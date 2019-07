DWDL-Rundfunkrat: Mondlandung, Mord und Samuel Koch

© DWDL

Der 50. Jahrestag der Mondlandung spielt im Fernsehen eine große Rolle - bei ARD-alpha gibt's sogar noch einmal die Original-Übertragung zu sehen. Außerdem: RTL II startet eine neue Serie, Vox ein Comedy-Format und Arte setzt auf Samuel Koch.



Montag, 20:15 Uhr, RTL II

RTL II wagt sich an das nächste Young-Fiction-Projekt. Schloss Falkenberg steht unter Schock: Der mysteriöse Tod des beliebten Schülers Jonas Kramer wirft Rätsel auf. Zwar deutet ein gefundener Abschiedsbrief auf Selbstmord hin, doch der neue Schüler Ben glaubt nicht an diese Theorie. Er will aufklären, warum sein bester Freund ums Leben gekommen ist. Dabei gerät er schon bald ins Visier einer skrupellosen Gruppe: Die "Exlex" wollen Ben zum Schweigen bringen und ergreifen dafür jedes Mittel...

Produktion: Splendid Studios

Mittwoch, 20:15 Uhr, Arte

Der Kinofilm handelt von zwei jungen Männern und einer bewegenden Freundschaft: Christoph beginnt sein Freiwilliges Soziales Jahr als Betreuer des 28-jährigen Sven, der an Muskeldystrophie leidet. Es ist eine schwierige Beziehung... Die Rolle des Sven ist für Schauspieler Samuel Koch die erste Hauptrolle in einem Kinofilm. Koch hatte 2010 einen tragischen Unfall in der Sendung "Wetten dass..?" und ist seither querschnittsgelähmt.

Produktion: Junafilm

Montag, 22:15 Uhr, Vox

Denkzettel senden, Mut zusprechen oder mal Danke sagen - das sind Nachrichten, die in "Endlich kapiert?!" überbracht werden. Lutz van der Horst inszeniert als Botschafter Versteckte-Kamera-Situationen, die die Empfänger in ihrem Alltag überraschen und so schnell nicht mehr vergessen! Während in dieser Folge u.a. Frido endlich lernen soll, den Müll zu trennen, will sich Isabelle bedanken, dass ihre Freundin ihrem Pferd das Leben gerettet hat.

Produktion: SEO Entertainment

Montag, 19:05 Uhr, ProSieben

Zum ersten Mal landeten Menschen auf dem Mond. 50 Jahre später lässt "Galileo" seine Zuschauer in einem interaktiven Space Event in die Moonboots von Neil Armstrong schlüpfen. In diversen Szenarien muss sich der "Galileo"-Zuschauer live per App oder per Fernbedienung über HbbTV entscheiden, wie er sich an Stelle von Neil Armstrong verhalten würde. Schafft man es, die Mondlandung zu überleben und heil zurück zur Erde zu kommen?

Produktion: ProSieben

Samstag, 0:20 Uhr, ARD-alpha

Zahlreiche Sender befassen sich in den nächsten Tagen mit der Mondlandung. Wer noch einmal sehen will, wie es wirklich war, sollte in der Nacht von Samstag auf Sonntag ARD-alpha einschalten. Der Kanal überträgt 50 Jahre nach der Mondlandung noch einmal Auszüge aus der Livesendung von 1969 - Teile der moderierten Studiosendung mit den Experten und Erläuterungen und die Bild- und Tonschaltungen in die USA. Besonderheit: Der erste Schritt auf dem Mond wird zur selben Zeit zu sehen sein wie damals.

