.02.2019 - 20:15 Uhr

© Sky

Freitag, 20:15 Uhr, Sky 1

Ein 60 Kilometer großer Meteor rast mit einer Geschwindigkeit von 30.000 Stundenkilometern auf die Erde zu. Die Aufprallzone liegt mitten in Europa. Die Chance hier zu überleben: Gleich Null. Ganz Europa ist jetzt auf der Flucht. Und es bleiben nur noch acht Tage. Die neue Sky-Serie erzählt die Geschichte des drohenden Weltuntergangs aus der Perspektive einer ganz normalen Berliner Familie. Vor der Kamera stehen unter anderem Christiane Paul, Mark Waschke, Fabian Hinnrichs, Devid Striesow und Nora von Waldstätten.

Produktion: Neuesuper

© WDR/BTF/Fritz Gnad

Montag, 20:15 Uhr, Das Erste

Das Crossmediaprojekt "docupy" von WDR und btf geht in die zweite Runde. Über Monate hinweg fragte das Team: Wer ist deutsch? Wer gehört dazu? Und was wollen wir sein: Heimat für jeden? Teil von Europa? Oder eine starke Nation, die ihre Grenzen schließt? Was stiftet Identität? Welche Werte wollen wir verteidigen? Antworten soll der Film im Ersten, in dem auch renommierte Experten, wie etwa der Psychologen Stephan Grünewald, Leiter des Rheingoldinstituts, zu Wort kommen. Er beschreibt die Suche unseres Landes nach einer Identität.

Produktion: btf

© Sat.1/Guido Engels

Freitag, 20:15 Uhr, Sat.1

In "Was für ein Jahr!" nimmt Gastgeber Hugo Egon Balder die Zuschauer mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. In jeder Folge dreht sich alles um ein bestimmtes Jahr. Jeweils zwei prominente Zweier-Teams treten in verschiedenen Spiel- und Quizrunden gegeneinander an. Dabei sind der Moderator, das komplette Studio und die Prominenten selbst im Stil des jeweiligen Jahres gestylt. Bülent Ceylan, Sonya Kraus, Ruth Moschner, Atze Schröder sind in der Auftaktfolge mit dabei - und der Hauptgewinn wird am Ende in D-Mark an das Studiopublikum ausgezahlt.

Produktion: Talpa Germany

© Sony Channel

Montag, 20:15 Uhr, Sony Channel

Anfang des 19. Jahrhunderts: Die junge Becky Sharp (Olivie Cooke, "Ready Player One") möchte ihr Leben nicht in Armut verbringen. Sie träumt von der High Society. Der Weg dorthin ist allerdings steinig. Doch Becky ist mit allen Wassern gewaschen. Hinter ihrem Charme und ihrem Humor, den sie gekonnt einzusetzen weiß, verbirgt sich eine hinterlistige Dame, der jedes Mittel recht ist, um zu Reichtum zu kommen. Liebe, Intrigen, Manipulation, zerstörte Freundschaften, gebrochene Herzen – ihr Gewissen steht ihr nicht im Weg, sie geht über Leichen.

Produktion: Mammoth Screen

© Freeform

Mittwoch, 20:15 Uhr, ProSieben

Die Legende besagt, dass in Küstennähe bei Bristol Cove einst Meerjungfrauen lebten. Als eines Tages die mysteriöse Ryn im kleinen Städtchen auftaucht, stellt sich heraus, dass diese Geschichte wirklich wahr ist. Durch die Umweltverschmutzung und industrielle Fischerei wurde der natürliche Lebensraum der Meeresbewohnerinnen zerstört, sodass diese nun auf Rache sinnen und ihre Heimat zurückfordern. Schon bald wird das Leben der Bewohner von Bristol Cove auf den Kopf gestellt. - Im Original hört die US-Serie übrigens auf den Titel "Siren".

Produktion: Stockton Drive u.a.

Teilen