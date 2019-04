DWDL-Rundfunkrat: Henssler, Schwestern und "Big Manni"

© DWDL

Steffen Henssler kehrt nach seinem ProSieben-Ausflug zurück zu Vox und bei RTL wollen die "Nachtschwestern" durchstarten. Außerdem startet bei Arte die Flüchtlingsserie "Eden" und im Ersten geht's im Spielfilm "Big Manni" um das große Geld.



28.04.2019 - 22:30 Uhr von Alexander Krei 28.04.2019 - 22:30 Uhr

© SWR/Pierre Marsaut

Donnerstag, 20:15 Uhr, Arte

An einem griechischen Touristenstrand erreicht ein Flüchtlingsboot den Sehnsuchtsort Europa. Das Ereignis wird zum Knotenpunkt für Schicksale in verschiedenen Ecken des An Schauplätzen in Griechenland, Frankreich und Deutschland treffen in "Eden" die Schicksale verschiedener Menschen aufeinander, die der Flüchtlingsthematik ein Gesicht geben. In sechs Episoden macht die Serie auf diese Weise die Vielschichtigkeit des gesellschaftlich so brisanten Themas greifbar.

Produktion: Lupa Filmproduktion u.a.

© SWR/Benoît Linder

Mittwoch, 20:15 Uhr, Das Erste

Ettlingen, Mitte der 1980er Jahre. Manfred Brenner (Hans-Jochen Wagner), als Hersteller von Fassadenfarbe ein regional erfolgreicher Unternehmer, hat gerade ein kleines Tief. Aber mit seiner frisch gegründeten Firma Flowtex, davon ist Brenner überzeugt, wird er den großen Durchbruch schaffen. Ein neuartiges Horizontalbohrsystem soll den Rohrleitungsbau im Untergrund revolutionieren. Der große Erfolg bleibt allerdings aus. Manfred Brenner spielt auf Zeit - und es klappt. Er arbeitet mit Bohrsystemen und Aufträgen, die gar nicht existieren, häuft Kredit auf Kredit und Leasingvertrag auf Leasingvertrag.

Produktion: SWR

© WDR/Frank Dicks

Montag, 20:15 Uhr, WDR Fernsehen

Auftakt zur zweiten Staffel: Katharina (Nike Fuhrmann) und Birger Hansmann (Stephan Kampwirth) haben sich getrennt und stehen kurz vor der Scheidung. Sie ist in der Zwischenzeit mit Sina (Hannah Schiller) und Fabian (Alvar Julian Goetze) in eine kleine Wohnung gezogen, hat ihr Studium erfolgreich nachgeholt und in Bertram Jocke (Robert Dölle), ihrem Nachbar vom Phoenixsee, einen neuen Partner gefunden. Das einzige was ihr nun fehlt ist ein guter Job - nicht einfach als Berufsanfängerin in ihrem Alter. Bald erhält sie jedoch ein lukratives Angebot - der einzige Haken: der neue Job ist in Bukarest.

Produktion: Eikon West

© MG RTL D / Christoph Assmann

Dienstag, 21:15 Uhr, RTL

Verkehrsunfälle, Kneipen-Schlägereien, schiefgegangene Sex-Spielchen: der Nachtdienst in der Notaufnahme muss mit allem rechnen. Krankenschwester Ella (Ines Quermann) weiß das, als sie nach über 15 Jahren wieder ans Klinikum Köln-West zurückkehrt. Und sie weiß auch, dass Stationsleiterin Nora (Mimi Fiedler) allen Grund hat, sie zu hassen. Doch Ella bleibt keine Wahl: sie ist frisch getrennt und muss ihre drei Kinder ernähren. Sie braucht diesen Job als Nachtschwester.

Produktion: UFA Serial Drama



© TVNOW / Stefan Gregorowius

Sonntag, 20:15 Uhr, Vox

Nach seinem unglücklichen Ausflug zu ProSieben ist Steffen Henssler zurück bei Vox und bereit, Promis am Herd zu grillen. Zum Auftakt der "Grill den Henssler"-Neuauflage, moderiert von Annie Hoffmann, stellen sich Designer Guido Maria Kretschmer, Comedian Mario Barth und Profitänzerin Oana Nechiti dem Koch-Battle. Während Koch-Coach Juan Amador das Trio unterstützt, entscheidet die Jury bestehend aus Reiner Calmund, Christian Rach und Mirja Boes, wer am besten aufgetischt hat.

Produktion: ITV Studios Germany

Teilen