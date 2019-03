DWDL-Rundfunkrat: Improvisation, Verführung, Klischees

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Mittwoch, 20:15 Uhr, Das Erste

Klassentreffen - Die Serie

Freitag, 20:15 Uhr, One

Nach "Altersglühen - Speed Dating für Senioren" und "Wellness für Paare" hat es Jan Georg Schütte wieder getan: Einen Film gedreht, der ohne festes Drehbuch auskommt. Festgelegt werden stattdessen die Rollenprofile für die einzelnen Schauspieler und dann wird drauf los gedreht. Wie der Titel schon sagt, geht's diesmal darum, dass sich ehemalige Klassenkameraden 25 Jahre später zum Klassentreffen wiedersehen. Dass das viel Raum für Drama und Comedy bietet, weiß jeder, der das schonmal mitgemacht hat. So viel Raum, dass daraus nicht nur ein Film enstand, sondern sogar noch eine sechsteilige Serie, die dann ab Freitag bei One zu sehen ist.

© MG RTL D © MG RTL D

Mittwoch, 20:15 Uhr, RTL

Das Fernsehen versucht ja quasi ständig, irgendwelche Menschen miteinander zu verkuppeln. Nun wird versucht, irgendwelche Paare auseinanderzubringen. Tarnt sich als eine Art Beziehungstest und nennt sich "Temptation Island". Vier Pärchen verbringen darin getrennt voneinander zwei Wochen mit jeweils elf Singles in einer luxusvilla auf einer tropischen Insel. Was der eigene Partner da so treibt, bekommt man natürlich großformatig und von der Produktionsfirma Banijay passend zusammengeschnitten serviert, damit auch genug Misstrauen gesät ist. Die Zuschauer will RTL damit übrigens zu TV Now verführen. Dort sind die neuen Folgen immer zuerst zu sehen, bei RTL hingegen ab Folge 2 nur noch am späten Sonntagabend.

© ZDF/Thomas Jahn © ZDF/Thomas Jahn

Freitag, 20:15 Uhr, ZDF

Matthias Matschke meldet sich in seiner Rolle des Professor Jasper Thalheim zurück, Dozent der Kriminologie und Kriminalpsychologie an der Uni Köln, aber mit geringer Sozialkompetenz gesegnet. Zur drittenStaffel hat Thomas Jahn erstmals komplett Regie und Drehbuch in Personalunion übernommen. Herausgekommen ist auf jeden Fall eine Serie, die den typischen ZDF-Krimizuschauer verstören könnte.

© TVNOW / 2018 Universal Television © TVNOW / 2018 Universal Television

Mittwoch, 20:15 Uhr, Vox

Mal wieder eine Krankenhausserie, könnte man sagen und hat damit zu einem guten Teil natürlich auch recht: "New Amsterdam" spielt in einem New Yorker Krankenhaus, das dem realen Bellevue-Krankenhaus nachempfunden ist. Es gibt. Romanzen unter den Bediensteten, eine Spur zu idealistische Ärzte, aufregende Fälle der Woche. Trotzdem ist sie auch deswegen sehenswert, weil bei der Hauptfigur Max Goodwin, dem neuen medizinischen Leiter des Hauses, Krebs diagnostiziert wird. Auch das hat ein echtes Vorbild: Die Serie basiert auf dem Buch "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital" von Eric Manheimer - und einer dieser 12 Patienten ist er selbst. Zumindest sein Buch über seine qualvolle Therapie ist lesenswert. Die Serie zumindest einen Blick wert.

© ZDF/Oliver Halmburger © ZDF/Oliver Halmburger

Dienstag, 20:15 Uhr, ZDF

Im Rahmen von ZDFzeit schickt das ZDF Michael Kessler in nahe liegende Länder, um dort vor Ort mal zu überprüfen, ob unsere gängigen Klischees und Vorurteile über dieses Land eigentlich auch der Wahrheit entsprechen. Los geht's mit Russland, in den kommenden beiden Wochen folgen noch Ausgaben über Italien und Großbritannien.

