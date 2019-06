DWDL-Rundfunkrat: Maskierte Sänger, einsame Bauern

© DWDL

In der kommenden Woche startet mit "The Masked Singer" eines der schrägsten und zugleich auch am heißesten begehrten neuen Show-Formate der jüngeren Vergangenheit. Außerdem: Inka Bause kuppelt weltweit und "Tiger Girl" geht in Serie.



23.06.2019 von Uwe Mantel

Montag, 20:15 Uhr, RTL

RTL bemüht sich inzwischen nicht nur redlich, ganz Deutschland mit unzähligen Kuppelshows unter die Haube zu bringen, sondern hat sich nun acuh den Rest der Welt vorgenommen. Neu ist es eigentlich nicht, dass bei "BAuer sucht Frau" auch Farmer aus dem Ausland auf Brautschau gehen, nun gibt's das Ganze konzentriert als Sommer-Spinoff. Wer daran im Winter seine Freude hat, kann auch im Sommer einen Blick riskieren.

Montag, 22:00 Uhr, BR Fernsehen

Seit 1991 steht Miroslav Nemec nun schon für den "Tatort" aus München als Hauptkommissar Ivo Batic vor der Kamera - nur Ulrike Folkerts bringt es auf noch mehr Dienstjahre. Zum 65. Geburtstag widmet sich das BR Fernsehen nun ausfürhlich dem Mann hinter der Figur. In der Reihe "Lebenslinien" werden ebenjene Lebenslinien des gebürtigen Kroaten, der in ärmlichen Verhältnissen in Zagreb geboren wurde, nachgezeichnet. Nemec kommt darin auch ausführlich selbst zu Wort.

Dienstag, 23:50 Uhr, RBB Fernsehen

Weil für den Film "Tiger", der 2017 im Kino lief und vor wenigen Tagen auch erstmals im Fernsehen zu sehen war, deutlich mehr Material gedreht als schließlich verwendet wurde, haben die Macher daraus gleich noch eine Serie mit mehr Szenen geschnitten. Die Serie folgt dem Bogen des Films, in dem die wilde Tiger der schüchternen Maggie, die eigentlich Polizistin werden will, zivilen Ungehorsam beibringt. Schließlich muss Tiger erkennen, dass sie neue Geister heraufbeschworen hat. In den sieben Folgen dringen die Zuschauer tiefer in den Alltag der beiden Mädchen vor. Gedreht wurde ohne festes Drehbuch, nur das Grundgerüst war vorgegeben. Die Serienfassung umfasst sieben je 20-minütige Folgen, die fortan dienstags zu sehen sind.

Donnerstag, 20:15 Uhr, ProSieben

Es war eines der heißumkämpftesten Show-Formate der letzten Jahre - und sicherlich eines der Schrägsten. In "The Masked Singer" treten Prominente zum Gesangswettbewerb an - gerade auch solche, die man eigentlich nicht mit Gesang in Verbindung bringt. Der Clou: Sie alle stecken unter überdimensionierten, kuriosen Masken. Erst beim Ausscheiden, wird das Geheimnis gelüftet, wer sich darunter verbirgt. Davor darf wild drauf losspekuliert werden. ProSieben setzt die Show-Idee weltweit erstmalig übrigens sogar live um.

Samstag, 23:35 Uhr, Das Erste

Ab sofort wird wieder getrunken, gesungen und geschnackt am späten Samstagabend: Im Ersten startet die neue Staffel von "Inas Nacht". Erste Gäste von Ina Müller sind die Schauspielerin Anna Loos und die Sängerin Sarajane. Na dann Prost.

