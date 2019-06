DWDL-Rundfunkrat: Eichwald, Schalko, "Charmed"-Reboot

© DWDL

Vier Jahre mussten Fans von "Eichwald, MdB" auf eine Fortsetzung warten, nun steht die zweite Staffel in den Startlöchern. Außerdem: Das ZDF zeigt einen "Landkrimi" von David Schalko und die Hexen von "Charmed" feiern ihr Comeback.



Freitag, 22:30 Uhr, ZDF

Vier Jahre nach der ersten Staffel geht es endlich weiter: In der Hauptrolle des Bundestagsabgeordneten Hans-Josef "Hajo" Eichwald ist erneut Bernhard Schütz zu sehen. Eichwalds Partei hat sich zwar noch einmal in eine große Koalition gerettet, aber viele Wählerstimmen verloren. Neben der Suche nach den Ursachen für den Stimmenschwund steht ein neuer Skandal ins Haus: Im deutschen Fußball wurde jahrzehntelang systematisches Doping betrieben; den deutschen Teams droht der Ausschluss von allen internationalen Wettbewerben. Wegen seiner jahrelangen Arbeit im Sportausschuss bekommt der Skandal auch für Eichwald selbst bald eine existenzielle Dimension.

Produktion: Kundschafter Filmproduktion





Mittwoch, 20:15 Uhr, ZDF

Schwarzen Humor und schräge Ideen hat Autor und Regisseur in diesen ORF-Landkrimi eingebaut, der vor zwei Jahren mit dem Deutschen Fernsehkrimi-Preis ausgezeichnet wurde. Im Zentrum stehen zwei vermeintliche Streifepolizisten, Roli und Ferdinand, die auf der Wiener Höhenstraße des Nachts unterwegs sind, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Unter Alkoholeinfluss führt die Vernehmung des Afrikaners Uku und seines österreichischen Freundes Robert, den sie für einen Schlepper halten, zur vorläufigen Festnahme der beiden. Bei Tag und wieder halbwegs nüchtern, haben Roli und Ferdinand ein Riesenproblem: Was machen sie nun mit den zweifelsfrei unschuldigen Gefangenen?

Produktion: Superfilm

Donnerstag, 20:15 Uhr, Sixx

13 Jahre nach der Einstellung feiern die zauberhaften Hexen ihr Comeback: Nach dem Tod ihrer Mutter sind Mel und Maggie auf sich allein gestellt. Wenige Monate später treffen sie auf Macy, die offenbar ihre Schwester ist. Als die Mädchen erfahren, dass sie Hexen sind und übernatürliche Kräfte besitzen, stellt das ihr Leben erneut auf den Kopf. Zunächst müssen sie lernen, ihre magischen Fähigkeiten zu kontrollieren, um die Welt vor der bevorstehenden Verdammnis zu retten. Gemeinsam ziehen sie in den Kampf gegen Dämonen und mächtige Wesen der Unterwelt.

Produktion: Poppy Productions

Samstag, 20:15 Uhr, NDR Fernsehen

Kai Pflaume startet in die sechste Staffel seiner unterhaltsamen Rateshow - und bevor es am Sonntag mit den regulären Folgen losgeht, gibt's am Samstagabend zur besten Sendezeit erst mal eine XXL-Ausgabe. Das Rateteam bleibt unverändert: Wie gehabt bemühen sich Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Jörg Pilawa darum, die Geheimnisse ihrer Kandidaten mit Ja-Nein-Fragen zu entlocken. Gelingt es ihnen nicht, winken diesen bis zu 1.000 Euro.

Produktion: Herr P.

Donnerstag, 22:15 Uhr, RTL II

In dem neuen Format begleiten Ingo Kantorek, bekannt aus der Vorabendsoap "Köln 50667", und Burlesque-Tänzerin Zoe Scarlett Menschen, die unterschiedliche Gründe haben, um sich ein Tattoo stechen zu lassen. Und dann verhelfen sie ihnen natürlich auch zu ihrem Traum-Tattoo. Nach einem gemeinsamen Gespräch lassen sich die Gäste das Erlebte als Blind-Tattoo stechen, sie werden vom Ergebnis also überrascht. "Wir möchten Leuten ermöglichen, ein wunderschönes Tattoo zu bekommen, damit sie mit Dingen abschließen oder vielleicht mit neuen anfangen können", sagt Kantorek.

Produktion: Filmpool Entertainment

