DWDL-Rundfunkrat: Mauerfall, Neverland und Schnitzel

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Für eine Dokumentation hat sich Altbundespräsident Joachim Gauck auf die Suche nach der deutschen Einheit begeben. Auch ProSieben setzt auf Doku - genauer gesagt auf "Leaving Neverland". Und im WDR startet eine Serie mit bekannten Figuren.



31.03.2019 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 31.03.2019 - 20:15 Uhr

© ZDF/Stephan Lamby

Donnerstag, 20:15 Uhr, ZDFinfo

Die Wiedervereinigung war ein Glücksfall in der Geschichte – doch wie haben die Deutschen die Chance genutzt? Wie nah sind sich heute Ost und West? Oder wie fern? Drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall macht Altbundespräsident Joachim Gauck eine ungewöhnliche Deutschland-Reise: Er trifft prominente Zeitzeugen, die den Vereinigungsprozess geprägt haben, und Menschen, die aktuelle Debatten über die Deutschen in Ost und West führen.

Produktion: Eco Media

© Sat.1/Gordon Mühle

Montag, 20:15 Uhr, Sat.1

Wenn sich die scheinbar große Liebe zu einem Albtraum entwickelt: Er ist aufmerksam, attraktiv, nahezu perfekt - mit Hannes (Vladimir Burlakov) scheint die Ärztin Malu (Josefine Preuß) ihren Traummann gefunden zu haben! Doch ein Blick hinter die Fassade lässt Zweifel aufkommen. Als Hannes' Verhaltensweisen immer seltsamer werden, trennt sich Malu von ihm. Für ihn ist aber noch lange nicht Schluss. Seine Obsession führt dazu, dass er der jungen Frau auf perfide Art und Weise nachstellt - ohne Spuren zu hinterlassen.

Produktion: Neue Bioskop Film

© ProSieben

Samstag, 20:15 Uhr, ProSieben

Wohl kaum eine Dokumentation ist in den vergangenen Wochen so intensiv besprochen worden wie "Leaving Neverland". Darin erzählen die beiden Männer James Safechuck und Wade Robson in parallelen, aber voneinander unabhängigen Geschichten, wie Michael Jackson sie als Kinder missbraucht haben soll. Schon eine Stunde vor der Ausstrahlung sendet ProSieben ein Special, in dem sich der Sender auch mit den Fragen auseinandersetzt, die "Leaving Neverland" aufwirft.

Produktion: Amos Pictures

© WDR/Bavaria/Frank Dicks

Montag, 20:15 Uhr, WDR Fernsehen

Die "Schnitzel"-Filme gehen in Serie: Günther (Armin Rohde) und Wolfgang (Ludger Pistor) scheitern mit ihrem Plan, in einem neu eröffneten Elektromarkt der 1000. Kunde zu werden. Stattdessen müssen sie mal wieder zu Jobcenter-Maßnahmen antreten. Während Wolfgang es mit einem Kurs in "Social Media Communication" noch ganz gut getroffen hat, muss Günther im Recyclinghof schwer schuften.

Produktion: Bavaria Fiction



© AXN

Donnerstag, 20:13 Uhr, 13th Street

Eine Frau wacht halbnackt in einem großen Glaskasten auf und wird plötzlich von Wasser umschlossen, das in das Konstrukt fließt. Panik macht sich breit, irritierende Flashbacks blitzen auf. Das von Sony Pictures entwickelte Thriller-Drama startet mit dem dritten Gang in ein Szenario, das sich nicht nur an dieser Stelle wie ein Psychofilm á la "Saw" anfühlt. Wenig später wird erklärt, warum die Frau sich in dieser Situation befindet: Der Serienmörder, den sie als FBI-Agentin einst verfolgte, hat sie gefangen genommen. Für sechs Jahre. In der Zwischenzeit wurde dieser Mörder zwar gefasst, sie selbst jedoch für tot erklärt.

Produktion: Masha Productions



Teilen